«Капитал» Маркса признали «средством совершения преступления».

«Капитал» Карла Маркса признан «средством совершения преступления» по делу «Сети».

Согласно постановлению суда, книга немецкого философа представляет угрозу для государственного устройства и действующей власти, сообщает канал.

Так называемое дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. Тогда оперативники ФСБ задержали в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений и обвинили их в организации террористического сообщества. По версии следствия, они планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также организовать нападения на органы власти, отделения «Единой России» и военкоматы.

Дело возбудили после явки с повинной студента пензенского пединститута Егора Зорина, который дал показания о создании террористического сообщества.

Суд назначил семи обвиняемым по делу об организации террористического сообщества от шести до 18 лет колонии.

Источник: https://glagol.mirtesen.ru/blog/43014151824/-Kapital-Marksa-priznali-sredstvom-soversheniya-prestupleniya-?utm_source=smi2&utm_medium=partner&utm_campaign=46979&utm_content=8007409&utm_term=40392