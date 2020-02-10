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Промышленная конопля, Коронавирус на биржах, Охота на возвращенцев // Галопом по Европам #152

19:48. 10 февраля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Китайские предприятия возобновляют работу после каникул, продленных из-за коронавируса;
- Пятничные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи не принесли скидки на нефть и газ;
- Вашингтон планирует в ускоренном режиме рассмотреть введение новых санкций против всех, кто поддерживает венесуэльского президента Мадуро;
- Срок сдачи атомного ледокола Арктика снова под вопросом – на очередных испытаниях у него отказал один из двигателей;
- В Германии после массовых протестов в отставку ушел премьер одной из земель – Тюрингии;
- Концерн Даймлер объявил о планах сократить за два года 15 тысяч рабочих мест, чтобы сэкономить около полутора миллиардов евро;
- В России за год удвоилось число обанкротившихся строительных компаний – их уже больше пятисот;
- Российским ученым все-таки не будут запрещать общаться с иностранными коллегами;
- Возвращать эмигрантов на родину будут специальные временные группы чиновников – это новое постановление правительства;
- Мак и коноплю теперь можно выращивать в промышленных.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aP5lvaQD1tQ

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