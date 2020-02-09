Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2020
- 13:23 ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:20 Нас не услышали, — МИД Украины предъявляет претензии Совету Европы.
- 08:49 Министерша готовится на выход.
- 02:00 На Украине рассказали, как «завалить» Зеленского (ВИДЕО).
- Вчера 21:51 Месть министра и 99% поддержки.
- Вчера 20:38 Слуги народа решат один вопрос олигархов.
ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО)
На Донбасс после аномально теплой осени и зимы пришёл большой снег, за собой он принёс заносы на дорогах, ДТП, оборванные линии электропередач и поваленные деревья.
Как сообщала «Русская Весна», в Республике введён режим ЧС, а спасатели переведены на особый режим несения службы.
Так, в редакцию «Русской Весны» поступило сообщение Министерства угля и энергетики ДНР, в котором рассказывается о круглосуточных работах по восстановлению энергоснабжения.
Усилия специалистов в первую очередь направлены на подачу электроэнергии на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность городов и поселков, на подключение детских, медицинских и социальных учреждений. Работы ведутся круглосуточно.
За минувшую ночь (с 19:00 до 8:00) энергетики восстановили целостность 5 линий электропередачи 6–10 кВ, включили в работу 15 трансформаторных подстанций, вернули свет 1 333 бытовым абонентам, запитали 1 котельную.
«Проведение работ осложняется тем, что под тяжестью снежного покрова крупные ветви деревьев и целые деревья продолжают падать, нередко на провода линий электропередачи. Для того чтобы их убрать и устранить повреждения энергообъектов, ЛЭП приходится временно выводить в ремонт.
Порой энергетики вынуждены одну и ту же линию восстанавливать по несколько раз. Соответственно, жители Республики могут столкнуться с тем, что электроэнергия, вновь начавшая поступать в их дома после выполненных ремонтных работ, может снова быть временно отключена».
Для оперативного реагирования на заявки потребителей открыты дополнительные телефоны горячих линий, по которым можно сообщить об аварийных ситуациях.
Утром 9 февраля энергоснабжение потребителей восстанавливают 33 бригады (76 человек), задействовано 32 единицы специальной техники.
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Нас не услышали, — МИД Украины предъявляет претензии Совету Европы
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что крайне разочарованы решением, принятым комитетом министров Совета Европы.
Оно касается введения комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации.
«В Украине разочарованы принятым Комитетом Министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения», — говорится в заявлении МИД «незалежной».
Кроме того, МИД Украины заявили, что «в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации».
Дипломаты заявили, что «введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей», когда организация оставила без эффективного ответа «российскую вооруженную агрессию».
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Министерша готовится на выход
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На Украине рассказали, как «завалить» Зеленского (ВИДЕО)
Рейтинг Владимира Зеленского, несмотря на все провалы и ошибки власти, до сих пор не рухнул из-за уверенности народа в том, что лично президент-комик не ворует. Как только разразится первый коррупционный скандал, где будет замешан глава государства, — этого Зеленскому уже не простят.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Меня всегда интересовал очень простой вопрос: почему он (рейтинг Зеленского — прим. ред.) не падает? При том, что каждая неделя — это какие-то провалы, скандалы, что-то такое ляпают, вытворяют, что волосы дыбом становятся.
Вопрос очень простой — почему за полгода очень насыщенных неудач, ошибок, провалов он не падает?
Мой ответ будет таким — Зеленский не падает, то есть очень резко не теряет свой рейтинг, как раз потому, что в глазах своего избирателя и даже общества, которое против него, он не крадёт. Ему будут прощать всё.
Вопрос „он не крадёт” — основная добродетель Зеленского. Его могут упрекать в тупости, малороссийстве, коллаборационизме, капитулянтстве. Его могут упрекать во всём, но пока что, за полгода, его ещё никто не обвинил в коррупции», — отметил львовский телеведущий.
Дроздов посоветовал всем, кто хочет «завалить» украинского президента, найти на него соответствующий компромат.
«В чём проблема всей предыдущей власти? Какими бы сине-желтыми флагами они ни прикрывались, какие бы трезубцы себе на лоб ни прибивали — люди понимали, они воруют. И были журналистские расследования и масса антикоррупционных скандалов.
По Зеленскому пока что за полгода никто не может сказать, что он в чём-то имеет свой финансовый коррупционный интерес. В этом и проблема.
Это подсказка: хотите завалить Зеленского — ройте по теме его интереса. Найдёте — этого президента не будет. Потому что он держится только на ощущении, что он не крадёт», — резюмировал выступающий.
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Месть министра и 99% поддержки
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Слуги народа решат один вопрос олигархов
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