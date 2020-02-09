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О чем на самом деле договорились 7 февраля в Сочи Путин и Лукашенко

19:02. 9 февраля 2020 314 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Пякин нередко утверждает, что Белоруссия Лукашенко выживает экономически исключительно благодаря поддержке России. В предлагаемом видео кое-какие факты на эту тему озвучены.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4877839.html

Метки: белоруссия, лукашенко, правительство, Путин, Россия, экономика

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14328 1002
    ХОХОЛ 9 февраля 2020 в 19:34

    Мл задолбали уже с этой браЦЦкостью.
    БраЦЦкость это Не когда Россия ДАРОМ Беларуст а когда Беларусь ДАРОМ России.
    Вот когда появиться БЕСПЛАТНАЯ картоха от беларусов в российских магазинах это БРАЦКОСТЬ.

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  • 14328 1002
    ХОХОЛ 9 февраля 2020 в 19:48

    9 февраля, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает корреспондент БЕЛТА.
    ——
    Всё.
    Порвал Лукашенко русских олигархов-буржуев-капиталистов.
    По мировой цене а не как они хотели.
    УРА достижениям социализма.

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