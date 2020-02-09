Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки, подразделения ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня.

Вчера боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли населенный пункт Золотое-5 из артиллерийских систем калибром 122-мм.

В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Командование Народной милиции выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Материалы по фактам обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении причастных лиц. Ни один преступник не останется безнаказанным.

Мы требуем от международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекших за собой гибель и ранения защитников нашей Республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе.

Читайте также: Глава ЛНР возложил вину за гибель и ранение бойцов Армии Республики лично на Зеленского

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудовании позиций вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 46-й одшбр ВСУ, в частном секторе н. п. Станица Луганская, размещены два бронетранспортера.

Нашей разведкой отмечен беспрецедентный случай в отношении представителей Миссии ОБСЕ. Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72-й омбр ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи н. п. Золотое-4, а также три взрыва в непосредственной близости от местоположения международных наблюдателей, после которых представители спецмиссии немедленно покинули этот район. Данные преступные факты также подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ.

Читайте также: Хватит любезностей — пора прямо сказать, кто был заодно с Гитлером

Противник продолжает нести небоевые потери. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за несоблюдения требований пожарной безопасности личным составом подразделений ВСУ в зоне «ООС».

Так, 5 февраля при использовании нештатных средств обогрева произошло возгорание блиндажа одного из подразделений 72-й бригады, вследствие чего старший солдат Старовенко получил ожоги средней степени тяжести.

Кроме того, в ходе проведения разбирательства выяснилось, что помимо трех автоматов АК-74, двух биноклей GRYMMAN 7×28 и прибора ночного видения AN/PVS14 американского производства, пожаром уничтожена документация, рабочая карта командира роты и схема минных полей.

Воспользовавшись ситуацией, командир бригады Богомолов дал указания своему заместителю по тыловому обеспечению списать на данный пожар материальное имущество, которое ранее было расхищено и продано местному населению. В перечень списанного имущества также вошли двадцать комплектов зимней формы одежды, пятнадцать спальных мешков.

Читайте также: СБУ не смогла остановить отправку смертоносного груза с линии фронта на Донбассе (+ВИДЕО)

По-прежнему в подразделениях украинских боевиков имеют место инциденты, связанные с продажей горюче-смазочных материалов мирному населению.

Так, должностными лицами 93-й механизированной бригады ВСУ с начала текущего года продано 5 тонн бензина и 8 тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны, как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии.

Очередной случай продажи ГСМ отмечен 6 февраля в н. п. Нижнее, где сотрудниками военной службы правопорядка был задержан офицер 2-го механизированного батальона при попытке продажи гражданским лицам 600 литров дизельного топлива.

В связи со вскрытием данного факта в подразделения 93-й бригады ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства.

Читайте также: «Беркутовцы», которых передали на Донбасс в ходе обмена, вернулись на Украину «искать правду» (ФОТО)