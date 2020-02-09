Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Веды или Нью-эйдж? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:01. 9 февраля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мистическое мышление или ведическое мировосприятие.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение:

“А могло бы Славянское Радио как-нибудь рассмотреть тему про “нью-эйдж”, чтобы различать нашу культуру истинную от видоизменённой в угоду разным течениям?”

“Конечно, могло бы!” – ответило радио… и появилась эта передача…

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #ять #мистика #ньюэйдж #эйдж #что #это #мистическое #мышление #магическое #магия #саморазвитие #эзотерика #управлять #развитие #мозга #предназначение #алексей #орлов #михаил #веды #эмоциями #психологии #нью

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #АлексейОрлов #МихаилЯть #Мистика #Веды #Ньюэйдж #НьюЭйдж #НьюЭйджЧтоЭто #МистическоеМышление #МагическоеМышление #Магия #Саморазвитие #Эзотерика #УправлятьЭмоциями #РазвитиеМозга #Предназначение #МистическоеМышлениеВПсихологии

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dETAc-WRzU4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Веземар. Почему нельзя смешивать язычество, эзотерику, восточный ведизм и нью эйдж
... например, эзотерика, восточный ведизм, нью эйдж, уфология и т.д. В... и славить синекожых, многоруких или каких-то других богов,... получая такие абсолютно выдуманные или относящиеся к сегодняшнему дню ...к неким священным писаниям — «ведам», которых просто нет в ...
Уловки Матрицы или в плену многомерной Иллюзии.
... в огромном Мегаполисе. Ведь его окружают бесчисленное количество...или встретим партнера по жизни, который будет понимать нас с полуслова. Ведь... Ведь ей нет разницы; в действительности это было или ...в которую верят. Адепты Нью-эйдж окрыли для нас столько...
Третье откровение инсайдера
... фокусировки осознания, известного как Логос, или «Любовь» (или же «Слово» в библейской... почему верования из разряда"нью эйдж" пытаются подаваить эго? Ведь без эго человек... побыть предметом обсуждений, — ведь никакой другой пользы или признания не будет. Не...
Последняя революция: контркультурные хроники заката Европы. Доклад Изборскому клубу (2)
...от всех завоеваний белой цивилизации. Ведь именно белые виновны в мировой... цели: открытия «мессианского века» или, следуя христианской символике: царства Антихриста... грядущее в тонах инфантильного оптимизма — нью-эйдж, экология, дзэн-буддизм, пережитки “...
В ловушке прошлого и будущего...
... века появляется новое течение Нью-Эйдж (новая эра). Одни говорят...времени. Любая эзотерическая школа или практика питается своим эгрегором....Другое дело, когда человек или группа искателей истины, не ...Но мне могут возразить, ведь отшельник может находиться в ...
XX-XXI века: война за сакральное
...доктрина Ф. Науманна) политический или экономический союз центрально-европейских ...насильно крестивших «ведических русов», или коварных московитах, безжалостно уничтоживших... многоцветью «Нью Эйджа».Контр-традиция предполагает Великую Пародию (ведь диавол —...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)