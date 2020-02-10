Из жизни насекомых

Вчерашняя история с «разоблачением» анестезиста из Кирова в очередной раз продемонстрировала, какими страшными последствиями может обернуться жажда хайпа.

Все началось с того, что один из пользователей форума «Двач» представился медиком и рассказал, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Всего, по его словам, он так лишил жизни десять человек. В доказательство он показал фото рабочего костюма с бейджем, на котором видно имя. Другие пользователи «вычислили» автора — по их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф.

Эту «сенсационную» новость тут же понесли некоторые СМИ. При этом, про такое понятие, как презумпция невиновности, они забыли напрочь! Главное — успеть опубликовать материал раньше конкурентов и срубить побольше просмотров. Судьба конкретного человека, которого без суда и следствия записали в убийцы, — вообще никого не волновала. Равно, как и то, что такая «слава» может спровоцировать самосуд или суицид. Увы, но таковы реалии нашего времени. В погоне за сенсацией и эксклюзивом моральные принципы все больше уходят в тень. О маленьком человеке, за счёт которого решили поднять свои рейтинги некоторые недобросовестные СМИ, не подумал никто. А зачем? Ну, подумаешь, какой-то там средний медицинский персонал из какого-то Кирова. Даже если он невиновен — ну утрется и будет жить дальше. Зато смотрите, какие у нас цифры просмотров! Круто, да?

Круто, конечно. Особенно то, что предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника.

В конечном итоге, доведённый до отчаяния «обвиняемый» записал видеообращение, в котором он попросил журналистов оставить в покое его родных и близких и дать ему возможность продолжать работать. Кроме того, он обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.

Прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор проводят проверку. В Минздраве заявили, что бейдж и медицинская одежда со снимка не принадлежат сотрудникам госпиталя.

И что дальше? — справедливо спросите вы. А ничего. Уже сегодня информационное пространство заполнилось новыми скандалами, интригами и «расследованиями». Про вчерашнюю «сенсацию» помнит лишь сам «обвиняемый», персонал Кировского госпиталя и сотрудники СК. Все остальные уже и забыли, как, походя, едва не сломали жизнь человека…

Впрочем, для меня есть в этой истории ещё один нюанс. Дело в том, что не так давно Двач оболгал и оскорбил и меня. Не знаю, хайпа ли или корысти ради, но факт имел место. И вчера, когда я не постеснялась заявить, что, скорее всего, имел место факт гнусной клеветы на анестезиста, началась вторая часть Марлезонского балета. С угрозами и оскорблениями со стороны Двача и его подписчиков в мой адрес. Но это ещё полбеды. Больше всего меня поразила та часть интернет-сообщества, которая не скрывала радости и удовольствия от наблюдения за этими «баталиями». Понимаете, им плевать, что всего за несколько часов эти уроды сделали из обычного человека убийцу. Им плевать, что завтра ещё кто-то на ровном месте может стать жертвой подобной клеветы. Для них главное, что «Двач макает Витязеву». А «сатисфакция» мелких претензий и мелочной зависти так тешит их самолюбие. О судьбе главного героя всей этой отвратительной истории уже вообще никто не думает. Главное — успеть запастись попкорном и не упустить ни одного оскорбления в мой адрес. Ведь их потом так приятно обсуждать с «единомышленниками» и хоть ненадолго получить моральную компенсацию за все те «страдания», которые им доставляет моя скромная персона.

Вот так и живем, да. Не все, конечно, но все равно — есть над чем задуматься нормальному человеку. Хотя бы для того, чтобы завтра самому не стать вот таким «героем дня» и не получить свою «минуту славы»…