Генерал Колчака, генерал РККА. История одной жизни.

Как сложилась судьба тех, кто в годы Гражданской войны воевал на стороне белогвардейцев и остался в России? Мы мало знаем об этом периоде, хотя эта тема постоянно звучит и с экранов ТВ и по радио.

То, что на сторону большевиков перешло значительное число генералов и офицеров Русской Императорской Армии ни для кого не секрет. Только преподносится эта информация весьма одиозно — заставили! О тех же, кто воевал на стороне «белых» и речи не идет, кажется все предельно ясно — «расстрелять, делов то».

Я уже знакомил вас, уважаемые читатели, с одним из офицеров Колчака, ставшим одним из Маршалов Победы. сегодня хочу познакомить вас с другим офицером, а с 1919 года Генералом Колчаковской армии, — Аполлон Яковлевич Крузе.

Родился Аполлон Яковлевич 15 декабря 1892 года, в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. По окончании гимназии поступил во Владимирское военное училище, которое окончил в 1912 году. Получив звание подпоручика (лейтенант в современных войсках) был направлен в 91-й Двинский пехотный полк.

Первую Мировую встретил в должности командира рота. На фронт попал с первых дней и уже в ноябре 1914 был ранен и отправлен в госпиталь. Уже в феврале 1915 года вернулся на фронт.

Февральскую революцию встретил в звании подполковника на должности нач. штаба 23 пехотной дивизии. Весной 1918 года Крузе был мобилизован в Красную армию и отправлен на учебу в Академию Генерального штаба. В это время Акадерия Ген. штаба была переведена в Екатеринбург, подальше от столицы. 25 июля 1918 года в Екатеринбурге, при приближении войск Колчака, вспыхнуло антибольшевистское восстание, к активному участию в котором присоединился и подполковник Крузе. В результате восстания влась большевиков была свергнута, а Крузе стал помощником коменданта города.

Крузе служил в армии Колчака до начала 1920 года, пройдя ряд командных должностей и получив звание генерал-майора (1919 г.). Его служба прервалась взятием его в плен под Красноярском. Изъявил желание вступить в РККА и был принят со званием подполковник. Колчаковские звания Советская власть не признавала). Уже с февраля 20-го он преподаватель 5-х командных Петроградских курсов.

Карьера у Аполлона Яковлевича не складывалась — полковничьи погоны он получил только в 1936 году. В политику не лез и только в 1939 году вступил в Партию. Возможно так бы и закончилась его служба — в должности полковника — но грянула Великая Отечественная.

До 1943 года служил на различных должностях, пока в январе не был назначен исполняющим должность начальника штаба Сталинградской группы войск. За блестящую операцию по разгрому Сталинградской группировки противника ему было присвоено звание генерал-майора и должность командира 93-й стрелковой дивизии. Войну закончил в должности командира 24-го гвардейского стрелкового корпуса, отличившегося в боях под Братиславой.

Звание генерал-лейтенанта было присвоено Аполлону Яковлевичу лишь в 1949 году, а службу он оставил в 1958-м. За свою службу России он был награжден:

орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Суварова, Кутуова и Богдана Хмельницкого 2-х степеней, орден Отечественной войны 1-й степени (Награды СССР):

орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, орден Святой Анны 3-й и 4-й степени с мечами и бантом, орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени с мечами, орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами (21.03.1919, «за отличия в делах против большевиков»)

И многими медалями.

Умер 6 мая 1967 года в Ленинграде.

Источник: https://nstarikov.ru/general-kolchaka-general-rkka-istorija-odnoj-zhizni-112967