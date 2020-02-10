Главная » Творчество

Видеосолянка. 10.02.2020

12:10. 10 февраля 2020 198 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Свежая видеосолянка.

1. Герой нашего времени.



Документальный сюжет к 3-й годовщине гибели Михаила Толстых (позывной "Гиви").


* * *

2.  Воспоминания "Пугача"



Начальник службы безопасности батальона "Спарта" о событиях и боях 2014-2015 годов. Есть целый ряд интересных подробностей.

* * *

3. Ельцин. История лжи



О том, как шел к власти один из главных разрушителей в истории нашей страны.

* * *

4. Ошибки Зеленского



О некоторых итогах первых месяцев президентства Зеленского.

* * *

5. Военная урбанистика. Во всем виноват Шойгу



Забавный разбор опуса Варламова про "военную урбанистику". Автор явно может в сарказм. Вот что значит вовремя прочитанные книги о гражданской обороне и поражающих факторах ОМП.

* * *

6. Миф о расстрелах несовершеннолетних в сталинское время



Историк Игорь Пыхалов  об одном из либеральных антисоветских мифов.

* * *

7. Худшие автоматы Калашникова. Эпиофия.



Ужасы клонирования автомата Калашникова в Эфиопии. Что ты такое?!

* * *

8. Как на ТВ врут про военных летчиков. Ляпы и фейки



Подборка ляпов и фейков в современных отечественных картинах посвященных ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной Войны. Тот случай, когда антисоветская пропаганда в стиле какашечкой по шву идет рука об руку с откровенной халтурой и невежеством самих авторов.

* * *

9. Как "Метро-2033" стало франшизой



О том, как посредственный опус Глуховского "Метро-2033" завоевал большую популярность и стал символом "нового русского постапокалипсиса", который мы заслужили.

* * *

10. Дарданеллы 1915. Военный позор Британии.



О предпосылках Дарданелльской авантюры Черчилля, ее ходе и провале, который стоил Черчиллю министерского поста.

PS. На заглавной картинке рекламный плакат "Главкосмос СССР" 1989 года. Ниже еще парочка.






Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5631002.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеосолянка 30.11.2019
... выражают благодарность регулярным поставщикам рубрики "Видеосолянка".PS. Плюс свеженькое до кучи...
Видеосолянка 28.12.2019
Последняя в этом году видеосолянка.В текущую вошли видео присланные ...
Видеосолянка 18.01.2020
Январская видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "...
Видеосолянка 31.01.2020
Последняя январская видеосолянка.* * *1. Геополитический прогноз 2020Инерционный прогноз ...
Видеосолянка 02.11.2019
За последнее время очень много накопилось различных неплохих и интересных видео-материалов.Чтобы не плодить огромное кол-во постов, даю оптовой поставкой, чтобы было чем занять себя на выходных.1. Челюсть КоролеваВ современном мире образ Сергея Павловича ...
Видеосолянка. 10.11.2019
Из накопившихся за неделю видео на политическую и историческую тематику.В силу возросшего кол-ва интересного видео-контента, полагаю, что по выходным эта рубрика теперь будет регулярной.1. Как на самом деле живет Северная Корея.О реалиях жизни в стране ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)