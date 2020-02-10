Видеосолянка. 10.02.2020

1. Герой нашего времени.

2. Воспоминания "Пугача"

3. Ельцин. История лжи

4. Ошибки Зеленского

5. Военная урбанистика. Во всем виноват Шойгу

6. Миф о расстрелах несовершеннолетних в сталинское время

7. Худшие автоматы Калашникова. Эпиофия.

8. Как на ТВ врут про военных летчиков. Ляпы и фейки

9. Как "Метро-2033" стало франшизой

10. Дарданеллы 1915. Военный позор Британии.

Свежая видеосолянка.Документальный сюжет к 3-й годовщине гибели Михаила Толстых (позывной "Гиви").* * *Начальник службы безопасности батальона "Спарта" о событиях и боях 2014-2015 годов. Есть целый ряд интересных подробностей.* * *О том, как шел к власти один из главных разрушителей в истории нашей страны.* * *О некоторых итогах первых месяцев президентства Зеленского.* * *Забавный разбор опуса Варламова про "военную урбанистику". Автор явно может в сарказм. Вот что значит вовремя прочитанные книги о гражданской обороне и поражающих факторах ОМП.* * *Историк Игорь Пыхалов об одном из либеральных антисоветских мифов.* * *Ужасы клонирования автомата Калашникова в Эфиопии. Что ты такое?!* * *Подборка ляпов и фейков в современных отечественных картинах посвященных ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной Войны. Тот случай, когда антисоветская пропаганда в стиле какашечкой по шву идет рука об руку с откровенной халтурой и невежеством самих авторов.* * *О том, как посредственный опус Глуховского "Метро-2033" завоевал большую популярность и стал символом "нового русского постапокалипсиса", который мы заслужили.* * *О предпосылках Дарданелльской авантюры Черчилля, ее ходе и провале, который стоил Черчиллю министерского поста.PS. На заглавной картинке рекламный плакат "Главкосмос СССР" 1989 года. Ниже еще парочка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5631002.html