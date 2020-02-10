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Мосты в будущее: Китай уже не догнать

07:48. 10 февраля 2020 165 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Город Ухань в китайской провинции Хубэй ныне известен всему миру из-за вспышки нового коронавируса. Информационные агентства следят за числом заболевших и выздоровевших. А еще с тревогой наблюдают, как болезнь отразится на экономике города. Между прочим, Ухань — крупный промышленный центр, в частности один из лидеров автомобильной промышленности Китая (в свою очередь самой крупной в мире).

Но город дает и другие информационные поводы. Например, там завершено строительство уникального моста через крупнейшую китайскую реку — Янцзы. И вот-вот он будет сдан в эксплуатацию. При скромной для Китая длине — 7548 метров, этот мост, наверное, самый широкий в мире — 48 метров. По нему пройдет 10-полосная автомагистраль (скорость 100 км в час) и — само собой разумеется — высокоскоростная железная дорога. Но мост поставил и мировой рекорд: у него самая большая для вантовых мостов длина пролетов. Главный пилон моста в высоту 330 м, что эквивалентно 110-этажному зданию. И при этом сооружение сможет выдержать 13-бальный тайфун и удар судна весом 100 тыс. тонн. В строительстве использовано 2,3 млн кубических метров бетона и почти полмиллиона тонн стали. При таких впечатляющих параметрах это сооружение не что-то «из ряда вон» для Китая. Лишь через реку Янцзы перекинулись еще 10 сравнимых с новым мостовых сооружений.

И вскоре эту реку перекроет еще одно грандиозное сооружение. Мост Хутун, соединяющий города Чжанцзяган и Наньтун в провинции Цзянсу — ключевой объект строящейся железной дороги Шанхай — Наньтун вдоль морского побережья Китая. Общая протяженность моста превышает 11 км, его основная секция представляет собой вантовую конструкцию с двумя пилонными опорами. Длина основного пролета будет уже 1092 м.

К слову сказать, еще полвека тому назад Китай не располагал своей современной мостостроительной индустрией. И первый серьезный мост был построен через всю ту же реку Янцзы при помощи Советского Союза. Сейчас в Китае строятся тысячи мостов в год, а общее их количество по всей стране превысило миллион. Ныне китайские мостостроительные компании строят уже по всему миру, в том числе в США и в Европе.

А теперь о мостах-рекордсменах. Чтобы закончить с вантовыми (грубо говоря, на подвесках, на троссах), следует сказать, что на планете два десятка таких сооружений с длиной пролёта 600 м и более. И 17 из них находятся в Китае. Что касается арочных мостов, то из 12 рекордсменов с пролетом более 400 метров, девять также построены в Китае.

В Поднебесной находится большинство самых протяженных мостовых сооружений. Китай по праву гордится и самым длинным в мире мостом. Это Даньян-Куньшаньский виадук, длина которого 164,8 км, и этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Сооружение является важной составной частью высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Шанхай. Но не только. Виадук обладает грандиозной пропускной способностью — ежедневно по нему проезжает более 30 000 единиц различного транспорта. Длиннейший мост на планете обошелся стране всего в 10 миллиардов долларов, а на его возведение потребовалось всего два года (с 2008 по 2010 год), 2,5 миллиона кубометров бетона и 500 000 тонн стали. Конструкции для моста производили более 10 предприятий и доставлялись в основном водным транспортом. Так дешевле.

В те же годы и при строительстве той же высокоскоростной магистрали Пекин-Шанхай был построен третий в мире по протяженности железнодорожный мост — Тяньцзиньский виадук длиной 113,7 километров.

Более скромные размеры имеет одно из современнейших и сложнейших в мире мостовых сооружений — Гонконг — Чжухай — Макао. Его торжественное открытие состоялось 23 октября 2018 года при участии председателя КНР Си Цзинпина. По китайским меркам это долгострой, который возводили целых 9 лет, что объясняется сложностью рельефа и конструкции. 55 километров мостового перехода включают в себя и подводные туннели, один из которых длиной 7 километров. Мост способен выдержать землетрясения до 8 баллов, сильнейшие ураганы и тайфуны, столкновения с судами. Предполагается, что к 2030 году мост ежедневно будет пропускать более 29 тыс. транспортных средств, примерно 120 000 пассажиров. По планам это строение, которое в 5 раз сокращает расстояние между пунктами, даст стимул для развития важнейших мегаполисов дельты реки Жемчужной и увеличит туристический поток.

А теперь о деньгах. В Китае мосты строят, чтобы ездить. Оставим в стороне вышеупомянутый Даньян-Куньшаньский виадук с его длиной в 160 километров, обошедшийся в смешные 10 млрд долларов. Это, как, говорится, было давно. Возьмем для примера новейший и сложнейший 55 километровый мост Гонконг — Чжухай — Макао, стоимость которого $ 20 млрд (по некоторым данным $ 16). Получается, что один километр обошелся максимум в $ 364 млн.

Общая стоимость грандиозного по меркам России 19-километрового сооружения — моста в Крым по официальным данным составила 227,92 миллиарда рублей. Это примерно $ 3,5 млрд. Получается, что наш мост вроде бы дешевле: $ 185 млн. за один километр. Но китайский мост целиком находится над водой или под водой. А непосредственно надводная часть Крымского моста составляет 7,5 км, некоторые его отрезки проходят по уже существовавшим дамбам. И если сопоставлять затраты на возведение морского отрезка Крымского моста с китайским, то наше чудо света получается дороже.

Кроме того, Крымский мост со стороны полуострова будет соединяться с автомобильной трассой «Таврида», которая пройдет по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Эту трассу протяженностью 251 км начали строить в мае 2017 года, а завершить должны в 2020 году. Стоимость дороги — 166 млрд руб. По 660 млн за километр ($ 10 млн) автомобильной трассы по суху.

Вот такие они, мосты в будущее.

Михаил Морозов

Источник: http://voicesevas.ru/news/49870-mosty-v-buduschee-kitay-uzhe-ne-dognat.html

Метки: новости / в мире

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