О чем на самом деле договорились 7 февраля в Сочи Путин и Лукашенко
19:02. 9 февраля 2020 314 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Пякин нередко утверждает, что Белоруссия Лукашенко выживает экономически исключительно благодаря поддержке России. В предлагаемом видео кое-какие факты на эту тему озвучены.
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Мл задолбали уже с этой браЦЦкостью.
БраЦЦкость это Не когда Россия ДАРОМ Беларуст а когда Беларусь ДАРОМ России.
Вот когда появиться БЕСПЛАТНАЯ картоха от беларусов в российских магазинах это БРАЦКОСТЬ.
9 февраля, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает корреспондент БЕЛТА.
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Всё.
Порвал Лукашенко русских олигархов-буржуев-капиталистов.
По мировой цене а не как они хотели.
УРА достижениям социализма.