Паразиты на Оскаре. Ярмарка политкорректности // Злоба дня
Ну вот и Оскар подоспел. Сама премия, как показывают рейтинги, скоро никому будет не нужна. Если в 98-м году церемонию в прямом эфире смотрели 59 миллионов человек, то в прошлом — 29.
Пережевывание одного и того же, обмусоливание нарядов, бренчание драгоценностями, вставные челюсти, керамические улыбки, слезящиеся глаза и волнение силиконовых грудей. Все как обычно — террариум единомышленников.
Впрочем, вся эта стареющая и завистливая свора превращается в греческую фалангу, как только речь заходит о ее насущных, коммерческих в первую очередь, интересах. Поэтому с момента избрания Трампа, которому, как известно, по вкусу совершенно другая пропаганда, каждую церемонию Голливуд превращает в политическое событие, а подиум — в трибуну для отважных демаршей и едких укусов.
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