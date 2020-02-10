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Александр Арутюнов и Максим Бендус о гражданском оружии

14:52. 10 февраля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dmbOWVKTtt0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2058 1730
    Mazai 10 февраля 2020 в 17:06

    Почему гражданское ?В России у населения должно быть оружие боевое. По сериалам народ привык смотреть на бандитов при оружие И ХОРОШЕМ оружие. Кто и чем будет воевать с НАТОвцами. Оружие стрелковое отправлено на переплавку как устаревшее Сколько складов повзрывали. В воздухе висит такое ощущение что Русских просто сдадут на уничтожение.

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