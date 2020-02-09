Копирасты из “Фонтанки”
19:47. 9 февраля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Евгений Баженов на связи.
Друзья, хочу рассказать вам про одно из лучших Российских изданий, оно называется ФОНТАНКА. Год назад оно получило награду за приверженность свободе слова – за то, что сотрудники НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ НЕСМОТРЯ НА УГРОЗЫ И УГНЕТЕНИЕ (https://www.fontanka.ru/2018/10/03/068/).
Но они настолько честны и несгибаемы, что кинули страйк на канал журналиста Константина Сёмина (я как-то ходил на интервью) за то, что он посмел использовать кадры редакции и высказал своё мнение. Многие СМИ и блогеры использовали кадры, которые засняла Фонтанка, но нарушил правила лишь один человек. Свобода слова работает, когда слово подходящее, а когда слово не подходит – оно и свободы должно лишиться.
Речь идёт про видео с обрушением СКК Петербургский (спортивно-концертный комплекс), при демонтаже которого погиб рабочий. Видео с кадрами гибели человека оказалось собственностью Фонтанки, ведь они добились эксклюзива на трансляцию/запись демонтажа. Власти не допустили чьей-то ещё съёмки и всё фиксировали журналисты Фонтанки. То, что на записи рабочий погиб, – это несомненная удача непложивого СМИ, ведь видео смерти записали они. Я думаю, они даже порадовались, ведь теперь у ребят и тренды, и почти миллион просмотров, и раскрутка статьи про событие на английском с упоминанием Мадонны и Леди Гаги (https://www.youtube.com/watch?v=-NTDncv0…).
А вы не думали СНАФФ видео начать снимать? Там, говорят, авторские права прибыльнее. Ещё ладно бы ютьюб автоматом выдал страйк, но нет…Видео стёрто с просторов хостинга вручную.
Мне вот интересно, а охуевшие свободословцы с Фонтанки подписали с погибшим рабочим разрешение на публикацию видео с ним? А с родственниками погибшего рабочего подписали разрешение на публикацию видео его смерти? С какого хрена это вообще ваша собственность?! Вы ещё и переговоры опубликовали у себя на сайте, что насчёт этого думают родственники погибшего? Что думает второй рабочий? Что насчёт цитирования в информационных целях?
Может и на новость ВЕТО наложите, как самое свободное СМИ в РФ?
Многим не нравилось то, что я поддерживал канал Камикадзе Ди (когда его страйкали дабы затереть неудобный ответ Мединского), не нравилось упоминание Голунова в обзоре… Возможно и эта новость не понравится, но как мне кажется – НЕ важно каких взглядов вы придерживаетесь, важно то, что сотрудники Фонтанки охуели, ну и то, что любой может выражать своё мнение на своём ресурсе/канале/странице.
И это, ФОНТАНКА, у вас на канале есть видео со мной, аж две штуки! Я никаких документов на размещение не подписывал, а вы моё лицо используете, имя используете (а это торговый знак). Ребят, а вдруг я такой же приверженец свободы слова как и вы? И если я страйки кидать начну…Мне тоже награду за несгибаемость дадут?
https://vk.com/wall-25557243_3866052 – цинк
Неполживая копирастия она такая.
На будущее, даже если будут цитироваться в этом блоге какие-то материалы с "Фонтанки", ни одной ссылки на них больше не будет.
Рекомендую при любом цитировании "Фонтанки" поступать также, просто снижая им траффик.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5629115.html