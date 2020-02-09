О сходстве европейских языков с русским
16:58. 9 февраля 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Рассказ с примерами по Драгункину. И действительно: в русском языке можно чётко проследить логику его этимологии.
Например, древний корень -кр-, учитывая взаимозаменяемость звуков -к- и -г-, а -р- с -л- и т.п., фиксируем: круг, голова, голень, глаз, горло, колено – всё это отсылает к округлому. Ну, и -грудь-, которая -колесом-…
-Кол-, кстати, тоже круглый в сечении. Ну, а о старинном слове -коло-, сохранившемся в нынешних -коловороте- или -кольце-, да ещё в наречии -около- – мы вообще позабыли. Хотя белорусы помнят.
А старинный круглый хлеб -колач- у нас стал -калачом-.
А вообще – хлеб всему голова…
Кстати, венгерский круговой хоровод так и называется: танец коло. Осталось лишь понять, отчего иные дураки – круглые…
И любопытное совпадение: коллайдер – он ведь тоже круглый!)
***
Например, древний корень -кр-, учитывая взаимозаменяемость звуков -к- и -г-, а -р- с -л- и т.п., фиксируем: круг, голова, голень, глаз, горло, колено – всё это отсылает к округлому. Ну, и -грудь-, которая -колесом-…
-Кол-, кстати, тоже круглый в сечении. Ну, а о старинном слове -коло-, сохранившемся в нынешних -коловороте- или -кольце-, да ещё в наречии -около- – мы вообще позабыли. Хотя белорусы помнят.
А старинный круглый хлеб -колач- у нас стал -калачом-.
А вообще – хлеб всему голова…
Кстати, венгерский круговой хоровод так и называется: танец коло. Осталось лишь понять, отчего иные дураки – круглые…
И любопытное совпадение: коллайдер – он ведь тоже круглый!)
***
Драгункин – недооцененный ученый, а попросту говоря – непризнанный гений.