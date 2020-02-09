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Либеральные элиты строят из РФ себе ковчег. Михаил Делягин

10:37. 9 февраля 2020 158 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Когда экономику сорвёт в штопор. Какие глобальные тенденции становятся очевидными на наших глазах. Каких существенных изменений сложившейся ситуации можно ожидать после 2020 года. Об этом и многом другом рассказывает известный экономист, доктор исторических наук Михаил Делягин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aZvMinFmGpc

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