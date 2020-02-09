Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 февраля 2020
- 07:35 «Это вам за пацанов!» — оплот боевиков в Идлибе, где был сбит майор Филипов, взят к годовщине гибели Героя России (ВИДЕО).
- 01:00 Как США пытаются поссорить Россию и Турцию.
- 00:33 Наступление в Идлибе. 08.02.2020.
«Это вам за пацанов!» — оплот боевиков в Идлибе, где был сбит майор Филипов, взят к годовщине гибели Героя России (ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин продолжает сопровождать Сирийскую Арабскую армию в ходе её контртеррористической операции в зоне деэскалации Идлиб, где буквально за несколько недель были освобождены значительные территории и множество населённых пунктов.
Подробности в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, что почти ровно к годовщине гибели Героя России майора Романа Филипова вечером 7 февраля 2020 г. был взят оплот банд г. Серакиб, около которого 3 февраля 2018 г. при выполнении боевого задания ракетой ПЗРК был сбит боевиками штурмовик «Грач» Су-25 уже легендарного военного лётчика, замкомандира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка.
Гвардии майор ВКС России Филипов катапультировался, но попал в окружение. Он вёл бой из личного оружия, но поняв, что вскоре будет захвачен в плен, решил подорвать себя вместе с террористами. Филипов подпустил как можно ближе к себе врагов и со словами «это вам за пацанов» взорвал гранату.
Наступление на Идлиб
Сразу после взятия Маарэт ан Нумана, Сирийская армия продолжила наступление. Следующим крупным населенным пунктом, на который нацелились правительственные силы, стал населенный пункт Серакиб.
Этот город расположен на пересечении двух крупных автомобильных магистралей — трассы М4 Латакия-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо. Как только боевики ХТШ теряли контроль над этим пунктом, сразу же для них осложнялась ситуация с логистикой, так как эти трассы связывали абсолютно все второстепенные дороги, идущие по всей провинции.
Именно над этим районом потерпел крушение в 2016 году вертолёт Российских ВКС — тогда погибли все члены экипажа и пассажиры, и именно здесь был сбит и погиб Роман Филлипов…
После того, как расстояние между наступающими войсками САА и Серакибом стало сокращаться, в ситуацию решили вмешаться турки. Помимо громогласных заявлений, они стали завозить в провинцию военную технику, личный состав СНА, перебросив его из района Африна и в срочном порядке стали возводить КПП на трассах М 4 и М5 вокруг города, надеясь, что это остановит наступление правительственных сил на город.
Те же в свою очередь стали охватывать город и выходить на трассы, перерезая подходы к нему извне.
Боевики ХТШ, попытались большими силами организовать контрнаступление в районе н. п. Нейраб, где в очередной раз с их стороны использовалось большое количество смертников, но были остановлены и отброшены. В дальнейшем, они ничего не смогли противопоставить Наступающим силам САА, и, понимая, что оставаясь в городе, неизбежно попадут в окружение, стали покидать его, оставив лишь небольшие группы, либо одиночек — смертников.
6 февраля, во второй половине дня, полностью охватив город Серакиб, минуя по проселочным и второстепенным трассам Турецкие КП, подразделения Тигра Сухейля Хасана, стали входить в город, практически не встречая сопротивления, за исключением малых групп или одиночек- смертников, сопротивление которых было быстро ликвидировано. К ночи город был полностью взят под контроль правительственными силами.
На сегодня город пустой, кроме сирийских военных в нем больше никого нет. Гражданское население покинуло его сразу, как стала приближаться линия фронта. Проезд по основным трассам М4 и М5 пока тоже закрыт, из-за присутствия турецких КП на них. Поэтому в город можно попасть по второстепенным и проселочным дорогам, которых здесь большое количество. Турецкие же посты окружены сирийскими военными и пока никаких действий в отношении них, кроме наблюдения, не предпринимается.
В настоящее время со стороны правительственных сил идёт расширение зоны безопасности вокруг Серакиба, чтобы избежать его обстрелов боевиками ХТШ и продвижение вдоль трассы М4 в сторону Алеппо.
Из трёх основных населённых пунктов, Маарэт ан Нуман, Серакиб и Идлиб, остававшихся под контролем боевиков ХТШ, два уже взяты правительственными силами. Остался только Идлиб. Расстояние от первой линии САА до него на сегодня составляет порядка 20 км.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как США пытаются поссорить Россию и Турцию
Турецкий журналист Унвер Сель, председатель правления Федерации культурных объединений крымских татар в Турции, председатель Международной Ассоциации «Друзья Крыма» в Турции, специально для «Русской Весны» — о вмешательстве США в отношения Турции и России.
Турция обязана изменить свое направление движения и изменить свою позицию в отношении России. Акторы, руководящие турецкой внешней политикой, действуют как сектанты, с одной стороны, и с подходом как в холодной войне, с другой. Эта ситуация фактически служит лакмусовой бумажкой американизма, и проамериканцы спешат превратить события в возможности. Эти группы стали проблемой национальной безопасности для Турции.
С одной стороны, администрация Вашингтона постоянно угрожает экономике Турции в случае с Халкбанком, с другой стороны, она вынуждает турецкую армию к региональному конфликту. Нападение на турецких солдат в Идлибе должно быть оценено в этом контексте. Члены террористической организации ФЕТЁ (FETÖ) пытались сделать ту же игру в недавнем прошлом; Турция была вынуждена воевать сначала с Ираном, а затем с Россией. Уничтожение российского Су-24, а затем убийство посла Андрея Карлова являются частью этой игры, кусочками одного пазла.
В наши дни официальные лица США объявляют, что турецкая внешняя политика была правильной, когда Ахмет Давутоглу был премьер-министром Турции. Они также говорят, что Турция имеет право на самооборону в Сирии. Это все части одной провокации.
Основанное на здравом смысле сотрудничество правительства Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Владимира Путина в то время сломало эту игру.
Грустно сказать, что некоторые группы, собравшиеся вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана, хотят втянуть Турцию в противостояние с Россией и Ираном, служа интересам США в регионе.
200 миллионов военной помощи Украине, а также марш, который планируют крымскотатарские сепаратисты с так называемыми турецкими НПО, — это еще один способ служить интересам Америки.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Национального разведывательного управления г-н Хакан Фидан становятся мишенью для США и Израиля, чтобы попасть в эту ловушку. Угрозы в средствах массовой информации израильского правительства, что у г-на Хакана Фидана будет такая же судьба, как у Касема Сулеймани, являются частью этого плана.
«Рэнд Коорпорейшн», которая является дочерней компанией Вооруженных Сил США, недавно опубликовала отчет. Этот доклад советует работать с турецкой армией, чтобы свергнуть Эрдогана. Так что этот отчет воспринимается как уже разработанные операции по дестабилизации Турции.
Партнерами по тому же плану были те, кто позволил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану приветствовать военный контингент нацистским приветствием на Украине. Высокопоставленные чиновники Турции, имеющей имперскую традицию как государство, и дипломаты, работающие на землях, где когда-то правила Турецкая империя, знают, что означает этот салют. И, к сожалению, президент Реджеп Тайип Эрдоган был намеренно втянут в эту дискуссию этими злобными бюрократами.
Турция находится под тяжелой осадой Америки как от Идлиба до Крыма, так и от проливов до Восточного Средиземноморья. Эта осада имеет сторонников и агитаторов в непосредственной близости от президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эту осаду можно преодолеть, прежде всего, нашей национальной силой, а не американским штыком. В этом процессе необходимо расширять возможности сотрудничества с такими региональными странами, как Россия, по таким вопросам, как Крым, Сирия и Восточное Средиземноморье.
Проамериканцы, объединенные в турецкое государство, имеют тактику использования Украины против России в Черноморском регионе. Это открытая угроза национальной безопасности Турции. Те, кто открыл дискуссию о Конвенции о проливе Монтрё, и те, которые бежали на Украину и остались там со времен холодной войны, а также некоторые баламуты в Крыму. Эти люди только вредят национальным интересам Турции.
Люди, которые не могут правильно сочетать требования региональной стратегии с мировой конъюнктурой, а также учреждения и отдельные лица, которые не видят сторонников американских планов, обречены на поражение.
Заявление президента о том, что «нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией», является признаком того, что наши национальные интересы будут защищены.
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Наступление в Идлибе. 08.02.2020
Коротко по развитию наступления САА 8 февраля 2020 года.
После взятия Саракиба, фронт к востоку от трассы Хама-Алеппо схлопнулся и боевики начали отход за трассу.
Сегодня был без особо сильного сопротивления со стороны боевиков занят холм и поселок Аль-Иис, последний крупный опорный пункт на фронте в юго-западной Идлибе, который еще держался.
К 8 февраля противник потерял все ключевые опорные пункты прикрывавшие трассу М-5 – Джарджаназ, Маарат-ан-Нуман, Саракиб, Хан-Туман, Аль-Карраси, Аль-Иис, не считая десятков освобожденных городов и поселков.
К вечеру 8 февраля сирийские войска наступая с юга подошли к району Икарда и приблизились к турецкому обсервационному пункту в районе авиабазы Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба.
Попутно занимаются поселки и к западу от трассы.
Можно предположить, что в ближайшие несколько дней все что находится к востоку от трассы перекрасят в красный цвет. И кое-что по другую сторону, чтобы не дать боевикам возможность держать трассу под обстрелом.
По сути, единственное серьезное препятствие для разблокирования трассы M-5 это район Рашидин-4 на окраинах западного Алеппо. Там боевики по-прежнему держатся, опираясь на плотную застройку и подземные убежища, которые копали там в течение многих лет.
В целом, полноценный фронт у боевиков в юго-восточном Идлибе по-прежнему отсутствует – в нем зияет огромная дыра, которая прикрывается лишь легкой завесой сильно потрепанных отрядов "Ан-Нусры" и Ко.
Дальнейший бросок сирийцев в сам Идлиб и другие центральные районы провинции сдерживает лишь позиция Турции, которая разворачивает дополнительные силы вокруг столицы провинции, чтобы не допустить полного и немедленного коллапса "страны зеленых автобусов". Так как это конечная станция, автобусы боевикам более не предлагают, только могилы.
Турки развернули несколько обсервационных пунктов вокруг Идлиба, также как они это делали вокруг Саракиба. Попутно Анкара заявляет, что не потерпит нападения на них.
В субботу прошли консультации военных России и Турции.По всей видимости там определяли новую линию разграничения, которая сформируется на следующей неделе. Непонятна судьба Сармина, который не прикрывается турками. Идлиб и Тафтаназ турки постараются удержать дипломатическими методами и угрозами.
В освобожденном Аль-Иисе. В 2016 году за него были очень жестокие замесы.
На дороге Алеппо-Саракиб.
В освобожденном Саракибе наглядная агитация от "Ан-Нусры"
"Рафидха – враги ислама"
"Демократия допускает прелюбодеяние"
"Шииты – враги ислама"
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Вечная память майору Роману Филипову и другим российским воинам,
погибшим за освобождение Сирии от террористов и интервентов.