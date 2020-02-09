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Современная мода и народные традиции. Елена Андреева, Елена Ромская, Провида и Татьяна Боровина

14:01. 9 февраля 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Современный мир предлагает разные варианты одежды, от повседневной до, так называемой, «высокой моды».

Елена Андреева, Елена Ромская, Провида и Татьяна Боровина

Традиции наших Предков в одежде во многом отличались от современной моды. Что предлагает нам носить современный мир, и что об одежде говорит славянская традиция, какую роль играет одежда для человека.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rKbezK2LUYQ

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