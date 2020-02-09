Современная мода и народные традиции. Елена Андреева, Елена Ромская, Провида и Татьяна Боровина
Современный мир предлагает разные варианты одежды, от повседневной до, так называемой, «высокой моды».
Елена Андреева, Елена Ромская, Провида и Татьяна Боровина
Традиции наших Предков в одежде во многом отличались от современной моды. Что предлагает нам носить современный мир, и что об одежде говорит славянская традиция, какую роль играет одежда для человека.
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