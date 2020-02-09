О сходстве европейских языков с русским

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Рассказ с примерами по Драгункину. И действительно: в русском языке можно чётко проследить логику его этимологии.Например, древний корень -кр-, учитывая взаимозаменяемость звуков -к- и -г-, а -р- с -л- и т.п., фиксируем:уг,ова,ень,аз,ло,ено – всё это отсылает к оуглому. Ну, и -удь-, которая -есом-…-, кстати, тоже круглый в сечении. Ну, а о старинном слове --, сохранившемся в нынешних -вороте- или -ьце-, да ещё в наречии -о- – мы вообще позабыли. Хотя белорусы помнят.А старинныйуглыйеб -ач- у нас стал -ачом-.А вообще –еб всемуова…Кстати, венгерскийуговойовод так и называется: танец. Осталось лишь понять, отчего иные дураки –углые…И любопытное совпадение:лайдер – он ведь тоже круглый!)

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4877744.html