Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия”. “Темы дня. Кровавый палач Сибири получил по заслугам”

16:04. 11 февраля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BvgW5KSedQ4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)