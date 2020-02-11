Обережная одежда, сшитая вручную. Александра Лубчинская. Часть 1

Как выглядит русская народная одежда.



Автор-сказительница – Александра Лубчинская

Часть 2 – https://youtu.be/r_8wqHoPw3A



Поговорим о том, как путём создания одежды вручную можно исправить, перезаписать жизненные установки, существующие в Роду конкретного человека. Также мы обсудим несколько вариантов вещей и их задачи, как инструмента для изменения своей жизни в лучшую сторону.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r_8wqHoPw3A