«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Гастрольное турне «Голосуй или проиграешь». Вып.1





14 февраля. Екатеринбург. Бориса Ельцина приветствуют жители в его родном городе



15 февраля. Челябинск. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин



3 апреля. Борис Ельцин в Белгороде



10 апреля. Борис Ельцин встречается с работниками НПО Энергомаш



15 апреля. Краснодар. Борис Ельцин встречается с казаками



16 апреля. Буденновск. Борис Ельцин встречается с жителями



23 апреля. Хабаровск. Борис Ельцин встречается с жителями города



1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах



1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах



2 мая. Ярославль. Борис Ельцин общается с избирателями



2 мая. Ярославль. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин



2 мая. Ярославль. Во время посещения Толгского женского монастыря



7 мая. Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодоженами Михаилом и Светланой Степанянцевыми на улице села



7 мая. Борис Ельцин встречается с ветеранами войны в селе Атепцево



7 мая. Борис Ельцин разговаривает с избирателями в селе Атепцево



11 мая. Борис Ельцин в Астрахани



11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города



11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города



19 мая. Борис Ельцин после прибытия в аэропорт Омска продолжит свою предвыборную кампанию



19 мая. Борис Ельцин общается с журналистами во время агитации за переизбрание в Омске



19 мая. Ельцин держит маленькую девочку в Омске



23 мая. Архангельск. Празднование Дня святых Кирилла и Мефодия. Борис Ельцин во время посещения музея Малые Карелы



24 мая. Борис Ельцин на митинге избирателей в Архангельске



27 мая. Грозный. Борис Ельцин встречается с жителями близлежащей деревни во время официального визита



29 мая. Борис Ельцин посещает Уфу



29 мая. Уфа. Борис Ельцин и его супруга Наина встречаются с жителями города



Май. Кижи (?)



Май. Кижи (?)



Источник: https://humus.livejournal.com/7071919.html