Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Паразиты на Оскаре. Ярмарка политкорректности // Злоба дня

16:46. 10 февраля 2020 196 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ну вот и Оскар подоспел. Сама премия, как показывают рейтинги, скоро никому будет не нужна. Если в 98-м году церемонию в прямом эфире смотрели 59 миллионов человек, то в прошлом — 29.

Пережевывание одного и того же, обмусоливание нарядов, бренчание драгоценностями, вставные челюсти, керамические улыбки, слезящиеся глаза и волнение силиконовых грудей. Все как обычно — террариум единомышленников.

Впрочем, вся эта стареющая и завистливая свора превращается в греческую фалангу, как только речь заходит о ее насущных, коммерческих в первую очередь, интересах. Поэтому с момента избрания Трампа, которому, как известно, по вкусу совершенно другая пропаганда, каждую церемонию Голливуд превращает в политическое событие, а подиум — в трибуну для отважных демаршей и едких укусов.




_______________________________________________

Поддержать канал рублем:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________




Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/


#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7i3unN0yQns

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Триумф "Паразитов"
..., когда на "Оскаре" победил действительно достойный фильм.Южнокорейские "Паразиты" не только стали... португальской версии трейлера будущего победителя "Оскара" 267 тыс. лайков и 317... нем на фоне тех же "Паразитов" просто ни о чем.Ирландец...
Паразиты на Оскаре. Ярмарка политкорректности // Злоба дня
Ну вот и Оскар подоспел. Сама премия, как показывают ...
По новостям и событиям: "Пирамида"
... представляет Ди Каприо. Нынешний Оскар явно пиарит про-троцкиский сценарий... создателями. Ди Каприо, получив Оскар, первым поблагодарил актёра Тома Харди...двигаться процесс очищение от паразитов лапами самих паразитов, опирается на хронологический ...
Время "графо": Молчание. Взаимопонимание. Убеждения
... жизнь – мимикрия; наши страсти – цитаты! Оскар Уайльд,1854-1900 Зомби? Считающие... больше человек чувствует себя временщиком, паразитом Земли, а сама Прекрасная Живая..., вообще не заслуживает названия мысли. Оскар Уайльд,1854-1900 На окольных...
Еврейское господство закончилось!?
... МЫ – ПАДШИЕ БОГИ, ПОРАБОЩЕННЫЕ ПАРАЗИТАМИ СОЗНАНИЯ? Автор: Авраам Сакральский Глава...и генетические войны, порабощение человечества паразитами» (отрывок) скачать полностью На... Марка Бернеса, Аркадия Островского, Оскара Фельцмана, Марка Фрадкина, Яна Френкеля...
Бэкграунд, выпуск-323 за 26 октября 2013
... несметные богатства России расхищаются горсткой паразитов, которые, как черви, выедают нутро... что этот фильм готовиться под Оскар и, естественно, этот фильм имеет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)