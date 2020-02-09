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Кто написал “12 стульев” на самом деле. Факты и доказательства

10:38. 9 февраля 2020 231 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Литературовед, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий на основе текстовых источников и фактов из биографий доказывает, что именно Михаил Булгаков является настоящим автором произведений “12 стульев” и “Золотой телёнок”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pW2a_Lf3o5Y

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