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Численность населения РСФСР в нынешних границах без Крыма

19:04. 9 февраля 2020 292 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9751917.html

Метки: крым, население, Россия, РСФСР

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14328 1002
    ХОХОЛ 9 февраля 2020 в 19:22

    У Лёни Голубкова графики были убедительнее.

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    1
    • 15474 11716
      ЪХОХОЛ 9 февраля 2020 в 19:31

      Ты других и не видел….Ты-маргинал.А если и видел,то сравнивал бы с графиками МММ.Так вышло…Карма у тебя такая,но это не точно…Может и без божественного вмешательства обошлось…Человеческий материал,без оператора.Вольные хлеба-это не всегда потрясающий эффект.С тобой так получилось…Никто не виноват.

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      1
  • 598 330
    Вячеслав 9 февраля 2020 в 20:47

    Все повторяется из года в год: рождаются, умирают. Хохол посмеялся над этим фуфлом, чтобы показать свое отношение к бессмысленности этих графиков. он не согласен с этим и высказал свое мнение, что же плевать не согласным в лицо? Какая карма? Хватит нести чушь. А что ты сделал, чтобы график улучшился? Ты просто болтун в этой ситуации и не следишь за своим языком, он как помело метет.

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