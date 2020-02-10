Видеосолянка. 10.02.2020
12:10. 10 февраля 2020 198 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Свежая видеосолянка.
1. Герой нашего времени.
Документальный сюжет к 3-й годовщине гибели Михаила Толстых (позывной "Гиви").
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2. Воспоминания "Пугача"
Начальник службы безопасности батальона "Спарта" о событиях и боях 2014-2015 годов. Есть целый ряд интересных подробностей.
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3. Ельцин. История лжи
О том, как шел к власти один из главных разрушителей в истории нашей страны.
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4. Ошибки Зеленского
О некоторых итогах первых месяцев президентства Зеленского.
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5. Военная урбанистика. Во всем виноват Шойгу
Забавный разбор опуса Варламова про "военную урбанистику". Автор явно может в сарказм. Вот что значит вовремя прочитанные книги о гражданской обороне и поражающих факторах ОМП.
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6. Миф о расстрелах несовершеннолетних в сталинское время
Историк Игорь Пыхалов об одном из либеральных антисоветских мифов.
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7. Худшие автоматы Калашникова. Эпиофия.
Ужасы клонирования автомата Калашникова в Эфиопии. Что ты такое?!
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8. Как на ТВ врут про военных летчиков. Ляпы и фейки
Подборка ляпов и фейков в современных отечественных картинах посвященных ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной Войны. Тот случай, когда антисоветская пропаганда в стиле какашечкой по шву идет рука об руку с откровенной халтурой и невежеством самих авторов.
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9. Как "Метро-2033" стало франшизой
О том, как посредственный опус Глуховского "Метро-2033" завоевал большую популярность и стал символом "нового русского постапокалипсиса", который мы заслужили.
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10. Дарданеллы 1915. Военный позор Британии.
О предпосылках Дарданелльской авантюры Черчилля, ее ходе и провале, который стоил Черчиллю министерского поста.
PS. На заглавной картинке рекламный плакат "Главкосмос СССР" 1989 года. Ниже еще парочка.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5631002.html