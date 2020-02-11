Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2020
- 11:30 Владимир Олейник: кто вам позволит принять закон в оккупированной Украине?.
- 10:40 Пограничники ФСБ задержали украинского нацгвардейца-дезертира.
- 08:49 «Нафтогаз» назвал стоимость утраченных активов в Крыму.
- 04:36 Внимание! Преступники воспользовались чрезвычайной ситуацией в ДНР.
- 03:45 Донбасс может стать центром мирового противостояния глобализму (ВИДЕО).
- 02:29 У Украины большие проблемы: решено сократить объём потребления газа.
- 02:17 Тайна Маруси Звеpoбoй.
- Вчера 23:24 Зеленые несут чушь и убегают.
Владимир Олейник: кто вам позволит принять закон в оккупированной Украине?
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Пограничники ФСБ задержали украинского нацгвардейца-дезертира
На российской границе пограничники ФСБ задержали 23-летнего украинского военнослужащего, который не вернулся в свою воинскую часть после отпуска и попытался сбежать в РФ.
Об этом украинским журналистам сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины в Харькове подполковник Дмитрий Образцов.
«Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был явиться в воинскую часть 30 января 2020 года», — рассказал Образцов, уточнив, что информацию о задержании украинского гражданина пограничная служба ФСБ РФ передала в «незалежную».
Во время задержания у нацгвардейца не было при себе документов, однако позже его личность была установлена и подтверждена.
В РФ против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы»), на Украине делом нацгвардейца-дезертира будет заниматься Госбюро расследований.
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«Нафтогаз» назвал стоимость утраченных активов в Крыму
В течение февраля НАК «Нафтогаз Украины» намерена передать в арбитраж окончательную сумму оценки утраченных активов в Крыму.
Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в эфире украинского телевидения.
По его словам, арбитраж признал Россию виновной стороной в потере «Нафтогазом» активов на полуострове.
«После этой победы нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какова стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд, и мы будем ждать окончательного решения трибунала, а сколько же денег РФ задолжала», — сказал Коболев.
Он отметил, что приблизительная окончательная сумма может составить 8 млрд долларов.
«Там были посчитаны все активы, включая потерю этого газа на Одесском и Безымянном месторождении, (который) сейчас просто крадется», — отметил Коболев.
Напомним, в «Нафтогазе» изучают возможности относительно исков к «Газпрому» в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.
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Внимание! Преступники воспользовались чрезвычайной ситуацией в ДНР
Мошенники решили воспользоваться разгулом стихии, которая привела к многочисленным повреждениям в энергетической системе Донецкой Народной Республики, из-за чего власти даже вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации.
Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.
Преступники под благовидным предлогом — ускорить процесс восстановительных работ — собирают с доверчивых граждан деньги якобы на покупку кабельной продукции или любого другого энергетического оборудования.
Мошенники проходят по квартирам и домам, которые остались без энергоснабжения, и рассказывают, что якобы в РЭС им заявили: «У нас нет материалов, ремонтировать нечем, купите кабель, тогда проведем восстановительные работы…», и собирают с жильцов средства.
О таких случаях стало известно из обращений граждан на республиканскую горячую линию Минуглеэнерго. О действиях проходимцев сообщили дончане, проживающие на улицах Ермолая Жукова и Ванникова. Возможно, что таких ситуаций больше.
Министерство угля и энергетики официально заявляет, что структурные подразделения Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» имеют всю необходимую ресурсную базу для проведения аварийно-ремонтных работ, спецтехнику и квалифицированный профессиональный персонал.
На данный момент последствия непогоды продолжают устранять 76 бригад (231 человек), задействовано 72 единицы специальной техники. Восстановительные работы контролирует и координирует Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданный Минуглеэнерго ДНР.
«Любые попытки собрать с граждан Республики средства на проведение восстановительных работ являются противозаконными, их осуществляют мошенники в целях личной наживы, никакого отношения к труду энергетиков они не имеют.
Призываем жителей ДНР быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников. В случае возникновения подобной ситуации обращайтесь на горячие линии Министерства угля и энергетики 071-441-21-93, информационно-консультационного центра РП «РЭК» 071-301-16-40 или в правоохранительные органы», — подчеркнули в ведомстве.
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Донбасс может стать центром мирового противостояния глобализму (ВИДЕО)
Во время проведения Донецкого международного инвестиционного форума нас посещали многие зарубежные гости. Среди множества был ирландский активист Франк Хьюз, которого удивило увиденное на Донбассе.
Хьюз призвал общественных деятелей и политиков со всего мира объединиться для выбора общей стратегии, цель которой — противостояние агрессии Америки и Европы.
Зарубежный гость заявил, что солидарен с народом Донбасса, пережившим рост фашизма на Украине.
«Я начал понимать, что война здесь, в Донецке, — это не просто гражданская война в Украине, а часть повестки империалистической войны в мире с целью изолирования России, и по сути — продолжение Холодной войны.
Эта война, затеянная умышленно в целях продвижения проамериканских и проевропейских интересов, поощрение марионеточных властей Украины брать кредиты МВФ вместо того, чтобы иметь независимый голос страны и независимые внешние отношения», — сказал Франк Хьюз.
Он также добавил, что за время пребывания на Донбассе успел пообщаться с некоторыми представителями властей, профессорами, представителями народа Донецка и другими иностранными делегатами, которые приехали посетить Форум.
«И вы знаете, чем больше мы общались, чем больше обсуждали и понимали, то что происходит сейчас в Донбассе — это не единичный случай, это то же самое, что происходит сейчас в Сирии, что происходит в Палестине. Это и эмбарго, и попытка смены режима в Венесуэле, это постоянные санкции Кубы.
Мы знаем, как Китай сейчас борется с американскими эмбарго. Иран, война в Сирии… Это очень важно, чтобы страны-жертвы империализма Евросоюза, Америки и НАТО в целом не были порознь, а объединялись и держались вместе», — искренне сказал Хьюз.
Такие заключения зарубежный гость сделал, всего-навсего единожды посетив Донбасс и воочию увидев наши сложные реалии. Стоит только приехать, увидеть всё своими глазами и, отбросив навязанные западными СМИ стереотипы, всё станет на свои места.
Лучшим путем борьбы с империализмом Франк Хьюз считает организацию встреч антиглобалистов и единомышленников, которые хотят изменить мир. Ирландский гость также предложил организовать встречи именно на Донбассе.
«Донбасс сегодня проложил путь, как сделала Россия во времена Второй мировой войны, потеряв 27 миллионов человек, сражаясь с фашизмом. В наши дни такая борьба и победа над фашизмом произошли именно на Донбассе», — сказал Хьюз и заметил, что было бы здорово собрать всех мировых антиглобалистов и даже представителей органов власти разных стран в одном месте, дабы обсудить общую стратегию противодействия агрессии Америки, Европы и НАТО.
Ну что сказать… Здорово. Это может стать одним из многих международных конвентов, проводимых на земле Донбасса, который способен дальше продвинуть нас на международной арене.
С нетерпением ждём в гости.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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У Украины большие проблемы: решено сократить объём потребления газа
На Украине ударили первые морозы. В связи с этим «Нафтогаз» решил сократить объём потребления голубого топлива. Очень вовремя.
Как заявили в самой организации, на такой шаг пошли ради достижения «экономической выгоды» и «энергетической независимости». О людях в данном конкретном случае не подумал никто. Когда была оттепель, никто не думал об экономике и «целесообразности». Как только ударили морозы, тут же решили все урезать и сократить.
Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал о непростой ситуации с ценами, запасами и добычей. Он посетовал, что страна ощущает большой дефицит газа. Также Коболев отметил, что голубое топливо потребляется неэффективно.
Поэтому и было принято решение уменьшить объем потребления газа в два раза.
Будут экономить на импорте, валюте — в общем, на Украине включили режим экономии. Вот только людям от этого ни холодно, ни жарко.
Кстати, парламентарии придумали, как выбивать долги. Правда, их идея особо не афишируется.
Теперь те, кто не имеет долгов, кто добросовестно платит по счетам, будет платить еще и за соседа. Чиновники решили повесить долги неплательщиков на «плательщиков».
Наверняка многие заметили, что потребление того же газа не увеличилось, а платёжки пришли с повышенными ценами. Вот такое ноу-хау по-украински.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Тайна Маруси Звеpoбoй
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Зеленые несут чушь и убегают
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