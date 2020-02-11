Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2020

Во время проведения Донецкого международного инвестиционного форума нас посещали многие зарубежные гости. Среди множества был ирландский активист Франк Хьюз, которого удивило увиденное на Донбассе.

Хьюз призвал общественных деятелей и политиков со всего мира объединиться для выбора общей стратегии, цель которой — противостояние агрессии Америки и Европы.

Зарубежный гость заявил, что солидарен с народом Донбасса, пережившим рост фашизма на Украине.

«Я начал понимать, что война здесь, в Донецке, — это не просто гражданская война в Украине, а часть повестки империалистической войны в мире с целью изолирования России, и по сути — продолжение Холодной войны.

Эта война, затеянная умышленно в целях продвижения проамериканских и проевропейских интересов, поощрение марионеточных властей Украины брать кредиты МВФ вместо того, чтобы иметь независимый голос страны и независимые внешние отношения», — сказал Франк Хьюз.

Он также добавил, что за время пребывания на Донбассе успел пообщаться с некоторыми представителями властей, профессорами, представителями народа Донецка и другими иностранными делегатами, которые приехали посетить Форум.

«И вы знаете, чем больше мы общались, чем больше обсуждали и понимали, то что происходит сейчас в Донбассе — это не единичный случай, это то же самое, что происходит сейчас в Сирии, что происходит в Палестине. Это и эмбарго, и попытка смены режима в Венесуэле, это постоянные санкции Кубы.

Мы знаем, как Китай сейчас борется с американскими эмбарго. Иран, война в Сирии… Это очень важно, чтобы страны-жертвы империализма Евросоюза, Америки и НАТО в целом не были порознь, а объединялись и держались вместе», — искренне сказал Хьюз.

Такие заключения зарубежный гость сделал, всего-навсего единожды посетив Донбасс и воочию увидев наши сложные реалии. Стоит только приехать, увидеть всё своими глазами и, отбросив навязанные западными СМИ стереотипы, всё станет на свои места.

Лучшим путем борьбы с империализмом Франк Хьюз считает организацию встреч антиглобалистов и единомышленников, которые хотят изменить мир. Ирландский гость также предложил организовать встречи именно на Донбассе.

«Донбасс сегодня проложил путь, как сделала Россия во времена Второй мировой войны, потеряв 27 миллионов человек, сражаясь с фашизмом. В наши дни такая борьба и победа над фашизмом произошли именно на Донбассе», — сказал Хьюз и заметил, что было бы здорово собрать всех мировых антиглобалистов и даже представителей органов власти разных стран в одном месте, дабы обсудить общую стратегию противодействия агрессии Америки, Европы и НАТО.

Ну что сказать… Здорово. Это может стать одним из многих международных конвентов, проводимых на земле Донбасса, который способен дальше продвинуть нас на международной арене.

С нетерпением ждём в гости.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»