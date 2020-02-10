Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2020

Народная милиция ЛНР и волонтеры группы Москва-Донбасс оказали гумпомощь жителям Золотого

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Народная милиция ЛНР совместно с гумгруппой “Москва-Донбасс” оказали помощь жителям Первомайска

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Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США

В ходе «нормандского» саммита в Париже Украина по настоянию США отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности». Министр предположил, что конфликт в Донбассе «в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США» с «точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

Украина при этом утверждала, что полное разведение сил займет 10–15 лет. При этом президент Украины Владимир Зеленский «экстраполировал темп» разведения сил в Станице Луганской, в Петровском и в Золотом. Лавров отметил, что «если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить», передает РИА «Новости».

Россию тревожат заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы минским соглашениям. Лавров считает, что желание Киева получить контроль над границей угрожает местным жителям в Донбассе. Глава МИД России напомнил, что даже в Верховной Раде и кабмине Украины не исключают «силового сценария».

«И этим людям отдать полный контроль над границей?» – заявил Лавров, добавив, что можно будет «забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное».

Он указал, что не все так называемые добровольческие батальоны готовы выполнять приказы Киева.

Лавров напомнил, что Киев «отозвал посла, грозил разорвать дипотношения». Сейчас «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов». Россия не будет против, учитывая что страны связаны в экономике, транспорте, гуманитарных вопросах, семейных связях. Россия считает, что «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры».

Он отметил, что «многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам», но «на публике практически каждый из них говорит по-другому».

Лавров назвал дикостью практику, при которой «кто-то съездил в Крым, и все – человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться». Он назвал такой подход «национал-радикализмом ультра-розлива».

Напомним, после саммита в «нормандском формате» Зеленский выразил желание внести изменения в минские соглашения. Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе. В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.

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Ярош требует от СБУ устроить восстания в Донецке и Луганске, чтобы уничтожить ЛДНР

Бывший лидер экстремистского «Правого сектора»* Дмитрий Ярош озвучил очередной сценарий возвращения Донбасса в состав Украины. По мнению радикал-националиста, Украине необходима комплексная работа всех силовых структур и мобилизация народа, чтобы одержать победу над Донецкой и Луганской народными республиками военным путем. Об этом он заявил в ходе программы «Рандеву» с Яниной Соколовой, которая выходит в эфире «5 канала», принадлежащего бывшему украинскому президенту Петру Порошенко.

Так, Ярош заявляет, что украинские спецслужбы должны подготовить восстания в Донецке и Луганске, одновременно с этим ВСУ должны прорвать линию фронта. Результатом таких действий, утверждает радикал, станет паника в ЛДНР и начнется бегство населения в Российскую Федерацию.

«Я более чем уверен, что при надлежащей системной деятельности всех силовых структур – вооружённых сил, СБУ, Службы внешней разведки и так далее, мы в состоянии выполнить поставленные задания, но это должна быть системная деятельность.<…> Должна быть мобилизация материальных, моральных, духовных ресурсов народа, и тогда можно этого достигнуть по большому счету даже с минимальной кровью», – заявил Ярош.

В свою очередь Соколова уточнила у радикала, верно ли она поняла, что «если бы была воля, то Донбасс можно вернуть военным путем клочок за клочком». На что Ярош ответил утвердительно, добавив, что отвоевывать Донбасс нужно в комплексе с деятельностью спецслужб и так далее: «Я больше чем уверен, что дайте им возможность, они там и революцию подготовят за некоторое время, за линией фронта. В конце концов, граница пока их, они все могут выехать быстро и качественно».

Мила Кальмиус

«Правый сектор»* - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

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Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения, — министр обороны

Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода». По его словам, этот вопрос Минобороны «глубоко исследовало совместно с Генштабом» на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах. «Это, во-первых, противоречит Минским соглашениям», — заявил Загороднюк. «Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета и новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части», — уверяет он. Кроме того, он заявил, что сейчас разведение «никоим образом» не влияет на безопасность ситуации. «Потому что, если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», — добавил он. Напомним, Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведение сил на Донбассе готовятся три новых точки. Разведение там будет носить «исключительно гуманитарный характер». Читайте также: Лавров рассказал, из-за кого Киев отказался от полного развода сил на Донбассе

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«Не стреляй!» — Офицер ДНР заставил плакать украинцев по ту сторону фронта (ВИДЕО)

Донецкий бард Сергей Лысенко поделился с «Русской Весной» новым клипом на свою песню «Не стреляй». Над клипом работали: продюсер Сергей Пеляницин, режиссер монтажа Максим Кузмичев, операторы Александр Бернатович и Иван Куземко. Слова и музыка — Сергей Лысенко. Гитара — Андрей Мирный. Мастеринг и сведение — Владимир Суменко. Производство студии «ГИС». Автор слов и музыки Сергей Лысенко — позывной «Лысый» — старший лейтенант запаса Вооружённых сил ДНР, главный специалист Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при главе ДНР, член Союза писателей ДНР. Участвовал во многих боях, защищая Республику. Был несколько раз ранен. Лысенко так рассказывал о песне «Не стреляй»: «Эту песню я написал от души. Как-то к нам в аэропорт приехали телевизионщики, но их не впустили. Тогда мы с ними записали клип на эту песню в окрестностях моего родного района. В интернете его посмотрело много людей». Ветеран ополчения ДНР, принимавший участие в героической обороне Горловки, коренной дончанин, отец двоих детей, один из которых серьёзно болен, ещё в 2015 г. сочинил и спел песню «Не стреляй». Таким образом доброволец ДНР Сергей Лысенко от лица преследуемых жителей Донбасса обратился к военнослужащим украинских оккупационных войск: «Не стреляй! Не стреляй! — их глаза молили. Но безжалостно их косили миномёты и снайпера». Победы на фестивалях и восторг зрителей В октябре 2018 года Сергей Лысенко завоевал первое место в номинации «Бери шинель, пошли домой» на международном литературном фестивале «Чеховская осень» в Ялте. Весной 2017 года на Всероссийском фестивале авторской военно-патриотической песни в Москве выступление Сергея сорвало шквал зрительских аплодисментов, а автор увёз в Донецк сразу 3 награды: Гран-при, приз зрительских симпатий и отдельная премия от ветеранской организации «Офицеры России». Ненависть — не выход Человек, не просто державший в руках оружие, а ещё и применявший его по назначению, в полной мере осознаёт истинную ценность человеческой жизни, понимает, что каждая жизнь бесценна и неповторима, что за неё нужно сражаться, прилагая все свои силы. Сергей Лысенко уверен, что ненависть — это не выход. Выходом он считает Миротворчество: «…иногда хочется заснуть, проснуться, а ты таксист, ставишь детям батут в парке, как это было до войны. Проснуться и понять, что ничего и не было, что всё оказалось сном. И все живы. В моём телефоне больше двадцати мёртвых друзей и знакомых. Проснуться бы, а все живы! И дети смеются, и нет войны…» «Не стреляй»: на Украине плакали В интервью СМИ он сообщил, что во многих жителях Украины ещё не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить: «Мой тренер по боксу, воспитавший много достойных боксёров, живущих по разные стороны конфликта, посетил как-то Украину и дал послушать местным спортсменам мою песню „Не стреляй“. Пацаны плакали. Те пацаны, с других территорий! Я не знаю, что происходит в их сердцах и душах, но песня их пронимает. Я очень надеюсь на то, что их мнение о нас меняется, что они перестают нас воспринимать как зверей, как сепаратистов. Начинают понимать, что мы такие же люди, которые защищают свою землю, свои дома, своих близких. Я очень надеюсь на то, что конфликт можно будет разрешить словом, выбрав путь переговоров, а не войны и обоюдного уничтожения!» — заявил он в интервью журналисту издания «Украина.ру» Анне Ревякиной. Читайте также: Что было бы, если бы российская армия действительно вошла на территорию «древних шумеров»

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«Безумцы во власти готовят закон о рабстве, Украину ждут санкции» (ВИДЕО)

Будет ли принят на Украине новый законопроект о Трудовом кодексе или его ждёт та же участь, что и предыдущий, который Верховная Рада VIII созыва так и не довела до второго чтения? Своим мнением по этому поводу поделился Михаил Чаплыга, политический эксперт киевского канала NewsOne. «Я надеюсь, что этого некомпетентного министра уволят вместе с этим проектом закона! Не доведи Господь, чтобы это вынесли в парламент. Потому что это позор для страны, санкции против страны и нарушение всех наших международных обязательств и конституций. Я надеюсь, что до этого не дойдёт», — сказал политолог. Как он отметил, речь идёт не только об этом законопроекте. «Дело в том, что товарищ Милованов вместе с Третьяковой внесли три проекта закона. Один проект закона — это закон о „рабстве“ или как они называют „о труде“. Второй проект — это закон об уничтожении профсоюзов и „отжатие“ их собственности. Это будет ещё куча дел в Европейском суде по правам человека. И третий закон — об „отжатии“ фонда социального страхования. То есть эти два персонажа решили, что они такие „мудрые“ и могут обдурить всё население Украины вместе с профсоюзами. Не вышло!» — отметил он. И добавил, что «если ещё месяц назад Милованов смеялся с того, что на Украине нет профсоюзов, то сегодня по всей Украине увидел, существуют они или нет». А также то, чем может всё это закончиться, помимо проведения международной акции солидарности европейских профсоюзов. «Акцию эту проведут, скорее всего, по всей Европе в солидарности с Украиной по недопущению даже рассмотрения того проекта, который внесли в парламент», — уточнил эксперт. В то же время, говоря об «инновациях», обещанных новой украинской властью, что касается трудовых договоров, увеличения рабочего времени — с пяти до семи дней, отказа в работе лицам с особыми потребностями, что ранее по закону каралось штрафом, Чаплыга отметил, что «пугает не только это». «Дело в том, что функция государства, на самом деле, не волноваться о том, чтобы рассматривать своих граждан как батарейки для работодателя, функция государства — сделать так, чтобы граждане имели время на воспитание детей, на создание семьи, на семейную жизнь, на то, чтобы у них было время на культурное, научное развитие и образование. То есть все цивилизованные страны заботятся о том, чтобы люди как можно продуктивнее работали, то есть меньше отдавали времени работодателю, работали эффективно и продуктивно, а больше времени проводили с семьёй и с детьми. И только на Украине Милованов считает, что украинцы должны работать круглосуточно. С полной самоотдачей работодателю, вообще без каких-либо гарантий (есть там такая норма, что можно уволить без причины). Ну, и плюс Милованов хочет изменить норму, право на коллективную защиту, хочет перевести в индивидуальные трудовые отношения, где трудовой контракт или трудовой договор сделать выше норм трудового права», — подытожил он. Как сообщала «Русская Весна», новый закон о труде для украинских граждан включает возможность выгонять с работы кого угодно, когда угодно и по любой причине, которую работодатель пожелает прописать в трудовом договоре. Читайте также: Эротическая зрада: жена известного футболиста спела «щеневмерлу» в трусах, её хотят посадить в тюрьму (ВИДЕО 18+)

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«Чудесное прозрение»: как атака ВСУ вернула наблюдателям ОБСЕ слух и зрение — сводка ЛНР

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило. Несмотря на отсутствие обстрелов за истекшие сутки, представители СММ ОБСЕ фиксируют факты нарушений режима прекращения огня. Наблюдатели спецмиссии сообщают об обстреле н. п. Золотое-5 украинскими боевиками, зафиксировав 70 взрывов и 115 очередей из стрелкового оружия по району, где расположена действующая общеобразовательная школа, что подчеркивает особый цинизм украинских карателей. Читайте также: Беспрецедентная агрессия ВСУ против ОБСЕ на Донбассе — сводка (ВИДЕО) Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей. Так, по данным наших источников, один бронетранспортер из состава 93-й омбр ВСУ размещен в огороде частного домовладения в н. п. Кряковка. В н. п. Новотошковское вблизи жилых домостроений подчиненные Брыжинского разместили один МТ-ЛБ. В зоне ответственности 72-й омбр ВСУ в частном секторе н. п. Попасная зафиксировано два бронетранспортера, замаскированных во дворе мирных жителей. Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ. Читайте также: ВСУ заваливают Донбасс трупами: военные найдены без признаков жизни — сводка Командование вооруженных формирований Украины продолжает предпринимать попытки дестабилизации обстановки, а ежедневные обстрелы на славяносербском направлении являются тому подтверждением. Факты обстрелов территории Республики украинскими боевиками фиксируются представителями Миссии ОБСЕ, а также негативно воспринимаются международной общественностью. С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, командующий «ООС» Кравченко поставил задачу оперативной группе 74-го центра информационно-психологических операций, под руководством начальника группы пропаганды отдела наблюдения и специальных действий, военного преступника майора Кавинца, во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов «5 канал», «Интер», «Украина» и французского информационного агентства «Квест-Франс» подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93-й механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР. Группы журналистов уже прибыли в район размещения самоходно-артиллерийского дивизиона этой бригады. Украинская сторона готова пойти на всё с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового сообщества. Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность в преддверии встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске 12 февраля. Читайте также: «Беркутовцы», которых передали на Донбасс в ходе обмена, вернулись на Украину «искать правду» (ФОТО) Несмотря на красочные сюжеты о жизни и быте украинских военнослужащих на передовой, которые показывают подконтрольные Киеву информационные агентства, морально-психологическое состояние военнослужащих подразделений ВСУ в зоне карательной операции остаётся на низком уровне. Так, по информации от наших источников в штабе «ООС», в связи регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ, в подразделения 72-й механизированной бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка. В ходе работы комиссии сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих 1-го батальона 72-й омбр, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. В 93-й механизированной бригаде самовольно оставил расположение части со штатным оружием, автоматом АК-74, рядовой Куриленко, но далеко от расположения части уйти не смог, находясь под действием наркотических средств. Военным патрулем нарушитель был задержан. Читайте также: «Украина должна сделать первый шаг навстречу Донбассу» (ВИДЕО) Кроме того, в подразделениях ВСУ по-прежнему растет число небоевых потерь. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за пренебрежения личным составом элементарными требованиями безопасности при выполнении задач, а также в результате употребления алкогольных и наркотических средств. От доверенного источника в штабе оккупационных сил нам стало известно, что командование 59-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 10-го мотопехотного батальона в н. п. Мироновский. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Еще один случай произошел в районе н. п. Луганское, где в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий 9-го батальона 59-й бригады ВСУ рядовой Кондратенко. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин, украинский боевик пренебрег элементарными требованиями безопасности. Традиционно небоевые потери командование 59-й бригады представило в вышестоящий штаб как полученные в результате обстрела. Хочу напомнить, что с начала текущего месяца это уже третий случай небоевых потерь в 59-й бригаде, командиром которой является Шаповалов. С целью контроля проведения расследования по выявлению причин увеличения небоевых потерь в зону ответственности соединения прибыл командующий ОТГ «Север» Ромыгайло. Читайте также: Что было бы, если бы российская армия действительно вошла на территорию «древних шумеров»

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«Всушников» не жалко: Минобороны Украины не будет отзывать некачественную бронезащиту

Минобороны Украины пока не будет отзывать партию некачественных бронежилетов, которые были закуплены для ВСУ. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Загороднюк. По словам Загороднюка, отозвать партию некачественных бронежилетов, которые стали причиной расследования и ареста начальника главного управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, пока не собираются. «Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет», — заявил он. Министр добавил, что надеется на беспристрастное расследование по делу бронежилетов. «Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии», — отметил Загороднюк. Напомним, задержанный по делу бронежилетов генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн. Один миллион гривен залога для него собрали «активисты», остальные 19 млн дал экс-президент Петр Порошенко. Читайте также: Сломан нос и выбиты зубы: в Киеве жестоко избили женщину из-за русского языка (ФОТО 18+)

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Как живут бывшие узники совести украинских тюрем в ДНР

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