Промышленная конопля, Коронавирус на биржах, Охота на возвращенцев // Галопом по Европам #152

В этом выпуске:

- Китайские предприятия возобновляют работу после каникул, продленных из-за коронавируса;

- Пятничные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи не принесли скидки на нефть и газ;

- Вашингтон планирует в ускоренном режиме рассмотреть введение новых санкций против всех, кто поддерживает венесуэльского президента Мадуро;

- Срок сдачи атомного ледокола Арктика снова под вопросом – на очередных испытаниях у него отказал один из двигателей;

- В Германии после массовых протестов в отставку ушел премьер одной из земель – Тюрингии;

- Концерн Даймлер объявил о планах сократить за два года 15 тысяч рабочих мест, чтобы сэкономить около полутора миллиардов евро;

- В России за год удвоилось число обанкротившихся строительных компаний – их уже больше пятисот;

- Российским ученым все-таки не будут запрещать общаться с иностранными коллегами;

- Возвращать эмигрантов на родину будут специальные временные группы чиновников – это новое постановление правительства;

- Мак и коноплю теперь можно выращивать в промышленных.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aP5lvaQD1tQ