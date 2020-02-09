Линкор “Дюнкерк” и операция “Катапульта”

Интересный двухсерийный сюжет о французском линкоре "Дюнкерк" и о британской операции "Катапульта", в ходе которой британские корабли уничтожили часть флота бывших союзников.Первая часть про историю линкора, вторая – про его судьбу во время избиения французского флота англичанами.Ну и симпатичные арты до кучи.Менее чем через год флагманский корабль британцев, линейный крейсер "Худ" постигнет страшная судьба – в бою с "Бисмарком" он получит снаряд в орудийный погреб главного калибра. Спасется всего 3 человека.Вишистский плакат.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5627864.html