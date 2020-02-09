Численность населения РСФСР в нынешних границах без Крыма
19:04. 9 февраля 2020 292 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Сожалеть о своих ошибках до такой степени, чтобы не повторять их, — значит раскаиваться по-настоящему.
У Лёни Голубкова графики были убедительнее.
Ты других и не видел….Ты-маргинал.А если и видел,то сравнивал бы с графиками МММ.Так вышло…Карма у тебя такая,но это не точно…Может и без божественного вмешательства обошлось…Человеческий материал,без оператора.Вольные хлеба-это не всегда потрясающий эффект.С тобой так получилось…Никто не виноват.
Все повторяется из года в год: рождаются, умирают. Хохол посмеялся над этим фуфлом, чтобы показать свое отношение к бессмысленности этих графиков. он не согласен с этим и высказал свое мнение, что же плевать не согласным в лицо? Какая карма? Хватит нести чушь. А что ты сделал, чтобы график улучшился? Ты просто болтун в этой ситуации и не следишь за своим языком, он как помело метет.