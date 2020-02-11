Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия”. “Темы дня. Кровавый палач Сибири получил по заслугам”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BvgW5KSedQ4
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
Работая с алкоголиком, мы очень часто убеждаемся, что жизнь, по-видимому, потеряла для него смысл.
— Виктор Франкл
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры