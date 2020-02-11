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Обережная одежда, сшитая вручную. Александра Лубчинская. Часть 2

16:06. 11 февраля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как выглядит русская народная одежда.

Автор-сказительница – Александра Лубчинская
Часть 1 – https://youtu.be/r_8wqHoPw3A

Поговорим о том, как путём создания одежды вручную можно исправить, перезаписать жизненные установки, существующие в Роду конкретного человека. Также мы обсудим несколько вариантов вещей и их задачи, как инструмента для изменения своей жизни в лучшую сторону.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=apzPVl3R-Us

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