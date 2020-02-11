Как СМИ нарушают наше право на ментальную независимость?

Одной из важнейших потребностей человека в XXI веке является право на ментальную независимость, поскольку каждый день наш мозг подвергается все более интенсивным и частым манипуляциям в интересах, чуждых нашей индивидуальности.

Оглушающая реклама и навязчивая пропаганда представляют собой самую неприкрытую и бесстыдную агрессию против человеческого разума, который прежде был священным убежищем «я» человека, а теперь превратился в демонстрационный зал, хаотично заполненный политическими дебатами, газированными и алкогольными изделиями, сигаретами, автомобилями, одеждой известных фирм, косметикой, шикарными пляжами, роскошными женщинами, советами по вложению денег, порнографией – то есть развлечениями и потребительством.

Телевидение не только врывается в наш мозг, но также нарушает домашний покой, агрессивно обрушивая на нас картины секса, насилия, садизма, извращений, пошлости и вульгарной слезливости, и только редкие фильмы и культурные программы свободны от этого.

С другой стороны, на наши умственные способности негативно влияет высокий уровень акустического и экологического загрязнения, которое фрагментирует и ослабляет наш мозг, открывая его для внешнего воздействия.

Нашим разумом ловко манипулируют, чтобы заставить купить определенные товары или сделать выбор в пользу определенных политических лидеров, популярных певцов, телепрограмм, журналов светской хроники или способов вложения денег.

Создание искусственных потребностей является покушением на право свободного выбора, осуществляемым при помощи рекламы, которая незаметно проникает в наш мозг на бессознательном уровне и вынуждает совершать то, чего мы в действительности никогда не хотели. Это делается только с целью получения прибыли.

Грубая манипуляция поведением людей с помощью средств массовой информации, заставляющая их принимать то, от чего они в здравом уме наверняка бы отказались, является серьезным нарушением этики.

В демократических странах граждане не обязаны безропотно соглашаться с тем, что навязывается им авторитарными и неэтичными методами, покорно терпеть отсутствие гласности в принятии судебных решений, пассивно нести бремя чрезмерных и неизвестно куда идущих налогов.

Тем не менее весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то темным интересам.

Людей убеждают, воздействуя на их подсознание:

- Брать кредиты под грабительские проценты и чувствовать себя счастливыми от обладания «привилегией» из месяца в месяц наращивать капиталы кредиторов.

- Ненавидеть богатых и презирать бедных.

- Подражать абсурдным моделям поведения, которые пропагандируют телевидение и кино.

- Совершать преступления, как герои кинофильмов, доходя до садомазохизма.

- Погружаться в безудержное потребительство.

- Слепо подражать известным артистам, музыкантам, персонажам мыльных опер, пошлым и вульгарным.

- Поклоняться ложным ценностям.

- Следовать насаждаемому дурному вкусу и грубому фарсу.

- Следовать стадному поведению и становиться послушным потребителем.

- Бездумно принимать любые нормы под давлением авторитета, какими бы противоречивыми или несправедливыми они ни были.

- Пассивно принимать всё, что утверждается в средствах массовой информации.

Можно до бесконечности приводить примеры манипуляции умами людей, поскольку мы встречаемся с этим постоянно.

Принцип демократии – правительство для народа – оказывается извращенным и попранным, потому что умы людей принадлежат не им, а средствам массовой информации и их владельцам.

Свобода ментального выбора нарушена в корне. Приведем высказывание Карла Поппера об опасности, которую несет в себе телевидение:

«Следствием принципа массовости культуры является то, что публике предлагаются передачи всё более худшего качества, которые ей нравятся, поскольку они приправлены «перцем, специями и усилителями вкуса», такими, как насилие, секс, чувственность… В пищу добавляют всё более острые приправы, чтобы скрыть ее ухудшающееся качество. Добавление соли и перца позволяет проглотить несъедобное… Многие преступники открыто признают, что именно телевидение вдохновило их на преступление. Власть телевидения стала настолько большой, что это угрожает демократии. Ни одна демократия не сможет выжить, не положив конец злоупотреблению властью со стороны телевидения. Сегодня это злоупотребление очевидно».

Что имеет в виду выдающийся философ, говоря о злоупотреблении властью со стороны телевидения?

Именно легальное (тем не менее, аморальное) вторжение в умы людей, направляющее их к насилию, вульгарности, потребительству, принятию негативных ценностей и настоящему гротеску.

Злоупотребления средств массовой информации являются формой идеологического терроризма против человечества. Их следовало бы подчинить жесткому контролю со стороны совета по соблюдению этики, который предлагает создать Поппер.

Телевидение набрасывается на человека, как ночной грабитель на жертву, с невероятной силой вторгаясь в умы детей и взрослых и превращая свободу выбора идей в романтический пережиток прошлого.

Контроль над умами людей стал сегодня прекрасным бизнесом. Любой располагающий достаточной суммой денег может развернуть рекламную кампанию и повлиять на поведение потребителя, что в соответствии с господствующей экономической системой считается в высшей степени желательным, так как позволяет увеличить продажи и получить прибыль.

Однако остается дилемма: насколько моральны такие действия, поскольку нас склоняют к потреблению не только товаров, но также ценностей и идей. Людям постоянно «промывают мозги», чтобы направить их поведение в русло, выгодное определенным группам.

Еще в древности амбициозные личности обнаружили, что управление чужой волей может стать неиссякаемым источником власти. К сожалению, пока не существует иного способа защититься от такого рода захвата, кроме строгого контроля над собственным разумом.

Противоречие состоит в том, что люди подчиняются ложному и изменчивому мнению «её величества толпы», которое формируется не светлым разумом, а исходит, как правило, от группы амбициозных лиц, использующих толпу как бессознательный инструмент. Благодаря своему авторитету, популярности или ораторским способностям они оказывают безраздельное влияние на толпу, не догадывающуюся об истинных мотивах подобных лидеров.

По материалам: Дарио Салас Соммэр. Мораль XXI века

Источник:

Источник: https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/kak-smi-narushayut-nashe-pravo-na-mentalnuyu-nezavisimost