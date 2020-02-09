Либеральные элиты строят из РФ себе ковчег. Михаил Делягин
Когда экономику сорвёт в штопор. Какие глобальные тенденции становятся очевидными на наших глазах. Каких существенных изменений сложившейся ситуации можно ожидать после 2020 года. Об этом и многом другом рассказывает известный экономист, доктор исторических наук Михаил Делягин.
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