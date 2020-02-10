Из порта Находка вышло судно, способное закончить строительство «Северного потока–2»

Вчера вечером из порта Находка отправилось в плавание краново-монтажное судно-трубоукладчик «Академик Черский». Оно направляется в Сингапур, куда должно прибыть к полуночи с 21 на 22 февраля.



Эта информация появилась на мониторинговом ресурсе Vesselfinder.



В прошлом году министр энергетики Александр Новак заявлял, что «Академик Черский» является единственным судном, способным закончить укладку труб для газопровода «Северный поток–2». Он говорил, что для начала работ ему требуется дополнительная подготовка, которая займет некоторое время.



Судно-трубоукладчик было построено в 2015 году. Оно принадлежит компании «Газпром» и в 2016 году поступило в эксплуатационное управление ООО «Газпром флот». Длина «Академика Черского» составляет 150 метров, а ширина – 37. Его осадка – 6,5 метра.



По всей вероятности, судно направляется на Балтику, чтобы приступить к укладке труб «Северного потока–2».



До этого трубоукладочные работы выполняла швейцарская компания Allseas, но ей пришлось свернуть свою деятельность из-за угрозы американских санкций. Санкционные меры по отношению к строителям газопровода «Северный поток–2» предусмотрены оборонным бюджетом США, который Дональд Трамп подписал в конце прошлого года.