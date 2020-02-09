Проблемы образования в России

Политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что отвечающие за высшее образование в России старательно саботируют любые разработки критериев оценки вузов.

Ранее президент России Владимир Путин на совместном совещании Государственного совета и Совета по образованию и науке заявил о необходимости последовательного исключения из России «вузов-пустышек». По мнению главы государства, этот вопрос входит в число мер, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

С требованием главы государства согласился политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман. Однако проблема ликвидации «вузов-пустышек» может заключаться в том, что ответственные за высшее образование намеренно срывают предложения по разработке критериев оценки вузов.

«Проблема дипломостроительных заведений стоит в стране уже очень давно. Беда только в том, что те, кто отвечает у нас за высшее образование, старательно саботируют любое предложение на разработки критериев оценки высших учебных заведений. Более того, известны случаи, когда сознательно подтасовывались результаты этой оценки, чтобы закрыть политически неугодный ВУЗ. Поэтому, боюсь, что в ближайшее время проблема не будет решена, несмотря на любые пожелания президента. Просто потому что есть очень много заинтересованных в том, чтобы продвигать как раз ту версию образования, которая уже доказала свою разрушительную силу», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, нельзя забывать, что «вузы-пустышки» получают значительные средства из бюджета, но при этом не выпускают грамотных специалистов, так необходимых стране.

«Строго говоря, даже само понятие «нужны стране» сейчас определено нечетко. Например, новый министр высшего образования говорит, что выпускать надо тех, кто востребован рынком. Но рынок — штука, с одной стороны, переменчивая, а с другой стороны — близорукая. То есть если выпускать только тех, кто востребован в данный момент, то к моменту, когда человек от первого курса дойдет до последнего, уже могут понадобиться совершенно иные специальности, совершенно иное понимание самого понятия «востребовано». Так что эта фраза, на мой взгляд, доказывает, что сам министр понятия не имеет о том, что такое вообще образование, особенно высшее образование, и уж с такими руководителями действительно не получим сколько-нибудь полезных для страны результатов. «Само по себе требование президента, на мой взгляд, вполне разумное и полезное, но вот как это требование будут выполнять — очень серьезный и болезненный вопрос», — заключил собеседник ФАН.

Источник: https://vassermans.ru/com/problemy-obrazovaniya-v-rossii/