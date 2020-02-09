Веды или Нью-эйдж? Алексей Орлов и Михаил Ять
Мистическое мышление или ведическое мировосприятие.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение:
“А могло бы Славянское Радио как-нибудь рассмотреть тему про “нью-эйдж”, чтобы различать нашу культуру истинную от видоизменённой в угоду разным течениям?”
“Конечно, могло бы!” – ответило радио… и появилась эта передача…
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