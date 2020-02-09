Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 февраля 2020

Военкор Олег Блохин продолжает сопровождать Сирийскую Арабскую армию в ходе её контртеррористической операции в зоне деэскалации Идлиб, где буквально за несколько недель были освобождены значительные территории и множество населённых пунктов.

Подробности в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что почти ровно к годовщине гибели Героя России майора Романа Филипова вечером 7 февраля 2020 г. был взят оплот банд г. Серакиб, около которого 3 февраля 2018 г. при выполнении боевого задания ракетой ПЗРК был сбит боевиками штурмовик «Грач» Су-25 уже легендарного военного лётчика, замкомандира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка.

Гвардии майор ВКС России Филипов катапультировался, но попал в окружение. Он вёл бой из личного оружия, но поняв, что вскоре будет захвачен в плен, решил подорвать себя вместе с террористами. Филипов подпустил как можно ближе к себе врагов и со словами «это вам за пацанов» взорвал гранату.

Наступление на Идлиб

Сразу после взятия Маарэт ан Нумана, Сирийская армия продолжила наступление. Следующим крупным населенным пунктом, на который нацелились правительственные силы, стал населенный пункт Серакиб.

Этот город расположен на пересечении двух крупных автомобильных магистралей — трассы М4 Латакия-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо. Как только боевики ХТШ теряли контроль над этим пунктом, сразу же для них осложнялась ситуация с логистикой, так как эти трассы связывали абсолютно все второстепенные дороги, идущие по всей провинции.

Именно над этим районом потерпел крушение в 2016 году вертолёт Российских ВКС — тогда погибли все члены экипажа и пассажиры, и именно здесь был сбит и погиб Роман Филлипов…

После того, как расстояние между наступающими войсками САА и Серакибом стало сокращаться, в ситуацию решили вмешаться турки. Помимо громогласных заявлений, они стали завозить в провинцию военную технику, личный состав СНА, перебросив его из района Африна и в срочном порядке стали возводить КПП на трассах М 4 и М5 вокруг города, надеясь, что это остановит наступление правительственных сил на город.

Те же в свою очередь стали охватывать город и выходить на трассы, перерезая подходы к нему извне.

Боевики ХТШ, попытались большими силами организовать контрнаступление в районе н. п. Нейраб, где в очередной раз с их стороны использовалось большое количество смертников, но были остановлены и отброшены. В дальнейшем, они ничего не смогли противопоставить Наступающим силам САА, и, понимая, что оставаясь в городе, неизбежно попадут в окружение, стали покидать его, оставив лишь небольшие группы, либо одиночек — смертников.

6 февраля, во второй половине дня, полностью охватив город Серакиб, минуя по проселочным и второстепенным трассам Турецкие КП, подразделения Тигра Сухейля Хасана, стали входить в город, практически не встречая сопротивления, за исключением малых групп или одиночек- смертников, сопротивление которых было быстро ликвидировано. К ночи город был полностью взят под контроль правительственными силами.

На сегодня город пустой, кроме сирийских военных в нем больше никого нет. Гражданское население покинуло его сразу, как стала приближаться линия фронта. Проезд по основным трассам М4 и М5 пока тоже закрыт, из-за присутствия турецких КП на них. Поэтому в город можно попасть по второстепенным и проселочным дорогам, которых здесь большое количество. Турецкие же посты окружены сирийскими военными и пока никаких действий в отношении них, кроме наблюдения, не предпринимается.

В настоящее время со стороны правительственных сил идёт расширение зоны безопасности вокруг Серакиба, чтобы избежать его обстрелов боевиками ХТШ и продвижение вдоль трассы М4 в сторону Алеппо.

Из трёх основных населённых пунктов, Маарэт ан Нуман, Серакиб и Идлиб, остававшихся под контролем боевиков ХТШ, два уже взяты правительственными силами. Остался только Идлиб. Расстояние от первой линии САА до него на сегодня составляет порядка 20 км.

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