Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2020

На Донбасс после аномально теплой осени и зимы пришёл большой снег, за собой он принёс заносы на дорогах, ДТП, оборванные линии электропередач и поваленные деревья.

Как сообщала «Русская Весна», в Республике введён режим ЧС, а спасатели переведены на особый режим несения службы.

Так, в редакцию «Русской Весны» поступило сообщение Министерства угля и энергетики ДНР, в котором рассказывается о круглосуточных работах по восстановлению энергоснабжения.

Усилия специалистов в первую очередь направлены на подачу электроэнергии на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность городов и поселков, на подключение детских, медицинских и социальных учреждений. Работы ведутся круглосуточно.

За минувшую ночь (с 19:00 до 8:00) энергетики восстановили целостность 5 линий электропередачи 6–10 кВ, включили в работу 15 трансформаторных подстанций, вернули свет 1 333 бытовым абонентам, запитали 1 котельную.

«Проведение работ осложняется тем, что под тяжестью снежного покрова крупные ветви деревьев и целые деревья продолжают падать, нередко на провода линий электропередачи. Для того чтобы их убрать и устранить повреждения энергообъектов, ЛЭП приходится временно выводить в ремонт.

Порой энергетики вынуждены одну и ту же линию восстанавливать по несколько раз. Соответственно, жители Республики могут столкнуться с тем, что электроэнергия, вновь начавшая поступать в их дома после выполненных ремонтных работ, может снова быть временно отключена».

Для оперативного реагирования на заявки потребителей открыты дополнительные телефоны горячих линий, по которым можно сообщить об аварийных ситуациях.

Утром 9 февраля энергоснабжение потребителей восстанавливают 33 бригады (76 человек), задействовано 32 единицы специальной техники.

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