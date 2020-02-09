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Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2020

11:35. 9 февраля 2020 206 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО)

ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На Донбасс после аномально теплой осени и зимы пришёл большой снег, за собой он принёс заносы на дорогах, ДТП, оборванные линии электропередач и поваленные деревья. 

Как сообщала «Русская Весна», в Республике введён режим ЧС, а спасатели переведены на особый режим несения службы.

Так, в редакцию «Русской Весны» поступило сообщение Министерства угля и энергетики ДНР, в котором рассказывается о круглосуточных работах по восстановлению энергоснабжения.

Усилия специалистов в первую очередь направлены на подачу электроэнергии на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность городов и поселков, на подключение детских, медицинских и социальных учреждений. Работы ведутся круглосуточно. 

За минувшую ночь (с 19:00 до 8:00) энергетики восстановили целостность 5 линий электропередачи 6–10 кВ, включили в работу 15 трансформаторных подстанций, вернули свет 1 333 бытовым абонентам, запитали 1 котельную.

«Проведение работ осложняется тем, что под тяжестью снежного покрова крупные ветви деревьев и целые деревья продолжают падать, нередко на провода линий электропередачи. Для того чтобы их убрать и устранить повреждения энергообъектов, ЛЭП приходится временно выводить в ремонт.

Порой энергетики вынуждены одну и ту же линию восстанавливать по несколько раз. Соответственно, жители Республики могут столкнуться с тем, что электроэнергия, вновь начавшая поступать в их дома после выполненных ремонтных работ, может снова быть временно отключена».

Для оперативного реагирования на заявки потребителей открыты дополнительные телефоны горячих линий, по которым можно сообщить об аварийных ситуациях.

Утром 9 февраля энергоснабжение потребителей восстанавливают 33 бригады (76 человек), задействовано 32 единицы специальной техники.

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ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ДНР борется со стихией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Нас не услышали, — МИД Украины предъявляет претензии Совету Европы

Нас не услышали, — МИД Украины предъявляет претензии Совету Европы | Русская весна

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что крайне разочарованы решением, принятым комитетом министров Совета Европы.

Оно касается введения комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации.

«В Украине разочарованы принятым Комитетом Министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения», — говорится в заявлении МИД «незалежной».

Кроме того, МИД Украины заявили, что «в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации».

Дипломаты заявили, что «введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей», когда организация оставила без эффективного ответа «российскую вооруженную агрессию».

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Министерша готовится на выход

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На Украине рассказали, как «завалить» Зеленского (ВИДЕО)

На Украине рассказали, как «завалить» Зеленского (ВИДЕО) | Русская весна

Рейтинг Владимира Зеленского, несмотря на все провалы и ошибки власти, до сих пор не рухнул из-за уверенности народа в том, что лично президент-комик не ворует. Как только разразится первый коррупционный скандал, где будет замешан глава государства, — этого Зеленскому уже не простят.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня всегда интересовал очень простой вопрос: почему он (рейтинг Зеленского — прим. ред.) не падает? При том, что каждая неделя — это какие-то провалы, скандалы, что-то такое ляпают, вытворяют, что волосы дыбом становятся.

Вопрос очень простой — почему за полгода очень насыщенных неудач, ошибок, провалов он не падает?

Мой ответ будет таким — Зеленский не падает, то есть очень резко не теряет свой рейтинг, как раз потому, что в глазах своего избирателя и даже общества, которое против него, он не крадёт. Ему будут прощать всё.

Вопрос „он не крадёт” — основная добродетель Зеленского. Его могут упрекать в тупости, малороссийстве, коллаборационизме, капитулянтстве. Его могут упрекать во всём, но пока что, за полгода, его ещё никто не обвинил в коррупции», — отметил львовский телеведущий.

Дроздов посоветовал всем, кто хочет «завалить» украинского президента, найти на него соответствующий компромат.

«В чём проблема всей предыдущей власти? Какими бы сине-желтыми флагами они ни прикрывались, какие бы трезубцы себе на лоб ни прибивали — люди понимали, они воруют. И были журналистские расследования и масса антикоррупционных скандалов.

По Зеленскому пока что за полгода никто не может сказать, что он в чём-то имеет свой финансовый коррупционный интерес. В этом и проблема. 

Это подсказка: хотите завалить Зеленского — ройте по теме его интереса. Найдёте — этого президента не будет. Потому что он держится только на ощущении, что он не крадёт», — резюмировал выступающий.

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Месть министра и 99% поддержки

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Слуги народа решат один вопрос олигархов

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Метки: важное, компиляция

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