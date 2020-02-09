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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.3

10:41. 9 февраля 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Январь. Выбор продуктов в одном из магазинов Туруханска


02. 9 февраля. Депутат Госдумы Сергей Говорухин совершает визит в Грозный


03. 23 февраля. Демонстранты лежат на земле перед Министерством обороны в Москве


04. 22 марта. Крымчане держат плакаты и кричат ​​перед крымским парламентом в Симферополе в знак протеста против решения крымского парламента об отставке президента республики


05. 22 марта. Крымчане держат плакаты и кричат ​​перед крымским парламентом в Симферополе в знак протеста против решения крымского парламента об отставке президента республики


06. 23 марта. Инвалид сидит у крымского парламента в Симферополе, заполняя свою заявку на получение российского гражданства. В начале апреля украинский парламент отменил конституцию Крыма, а президент Украины Леонид Кучма передал полуостров под свой личный контроль


07. 30 марта. Демонтаж атомных подводных лодок в Северодвинске


08. 2 апреля. Министр обороны США Уильям Перри (слева) указывает на одну из наград ветерана Великой Отечественной войны Алексея Супроненко во время посещения Музея Победы в Москве


09. 18 апреля. Борис Ельцин пожимает руку премьер-министру Украины Евгению Марчуку, главе делегации украинского парламента в Кремле. Встреча была посвящена вопросам Крыма и Черноморского флота


10. 19 апреля. Изгнанный президент Крыма Юрий Мешков обращается к сторонникам возле парламента Крыма


11. 20 апреля. Крымчане держат плакаты и выкрикивают лозунги во время демонстрации в Симферополе в поддержку президента Крыма Юрия Мешкова


12. 28 апреля. Местный житель обследует мертвый лес недалеко от места крупного взрыва газа в семи милях от Ухты в автономной Республике Коми. 27 апреля взрыв разорвал один из трубопроводов, транспортирующих природный газ из региона в центральную часть России. Считается, что причиной взрыва являются крайне плохое состояние газопроводов, которые были построены еще в советское время


13. 17 июня. Борис Ельцин беседует с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором во время экономической конференции G7 в Галифаксе


14. Немка с Поволжья в своем доме в Сибири в июле


15. 28 августа. Конная милиция патрулирует картофельное поле возле города Нарофоминска, а местные жители собирают картошку. Ряд колхозов в Московской области наняли специальные отряды конной милиции для охраны полей и сохранения урожая этого года. Картофель, продаваемый в Москве по цене около 3000 рублей (около 70 центов США) за килограмм, является самым популярным продуктом питания в России


16. 20 августа. Фавн российской политики отдыхает в саду своего подмосковного дома


17. 21 сентября. Мужчина держит плакат бывшего генерала Александра Руцкого перед небольшой группой в Москве. Партия Руцкого "Держава" смогла собрать всего около 50 сторонников для митинга в поддержку предстоящей избирательной кампании


18. 20 октября. Борис Ельцин стоит рядом с министром иностранных дел Андреем Козыревым, когда он разговаривает с журналистами в аэропорту. Ельцин уехал в Париж со своим министром, сказав, что Козырев, возможно, сохранит свою работу, если удастся найти для него хорошего заместителя


19. 17 ноября. Сержант учит молодого призывника в одном из военных комиссариатов Москвы


20. 17 ноября. Молодая пара целуется на фоне двух икон Запада и Востока Ковбоя Мальборо и св. Георгия


21. Ноябрь. Российские танки отданы на переработку в соответствии с международными договорами о разоружении


22. Дезактивация ядерных ракет


23. Рынок в Ярославле


24. Андрей Вознесенский и Андрей Битов


25. Обнаженную танцовщицу ночного клуба «наряжают» к выступлению


26. Пикет Валерии Новодворской у Госдумы


27. Вячеслав Антонович Марычев на заседании Госдумы

Источник: https://humus.livejournal.com/7070184.html

Метки: история, Россия, фото

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