«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Гастрольное турне «Голосуй или проиграешь». Вып.1
14 февраля. Екатеринбург. Бориса Ельцина приветствуют жители в его родном городе
15 февраля. Челябинск. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин
3 апреля. Борис Ельцин в Белгороде
10 апреля. Борис Ельцин встречается с работниками НПО Энергомаш
15 апреля. Краснодар. Борис Ельцин встречается с казаками
16 апреля. Буденновск. Борис Ельцин встречается с жителями
23 апреля. Хабаровск. Борис Ельцин встречается с жителями города
1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах
1 мая. Борис Ельцин работает с электоратом на Ленинских горах
2 мая. Ярославль. Борис Ельцин общается с избирателями
2 мая. Ярославль. Борис Ельцин посещает продуктовый магазин
2 мая. Ярославль. Во время посещения Толгского женского монастыря
7 мая. Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодоженами Михаилом и Светланой Степанянцевыми на улице села
7 мая. Борис Ельцин встречается с ветеранами войны в селе Атепцево
7 мая. Борис Ельцин разговаривает с избирателями в селе Атепцево
11 мая. Борис Ельцин в Астрахани
11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города
11 мая. Астрахань. Борис Ельцин встречается с жителями города
19 мая. Борис Ельцин после прибытия в аэропорт Омска продолжит свою предвыборную кампанию
19 мая. Борис Ельцин общается с журналистами во время агитации за переизбрание в Омске
19 мая. Ельцин держит маленькую девочку в Омске
23 мая. Архангельск. Празднование Дня святых Кирилла и Мефодия. Борис Ельцин во время посещения музея Малые Карелы
24 мая. Борис Ельцин на митинге избирателей в Архангельске
27 мая. Грозный. Борис Ельцин встречается с жителями близлежащей деревни во время официального визита
29 мая. Борис Ельцин посещает Уфу
29 мая. Уфа. Борис Ельцин и его супруга Наина встречаются с жителями города
“Сколько раз могли убить – а умер старцем,
Даже здесь не существует, Постум, правил!”