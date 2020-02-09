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Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной

19:02. 9 февраля 2020 245 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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На днях была опубликована долгожданная статистика промышленного производства в России за прошлый год, которая свидетельствует, что по одному важному показателю мы побили рекорд СССР, обогнали США и даже Китай. Что это за показатель и при чём здесь Украина расскажем в этом выпуске, а заодно разберём изрядно оболганную историю о сверхбыстром возведении больниц в китайском Ухане.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Время-вперёд! №382 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/GAZSb2qO9m0


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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GAZSb2qO9m0

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