Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2020
- 09:27 ВАЖНО: Идёт обстрел Горловки, обесточена часть города.
- 06:48 Беспрецедентная агрессия ВСУ против ОБСЕ на Донбассе — сводка (ВИДЕО).
- 03:02 «Украина должна сделать первый шаг навстречу Донбассу» (ВИДЕО).
- Вчера 23:29 “Мы должны бороться с фашизмом на Украине”, – экс-пленный из Николаева.
- Вчера 22:54 Важно! Защитники ЛНР рассказали о февральском обострении под Золотом.
ВАЖНО: Идёт обстрел Горловки, обесточена часть города
С утра украинские оккупанты ведут ожесточённый обстрел посёлка шахты 6/7 в черте города Горловки. С восьми утра было выпущено шесть мин калибром 82 мм и двадцать гранат из АГС.
Огонь ведётся с направления посёлка Шумы. В настоящее время обстрел продолжается.
В результате обстрела была повреждена линия электропередач, поселок полностью обесточен.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Беспрецедентная агрессия ВСУ против ОБСЕ на Донбассе — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки, подразделения ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня.
Вчера боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли населенный пункт Золотое-5 из артиллерийских систем калибром 122-мм.
В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Командование Народной милиции выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших.
Материалы по фактам обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении причастных лиц. Ни один преступник не останется безнаказанным.
Мы требуем от международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекших за собой гибель и ранения защитников нашей Республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе.
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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудовании позиций вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории, подвергая опасности мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 46-й одшбр ВСУ, в частном секторе н. п. Станица Луганская, размещены два бронетранспортера.
Нашей разведкой отмечен беспрецедентный случай в отношении представителей Миссии ОБСЕ. Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72-й омбр ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи н. п. Золотое-4, а также три взрыва в непосредственной близости от местоположения международных наблюдателей, после которых представители спецмиссии немедленно покинули этот район. Данные преступные факты также подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ.
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Противник продолжает нести небоевые потери. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за несоблюдения требований пожарной безопасности личным составом подразделений ВСУ в зоне «ООС».
Так, 5 февраля при использовании нештатных средств обогрева произошло возгорание блиндажа одного из подразделений 72-й бригады, вследствие чего старший солдат Старовенко получил ожоги средней степени тяжести.
Кроме того, в ходе проведения разбирательства выяснилось, что помимо трех автоматов АК-74, двух биноклей GRYMMAN 7×28 и прибора ночного видения AN/PVS14 американского производства, пожаром уничтожена документация, рабочая карта командира роты и схема минных полей.
Воспользовавшись ситуацией, командир бригады Богомолов дал указания своему заместителю по тыловому обеспечению списать на данный пожар материальное имущество, которое ранее было расхищено и продано местному населению. В перечень списанного имущества также вошли двадцать комплектов зимней формы одежды, пятнадцать спальных мешков.
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По-прежнему в подразделениях украинских боевиков имеют место инциденты, связанные с продажей горюче-смазочных материалов мирному населению.
Так, должностными лицами 93-й механизированной бригады ВСУ с начала текущего года продано 5 тонн бензина и 8 тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны, как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии.
Очередной случай продажи ГСМ отмечен 6 февраля в н. п. Нижнее, где сотрудниками военной службы правопорядка был задержан офицер 2-го механизированного батальона при попытке продажи гражданским лицам 600 литров дизельного топлива.
В связи со вскрытием данного факта в подразделения 93-й бригады ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства.
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«Украина должна сделать первый шаг навстречу Донбассу» (ВИДЕО)
Обмен-2019 будет закончен только после полной процессуальной очистки людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
По её словам, ДНР открыта к диалогу и ждёт, пока Украина «сделает первый шаг».
«Мы всегда очень дипломатичны, мы всегда открыты. То есть мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим», — рассказала она в интервью Министерству информации ДНР.
Морозова также отметила, что «сейчас всё зависит полностью от украинской стороны».
«Начнут подтверждать людей — пожалуйста, мы всегда открыты, мы готовы к данному процессу. Не начнут, значит, опять они будут затягивать данный механизм, данный процесс», — сказала омбудсмен, добавив, что в таком случае вывод напрашивается, что «им опять обмен будет не интересен».
Что касается верификации пленных, то она пояснила, что «нужно формировать списки заранее, чтобы мы понимали, что это за люди, какая у них позиция, хотят или не хотят» участвовать в обмене.
По словам Морозовой, «многие люди отказались только потому, что представители СБУ либо пенитенциарных систем просто неправильно донесли информацию и они испугались» и сказали: «Нет, мы не хотим вообще участвовать в данном процессе».
«После того, когда им было дано полное разъяснение их прав, то есть, что для них это будет означать и так далее, многие люди поменяли свою точку зрения. Соответственно, чтобы это не делать перед самим непосредственно обменом, это нужно делать заранее», — сказала Морозова.
Также представитель ДНР выразила надежду, что повтора ситуации 2015-2016 годов, когда СБУ «хватала людей на улице, предъявляла какие-то нелепые обвинения, подкидывала всякие боеприпасы и так далее, просто пополняя банк обмена», больше не повторится.
«Я надеюсь, что всё-таки мы избежим этих ситуаций и списки будут не пополняться, а уменьшаться. Хотелось бы этого», — подытожила она.
Как сообщала «Русская Весна», власти ДНР заявили, что обмена пленными с Киевом по формуле «всех на всех» не будет, пока боевые действия на Донбассе не будут завершены.
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“Мы должны бороться с фашизмом на Украине”, – экс-пленный из Николаева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! Защитники ЛНР рассказали о февральском обострении под Золотом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пока в РФии правит моль, Донбасс будет гореть!