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О сходстве европейских языков с русским

16:58. 9 февраля 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Рассказ с примерами по Драгункину. И действительно: в русском языке можно чётко проследить логику его этимологии.

Например, древний корень -кр-, учитывая взаимозаменяемость звуков -к- и -г-, а -р-  с  -л-  и т.п., фиксируем: круг, голова, голень, глаз, горло, колено – всё это отсылает к округлому. Ну, и -грудь-, которая -колесом-…

-Кол-, кстати, тоже круглый в сечении. Ну, а о старинном слове -коло-, сохранившемся в нынешних -коловороте- или -кольце-, да ещё в наречии -около- – мы вообще позабыли. Хотя белорусы помнят.

А старинный круглый хлеб -колач- у нас стал -калачом-.

А вообще – хлеб всему голова…

Кстати, венгерский круговой хоровод так и называется: танец коло. Осталось лишь понять, отчего иные дураки – круглые…

И любопытное совпадение: коллайдер – он ведь тоже круглый!)




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4877744.html

Метки: белоруссия, Европа, русский, смысл, этимология, язык

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