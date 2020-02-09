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Линкор “Дюнкерк” и операция “Катапульта”

02:40. 9 февраля 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Интересный двухсерийный сюжет о французском линкоре "Дюнкерк" и о британской операции "Катапульта", в ходе которой британские корабли уничтожили часть флота бывших союзников.
Первая часть про историю линкора, вторая – про его судьбу во время избиения французского флота англичанами.





Ну и симпатичные арты до кучи.




Менее чем через год флагманский корабль британцев, линейный крейсер "Худ" постигнет страшная судьба – в бою с "Бисмарком" он получит снаряд в орудийный погреб главного калибра. Спасется всего 3 человека.




















Вишистский плакат.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5627864.html

Метки: 1940, британская империя, Видео, война на море, вторая мировая война, операция катапульта, флот, Франция

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