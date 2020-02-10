Си Цзиньпин в Ухане
19:27. 10 февраля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в эпицентр эпидемии коронавируса в Ухане.
Причин поездки две – проверить на месте, как идет борьба с заразой и показать китайскому народу, что ситуация под контролем. Также глава КПК личным примером показывает, что тезис "Коммунисты вперед!" не пустой звук для руководства партии, чего она ожидает и от рядовых партийцев. По его заявлением, партия ожидает, что на всех уровнях коммунисты последовательно и решительно будут бороться с распространением эпидемии. Достаточно характерный штришок к его портрету. Все таки в отличие от ряда своих предшественников, в вопросах идеологии он себя более четко позиционирует.
Видео https://twitter.com/cgtnrussian/status/1226853325703983104, где председатель КНР осматривает Ухань.
PS. И да, Си Цзиньпин подтвердил (по словам российских дипломатов), что на 9 мая планирует приехать в Москву на празднования 75-я годовщины победы в Великой Отечественной Войне.
Трамп на предложения из Москвы пока что не ответил, хотя сразу эту возможность и не отбрасывал. Но там вопрос такой – может быть Трамп и не прочь приехать, но советники и истеблишмент будут явно против, так как в Вашингтоне это будет рассматриваться как подыгрывание Кремлю. Если не произойдет новых обострений в отношениях РФ и ЕС, то скорее всего в Москву приедет и Макрон. Меркель было бы странно увидеть, хотя ей предложение тоже отправили. Борис Джонсон маловероятен.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5632091.html