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Триумф “Паразитов”

08:07. 10 февраля 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Очень редкий случай, когда на "Оскаре" победил действительно достойный фильм.
Южнокорейские "Паразиты" не только стали "лучшим иностранным фильмом", но и стали первым иностранным фильмом, который стал просто "лучшим фильмом 2019".
Заслужено ли? Да, заслужено. Чем фильм хорош уже описывал ранее https://colonelcassad.livejournal.com/5484045.html Кто еще не смотрел, строго рекомендую наверстать упущенную метафоричность классового общества.



PS. Но что больше позабавило, так это интрига в номинации "Лучший документальный фильм", куда впихнули очередную анти-сирийскую пропаганду, но победил фильм из Бразилии "На краю демократии", про крах левых в Бразилии.
В Бразилии от этого фильма изрядно пригорело – на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=vwZ5m10y1rQ у местной португальской версии трейлера будущего победителя "Оскара" 267 тыс. лайков и 317 тыс. дизлайков.



Причем ругаются бразильские правые, обвиняя фильм во лжи и нападках на Болсонару. Встречаются и совсем забавные обвинения в духе "Нетфликс пропагандирует коммунизм" и "лжет о бразильской демократии".
Причем все это было еще до премии. Надо будет посмотреть с оказией. История там на деле простая – как сковырнули Лулу да Сильву и Дилму Руссеф, чтобы привести к власти ультраправых.

PS2. Из прочего мелькавшего в номинациях из тех, которые смотрел:

1917 – Нормальный фильм про первую мировую войну с блестящей технической реализацией. Отзыв на него вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5580616.html
Однажды в Голливуде – не лучший фильм Тарантино, но все равно смотрибельный за счет операторской работы и неплохой актерской игры.
Звездные войны. Скайуокер. Восход" – извращенная некрофилия на костях вселенной Джорджа Лукаса. Некролог вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5510863.html
Джокер – претенциозный комикс, который выехал за счет отличной актерской игры Феникса. Социальные подтексты в нем на фоне тех же "Паразитов" просто ни о чем.
Ирландец – растянутая криминальная драма-байопик про итальянских гангстеров 50-70х. Отзыв на него вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5474695.html
Кролик Джо-Джо – достаточно неплохая сатира на нацизм, но не лишенная различных недостатков. Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5540617.html
Форд против Феррари – просто смотрибельная драма про автогонки.Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5540617.html
Дело Ричарда Джуэла – просто неплохой фильм от Клинта Иствуда. Отзыв тут https://colonelcassad.livejournal.com/5605803.html


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5630596.html

Метки: кино, паразиты, южная корея, юмор

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