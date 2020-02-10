Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2020
- 10:16 Азаров об украинском национализме и Бандеровских чтениях.
- 07:36 Сатановский представил сценарий превращения украинской лжи в правду.
- 04:12 Кровавый план Зеленского по депортации жителей Донбасса (ВИДЕО).
- 02:27 Ни пенсий Донбассу, ни русского языка: Как «слуги народа» опровергли Зеленского (ВИДЕО).
- 01:00 Лавров рассказал, из-за кого Киев отказался от полного развода сил на Донбассе.
- 00:38 Спасти карателя: Аваков рассказал, зачем летал в Ватикан.
- Вчера 23:31 Палестинский взгляд на “сделку века”.
- Вчера 22:50 Бандеровские чтения. Часть вторая.
- Вчера 22:39 Премьер Украины рассказал, с кем он советуется при новых кадровых назначениях (ВИДЕО).
Азаров об украинском национализме и Бандеровских чтениях
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Сатановский представил сценарий превращения украинской лжи в правду
Российский ученый-востоковед, экономист Евгений Сатановский описал сценарий того, что было бы, стань ложь Киева о «войне с Россией» правдой.
Сатановский написал в своем Telegram-канале, что он задумался: «Что было бы, если бы российская армия на самом деле вошла на Украину, как ее украинское начальство обвиняет, начиная с 2014 года и, следуя военной логике, проследовала бы как минимум до Днепра и Приднестровья».
По его мнению, это превратило бы Украину «Украину в Эфиопию, у которой выход к морю был еще в 90-е, а теперь его нет», но зато «на его месте есть Эритрея», а морской экспорт Эфиопия теперь ведет через Джибути.
Также, на его взгляд, «Крымского моста бы не понадобилось строить, от воды и электричества никто бы Крым не отсекал и провокаций на его границе не устраивал».
Однако «пока как есть», и «десятки миллионов нормальных людей продолжают находиться в заложниках у нацистов и сотрудничающих с ними бандитов и аферистов всех национальностей, которые на Украине – власть».
«Военный вариант развития событий вряд ли привел бы к более жестким санкциям против России, чем нынешний. Но всерьез поссорил бы Москву с Минском и Астаной. И сорвал бы строительство газопроводов в Турцию и Германию. Один из которых достроен, а второй пока застрял на участке в 150 км из-за американских санкций, хотя еще может быть достроен», – предположил ученый.
По его мнению, главное, с чем «российскому начальству» пришлось бы столкнуться – это наведение порядка на огромной территории, «власть на которой на протяжении четверти века была и по сей день остается в руках криминала самого худшего толка», и справиться с которой можно только «в рамках диктатуры (…) сталинского типа».
Потому «пока не доведут свидомые и их кураторы ситуацию до взрыва, Украина будет чахнуть и гнить без российского вмешательства», что «страшно жалко».
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что если Россия уйдет из Крыма, Украина будет не готова к принятию полуострова обратно.
При этом председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Кориневича «бредом».
Напомним, Крым стал регионом России после референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.
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Кровавый план Зеленского по депортации жителей Донбасса (ВИДЕО)
Зеленский продолжает вести ту же политику Порошенко. Но если от Порошенко жители Донбасса только слышали: «Ваши дети будут сидеть в подвалах!», то у Зеленского это выражается в более практичных и осязаемых деталях. В каких именно, рассказала народный депутат парламента Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.
В интервью Министерству информации ДНР она отметила, что план депортации для жителей Донбасса возник не летом этого года, он возник ещё в начале предвыборной кампании Зеленского.
«От Порошенко, кроме лозунга: «Ваши дети будут сидеть в подвале!», мы, по сути, ничего, никакой конкретики не слышали и не видели. А у Зеленского всё с этим замечательно и хорошо. Сначала просочился в сеть Интернет сам план депортации, из которого мы узнали, что народ Донбасса должен находиться в фильтрационных лагерях, должен выехать с территории, со своей Родины, говорить не на родном русском языке. И далее мы видим продолжение.
Это как ось, на которую нанизываются сейчас жемчужины вранья и какого-то нечеловеческого отношения к жителям Донбасса и Донецкой Народной Республики в частности», — сказала Шишкина.
Она добавила, что если брать за основу Минские соглашения, то мы видим, как Украина их трактует.
«Каждый день она пытается добавлять какие-то новые пункты к этим Минским соглашениям, читать их по-своему, разъяснять их какими-то непонятными экспертами. И понятно же, что всё трактуется против интересов и прав жителей Донецкой Народной Республики.
Мы видим непрекращающиеся обстрелы, что тоже подтверждение плана депортации. Более того, на днях Кабинет министров Украины отклонил законопроект о выплате пенсий жителям Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Но это ли не подтверждение существования плана депортации?» — отметила депутат.
Причём, и тот текст, и те мероприятия, которые просочились в сеть Интернет, — это является общей схемой, набросками, считает политик.
«Картина будет ещё кровавее, ярче и в красно-багровых тонах, когда мы увидим полностью воплощение этого плана в жизнь», — сказала она.
При этом Шишкина подчеркнула, что «ни Управление Народной милиции не даст нас в обиду, ни наша переговорная группа и полпред в Минске под руководством Натальи Никоноровой, ни страны-гаранты “Минска”». Кроме того, «есть и международная общественность, которая в последнее время всё больше поворачивается лицом к проблемам жителей Донбасса».
«И всё больше принимает точку зрения и видит объективную истину, что происходит на нашей территории», — добавила Шишкина.
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал ролик, в котором показал, как живут люди в Донецке, как проходит их жизнь.
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Ни пенсий Донбассу, ни русского языка: Как «слуги народа» опровергли Зеленского (ВИДЕО)
Зеленский говорит много красивых слов. Например, о том, что не нужно никого делить, а нужно наоборот искать то, что объединит Украину, объединит всё украинское государство. И ему как бы всё равно, кто на каком языке разговаривает. Он считает, что нужно бороться за умы жителей Донбасса.
По мнению украинской журналистки Олеси Медведевой, г-н Зеленский «правильные вещи говорит».
«Но одно дело — говорить, а другое дело — делать», — сказала она.
Как заметила Медведева, только на этой неделе фракция «Слуга народа» провалила два голосования, «которые могли бы послужить доказательством того, что слова нашего президента не расходятся с делом». Первое касалось закона о возобновлении выплат пенсионерам Донбасса, второе — постановления об отмене закона о среднем образовании, который фактически ликвидирует обучение на русском языке в школах.
«Зато закон об открытии рынка земли давят, продавливают и будут ещё неделю, наверно, его мусолить, если не больше», — отметила блогер.
Накануне голосования по поводу этого закона о пенсиях выступил представитель Министерства финансов и заявил, что закон нуждается в доработке, так как в связи с выплатами пенсий увеличатся расходы бюджета.
Оба этих документа, как отметила журналистка, будь они приняты, «стали бы реальным шагом, который всем бы показал и в первую очередь жителям Донбасса, что новая власть во главе с Зеленским не разделяют украинцев на «правильных» и «неправильных».
«Но не проголосовали, не сделали этот шаг, нет…» — отметила она, добавив, что «слова Зеленского в который раз остаются просто словами».
Как сообщала «Русская Весна», депутаты парламента Украины со скандалом провалили законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма.
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Лавров рассказал, из-за кого Киев отказался от полного развода сил на Донбассе
Украинская делегация на «нормандском саммите» в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения по настоянию США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на „нормандском саммите” в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью «Российской газете».
«Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», — добавил он.
В качестве аргумента для отказа от разведения сил по всей линии Киев привел подсчеты, согласно которым этот процесс занял бы 10–15 лет.
«Достаточно странная логика, — отметил министр. — Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить».
«Тогда В.В. Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ — категорический отказ», — рассказал Лавров.
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Спасти карателя: Аваков рассказал, зачем летал в Ватикан
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл некоторые подробности визита украинской государственной делегации в Рим и Ватикан.
По словам чиновника, самой важной для него лично частью проведенных встреч было обсуждение судьбы украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюремного заключения.
Украинский каратель был признан виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.
Опубликованное «Русской Весной» письмо в адрес на тот момент командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова стало одной из важнейших улик для стороны обвинения.
«Короткий визит делегации Украины в Рим и Ватикан был важен по многим причинам. Важнейшее для меня то, что президент на всех встречах и в Италии, и в Ватикане самым подробным образом обсуждал с президентом и премьером Италии, его святейшеством Папой судьбу нашего солдата Виталия Маркива», — написал министр.
Аваков подчеркнул, что такая забота главы государства о военнослужащем не осталась без внимания понтифика.
«Когда президент крупнейшей в Европе страны столько времени и так подробно говорит о судьбе одного солдата — это очень важно и это красноречиво говорит о многом», — процитировал Папу Франциска Арсен Аваков.
Министр выразил надежду на то, что украинская дипломатия и помощь друзей вернет Виталия Маркива на родину.
«Уважение к судьбе каждого украинца — фундаментально», — подытожил глава МВД.
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Палестинский взгляд на “сделку века”
Палестинский взгляд на "сделку века"
Западной и израильской пропаганде не надоедает рассказывать миру о вековом израильском стремлении к миру, и как сильно Израиль желает, чтобы палестинцы и остальные арабы признали его «еврейским государством» – оазисом европейской цивилизации в арабском мире.
В самом деле, эту расистскую мудрость бывшего министра иностранных дел Израиля – Аббы Ебана (рожденного в Южной Африке Обри Соломона Меира), что палестинцы «никогда не упускают возможность упустить возможность» для «мира» недавно повторил зять и советник Трампа Кушнер.
Кушнер, говоря о «сделке века» Трампа, заявил на CNN, что если палестинцы отвергнут этот план, то «они упустят еще одну возможность, как они упустили все другие возможности которые у них когда-либо были». Кушнера – главного автора этого плана – можно простить за этот плагиат, так как сионисты уже истощили колониальный лексикон, использовали много раз все расистские клише и обречены повторять их до бесконечности.
Ебан и Кушнер, говоря о возможностях, имели в виду возможность палестинцев сдать все свои права в пользу сионистской еврейской колонизации их родины, прекратить всякое сопротивление навсегда, и даровать легитимность сионистскому грабежу их земли. Недавно опубликованный план Трампа без экивоков требует: «руководители палестинцев должны принять мир путем признания Израиля как еврейского государства, отвергнув терроризм во всех видах.»
В то же время нам говорят, что миролюбивые сионисты не упустили ни одной возможности мира, что значит – сионисты приняли каждую возможность и предложение, которые давали легитимизацию их продолжающемуся грабежу палестинских земель.
На самом деле не только сионисты не упустили эти возможности, они подстрекали к ним, предлагали их, планировали их и выполняли их.
Сионистская колонизация Палестины использовала каждую возможность с самого начала, чтобы сказать палестинцам, что евреи выше их, что еврейские колониальные права на палестинскую землю выше любых прав, которые туземные палестинцев думали, что имеют, и что единственный вариант для палестинцев, который сионисты примут – полная капитуляция перед еврейской колонизацией.
Все остальное будет заклеймено Израилем и его европейскими и североамериканскими союзниками, не говоря о всемирной кампании по объявлению «антисемитизмом» любого отказа принять колониальный грабеж Израилем палестинской земли.
Сионисты помогли написать, и потом согласились с декларацией Бальфура 1917 года, в которой министр иностранных дел Великобритании отмахнулся от туземцев Палестины, как ничего не значащих, в его плане устроить еврейский «национальный дом» в Палестине. Сионисты также поддерживали колониальный мандат Великобритании в Палестине, который спонсировал еврейскую сетлерскую колонию на палестинской земле.
В самом деле, руководство сионистов приняло любое действие Великобритании, которое лишило гражданство десятки тысяч палестинцев (закон о палестинском гражданстве 1925 года) и передало «государственные» земли еврейским колонизаторам.
Когда комиссия Пиля предложила забрать более трети Палестины и отдать ее сионистам, призывая к этнической чистке сотен тысяч палестинцев с такой «еврейской» части Палестины, вожак сионистов Бен Гурион ( Давид Йосеф Грин, рожденный в Плоньске – сейчас это Польша) был в восторге.
Когда ООН, под давлением и с манипуляциями США, приняла план раздела в 1947 году, отдав 35% Палестины еврейским колонизаторам, сионисты немедленно приняли его, и начали этническую чистку палестинцев.
Готовность подстрекать, предлагать, принимать и создавать возможности заграбить больше земли, легитимизировать этот грабеж и этнически вычистить еще больше палестинцев, продолжалась беспрерывно с 1948 года. После завоевания остальной части Палестины в 1967 и этнической чистки еще большего числа палестинцев, Израиль искал новые возможности удержать украденную землю – и удерживать палестинцев вдали от нее.
В самом деле, когда бывший президент Египта Садат сдал палестинские права на независимость и государство в Кэмп Дэвиде, сионисты, которые навязали эти условия, с готовностью приняли эту сделку. Когда побежденная Организация Освобождения Палестины предложила капитуляцию в Осло в 1993 году, сдав палестинские права на их землю и страну, сионисты, которые составили это соглашение, также с готовностью его приняли.
Закрепление всех предыдущих сделок.
Что же до сделки Трампа – которую израильтяне помогли составить, и которой надеются закрепить все прочие сделки, призывая к дальнейшему лишению гражданства тех палестинских граждан Израиля, которые живут в так называемом «Треугольнике» – израильтяне немедленно ухватились за возможность избавиться от еще большего числа палестинцев.
Чего Израиль никогда не принимал, и не может принять, так это права палестинцев на их земли, на государство и на независимость – не говоря о правах тех палестинцев, которых Израиль этнические вычистил, на возвращение и возвращение их земли и собственности, которые Израиль присвоил, или о праве палестинцев на равенство, которое запрещено массой израильских законов, дающтх колониальные и расовые привилегии евреям.
Что Израиль никогда не упускал возможности лишать палестинцев их прав, и принимал любую возможность украсть их землю – факт, которые сами сионисты никогда не отрицали. Что Израиль требует, чтобы палестинцы признали его право угнетать их, признав легитимность Израиля – также факт, который палестинцы отлично понимают, но от исполнения чего всегда отказывались.
Ввиду того, что палестинцы «упустили каждую возможность» признать право своих угнетателей угнетать их, Израиль никогда не упускал ни одной возможности потребовать, чтобы палестинцы это сделали. «Сделка века» Трампа – просто новейший вариант этих колониально-расистских требований.
профессор Джозеф Масад
Перевод с английского
https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinians-have-indeed-missed-opportunity-surrender-zionism – цинк
Разумеется, "сделка века", как и прочие подобные прожекты от администрации Трампа, реализована не будет.
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Бандеровские чтения. Часть вторая
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Премьер Украины рассказал, с кем он советуется при новых кадровых назначениях (ВИДЕО)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при кадровых назначениях в правительство советуется с главой администрации президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Также в эфире одного из украинских телеканалов он рассказал, что очень уважает мнение этих людей.
«Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде», — сказал он.
Также он уточнил, что распространившаяся информация о том, что собеседования с кандидатами якобы проходят в администрации президента не соответствует действительности.
«Они проходят в правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых бы я предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды», — подчеркнул он.
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