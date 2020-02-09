«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.3



01. Январь. Выбор продуктов в одном из магазинов Туруханска



02. 9 февраля. Депутат Госдумы Сергей Говорухин совершает визит в Грозный



03. 23 февраля. Демонстранты лежат на земле перед Министерством обороны в Москве



04. 22 марта. Крымчане держат плакаты и кричат ​​перед крымским парламентом в Симферополе в знак протеста против решения крымского парламента об отставке президента республики



05. 22 марта. Крымчане держат плакаты и кричат ​​перед крымским парламентом в Симферополе в знак протеста против решения крымского парламента об отставке президента республики



06. 23 марта. Инвалид сидит у крымского парламента в Симферополе, заполняя свою заявку на получение российского гражданства. В начале апреля украинский парламент отменил конституцию Крыма, а президент Украины Леонид Кучма передал полуостров под свой личный контроль



07. 30 марта. Демонтаж атомных подводных лодок в Северодвинске



08. 2 апреля. Министр обороны США Уильям Перри (слева) указывает на одну из наград ветерана Великой Отечественной войны Алексея Супроненко во время посещения Музея Победы в Москве



09. 18 апреля. Борис Ельцин пожимает руку премьер-министру Украины Евгению Марчуку, главе делегации украинского парламента в Кремле. Встреча была посвящена вопросам Крыма и Черноморского флота



10. 19 апреля. Изгнанный президент Крыма Юрий Мешков обращается к сторонникам возле парламента Крыма



11. 20 апреля. Крымчане держат плакаты и выкрикивают лозунги во время демонстрации в Симферополе в поддержку президента Крыма Юрия Мешкова



12. 28 апреля. Местный житель обследует мертвый лес недалеко от места крупного взрыва газа в семи милях от Ухты в автономной Республике Коми. 27 апреля взрыв разорвал один из трубопроводов, транспортирующих природный газ из региона в центральную часть России. Считается, что причиной взрыва являются крайне плохое состояние газопроводов, которые были построены еще в советское время



13. 17 июня. Борис Ельцин беседует с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором во время экономической конференции G7 в Галифаксе



14. Немка с Поволжья в своем доме в Сибири в июле



15. 28 августа. Конная милиция патрулирует картофельное поле возле города Нарофоминска, а местные жители собирают картошку. Ряд колхозов в Московской области наняли специальные отряды конной милиции для охраны полей и сохранения урожая этого года. Картофель, продаваемый в Москве по цене около 3000 рублей (около 70 центов США) за килограмм, является самым популярным продуктом питания в России



16. 20 августа. Фавн российской политики отдыхает в саду своего подмосковного дома



17. 21 сентября. Мужчина держит плакат бывшего генерала Александра Руцкого перед небольшой группой в Москве. Партия Руцкого "Держава" смогла собрать всего около 50 сторонников для митинга в поддержку предстоящей избирательной кампании



18. 20 октября. Борис Ельцин стоит рядом с министром иностранных дел Андреем Козыревым, когда он разговаривает с журналистами в аэропорту. Ельцин уехал в Париж со своим министром, сказав, что Козырев, возможно, сохранит свою работу, если удастся найти для него хорошего заместителя



19. 17 ноября. Сержант учит молодого призывника в одном из военных комиссариатов Москвы



20. 17 ноября. Молодая пара целуется на фоне двух икон Запада и Востока Ковбоя Мальборо и св. Георгия



21. Ноябрь. Российские танки отданы на переработку в соответствии с международными договорами о разоружении



22. Дезактивация ядерных ракет



23. Рынок в Ярославле



24. Андрей Вознесенский и Андрей Битов



25. Обнаженную танцовщицу ночного клуба «наряжают» к выступлению



26. Пикет Валерии Новодворской у Госдумы



27. Вячеслав Антонович Марычев на заседании Госдумы



Источник: https://humus.livejournal.com/7070184.html