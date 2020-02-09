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Лица Советской эпохи. Часть 417. 1989-1991. Арбат и его обитатели на снимках Андрея Константинова

10:41. 9 февраля 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:









































































Источник: https://humus.livejournal.com/7071372.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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