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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Гастрольное турне «Голосуй или проиграешь». Вып.1

10:21. 10 февраля 2020 133 просмотра Один комментарий Опубликовал:



14 февраля. Екатеринбург. Бориса Ельцина приветствуют жители в его родном городе


15 февраля. Челябинск. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин


3 апреля. Борис Ельцин в Белгороде


10 апреля. Борис Ельцин встречается с работниками НПО Энергомаш


15 апреля. Краснодар. Борис Ельцин встречается с казаками


16 апреля. Буденновск. Борис Ельцин встречается с жителями


23 апреля. Хабаровск. Борис Ельцин встречается с жителями города


1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах


1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах


2 мая. Ярославль. Борис Ельцин общается с избирателями


2 мая. Ярославль. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин


2 мая. Ярославль. Во время посещения Толгского женского монастыря


7 мая. Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодоженами Михаилом и Светланой Степанянцевыми на улице села


7 мая. Борис Ельцин встречается с ветеранами войны в селе Атепцево


7 мая. Борис Ельцин разговаривает с избирателями в селе Атепцево


11 мая. Борис Ельцин в Астрахани


11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города


11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города


19 мая. Борис Ельцин после прибытия в аэропорт Омска продолжит свою предвыборную кампанию


19 мая. Борис Ельцин общается с журналистами во время агитации за переизбрание в Омске


19 мая. Ельцин держит маленькую девочку в Омске


23 мая. Архангельск. Празднование Дня святых Кирилла и Мефодия. Борис Ельцин во время посещения музея Малые Карелы


24 мая. Борис Ельцин на митинге избирателей в Архангельске


27 мая. Грозный. Борис Ельцин встречается с жителями близлежащей деревни во время официального визита


29 мая. Борис Ельцин посещает Уфу


29 мая. Уфа. Борис Ельцин и его супруга Наина встречаются с жителями города


Май. Кижи (?)


Май. Кижи (?)

Источник: https://humus.livejournal.com/7071919.html

Метки: история, Россия, фото

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