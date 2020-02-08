Второй после Сталина. Как Хрущев увел власть у того, кого считали преемником отца народов

65 лет назад Георгия Маленкова отправили в отставку с поста председателя Совета министров СССР

Стать первым человеком в стране — мечта любого руководителя КПСС. 5 марта 1953 года она едва не сбылась у члена Политбюро партии Георгия Максимилиановича Маленкова. Спустя несколько часов после смерти Сталина он уже обосновался в его кремлевском кабинете, унаследовав последнюю должность вождя — председателя Совета министров. Однако оставаться номером один амбициозному политику довелось недолго: дорогу ему перешел набиравший силу Никита Хрущев. В январе 1955 года Маленкова подвергли критике на пленуме партии, а 8 февраля заменили на посту главы Кабинета министров Николаем Булганиным.

Однако за два года Маленков успел довольно много: первым выступил против культа личности, обеспечил оказание помощи КНР и положил начало переменам, вошедшим в историю как оттепель. Еще интереснее — несбывшаяся программа внутренних преобразований от Маленкова. В разговоре с ТАСС сын политика Андрей сравнил её с реформами Дэн Сяопина в Китае, выведшими Поднебесную на путь устойчивого роста. Историк Юрий Жуков рассказал нашему агентству, что, задержись Маленков в Кремле, СССР реорганизовал бы свою экономику, скорректировал бы государственное устройство и имел шансы превратиться в преуспевающую страну.

Вверх не помаленьку

Восхождение Георгия Маленкова к вершинам власти — результат кадровых чисток, проводившихся Сталиным на протяжении 1930-х. Отправляя в политическое (и чаще всего физическое) небытие своих соратников, вождь вполне целенаправленно способствовал смене поколений. В своем окружении он хотел видеть преданных исполнителей, не слишком обремененных ни политической идейностью, ни заслугами перед революцией. Этим требованиям отвечал оренбуржец Георгий Маленков, вступивший в партию только в конце Гражданской, без большого успеха сражавшийся с белыми в Туркестане, затем перебравшийся в Москву и окончивший там ведущий технический вуз СССР — МВТУ.

От 1940-х кинохроника сохранила образ Маленкова: склонный к полноте человек, носивший сталинский френч, всегда застегнутый на все пуговицы. Вероятно, схожее впечатление производил и в юные годы — созданный скорее для чиновной карьеры, чем для войны, но при этом записавшийся добровольцем к большевикам.

В Красной армии Маленков служил писарем политотдела. По слухам, он скверно стрелял и плохо держался на коне, зато хорошо проявил себя на канцелярской работе. Пока другие партийцы сражались, будущий третий вождь СССР начинал карьеру с тыловой работы по переписыванию бумаг.

В Москве 1920-х Маленков нашел себя в роли борца за чистоту рядов партии, которую сотрясал раскол между властью и левой оппозицией. В студенческой среде МВТУ были популярны троцкисты, однако их борьба с засильем бюрократии Маленкова не увлекала. После поражения левых будущий вождь выдвинулся как активист комиссии по проверке благонадежности студентов. Переходя с одной чиновной работы на другую, был замечен московскими партийными лидерами и одним из них, Лазарем Кагановичем, выдвинут на самый верх. Уже в 1929 году Маленкова представили вождю народов: феноменальный взлет всего в 27 лет.

Сталин дал приказ

В 1930-е годы Маленков поднимался по карьерной лестнице, занимаясь кадровой работой: поиском и выдвижением перспективных управленцев для занятия руководящих партийных постов. На этой должности его застиг Большой террор, активным участником которого ему самому предстояло стать. В историю вошла поездка в Армению, совершенная им осенью 1937-го в сопровождении шефа НКВД Николая Ежова. По её итогам арестовали практически всех местных руководителей и сотни рядовых партийцев.

Маленков на удивление легко вписался и в следующий поворот генеральной линии. В 1938 году, когда Сталин разочаровался в Большом терроре, будущий предсовмин стал докладывать ему о злоупотреблениях органов и выступил в роли кадровика, предложив назначить в руководство НКВД Лаврентия Берию. Спустя всего несколько месяцев Берия и Маленков по приказу Сталина арестовали Ежова, причем произошло это непосредственно в кабинете Маленкова.

После того как Берия стал новым руководителем НКВД, между ним и главным по кадрам связь не прерывалась — так родился не дружеский, но по крайней мере тактический альянс двух тяжеловесов позднего сталинского СССР.

Начиная с 1939 года Маленков входит в высший эшелон советской власти, стремительно расширяя сферу своей компетенции. К 1941 году она возросла настолько, что партийному лидеру доверили выступать с докладами по далеким от кадров проблемам промышленности и транспорта. В годы войны тенденция предоставлять Маленкову все больше полномочий укрепилась: он активно действует в роли специального сталинского представителя в осажденном Ленинграде и в Сталинграде, выезжает на самые уязвимые участки фронта, курирует авиапромышленность, а в 1943 году становится председателем комитета по восстановлению народного хозяйства в освобожденных районах СССР. В 1946 году на пике успехов Маленкова вводят в Политбюро и тут же едва не смещают. Внутреннее расследование приходит к выводу, что вверенные ему авиазаводы производили брак.

Другим партийным лидерам по таким обвинениям грозила бы суровая кара, однако в случае Маленкова Сталин ограничивается ссылкой и через полгода возвращает любимца назад. Ходили слухи, что спасению партократа способствовало заступничество Берии.

Стремясь реабилитироваться, Маленков берет на себя роль верного исполнителя воли Сталина в Ленинградском деле, завершившемся расстрелами партийных работников, официально обвиненных в подрыве единства партии, а по неофициальным данным, в русском национализме.

Однако, как считает историк Олег Хлевнюк, преувеличивать личный вклад Маленкова в репрессии не стоит. "Как функционер, он выполнял решения, принятые Сталиным. В разгар Большого террора играл роль в оформлении кадровой чистки — выезжал в командировки, снимал одних руководителей и назначал других, требовал ужесточить борьбу с врагами. Но из этого не следует, что он был главной действующей силой. Главным всегда был Сталин, а остальных не стоит рассматривать иначе как исполнителей его распоряжений", — рассказал ТАСС о тех годах Хлевнюк.

Шанс, выпадающий лишь один раз

Два года, последовавшие за смертью Сталина, — звездный отрезок в судьбе Маленкова. Оказавшись у власти, чиновник, долгие годы бывший тенью вождя, выступил с предложением кардинальных реформ, немыслимых прежде: первым призвал отказаться от культа личности, провести экономические преобразования с акцентом на роли легкой промышленности вместо тяжелой и ослабить партийный аппарат, передав его функции обычным органам власти. Историк Юрий Жуков рассказал ТАСС, что если бы Маленков смог удержаться в Кремле, то наверняка направил бы историю СССР по совершенно иному курсу.

«Если бы Маленков тогда уцелел, то сейчас мы были бы другой, гораздо более процветающей страной, — рассказал ТАСС Юрий Жуков. — Деньги СССР не пошли бы ни в Азию, ни в Африку: их потратили бы на подъем жизненного уровня советских граждан, стимулирование пищевой и в целом легкой промышленности; имелась и программа Маленкова, в которой изложены эти ориентиры».

Против культа личности и вытекающего из него принципа единоличного управления Маленков выступил уже в первые месяцы нахождения у власти. «В июне 1953 года он собирался провести пленум, где осудили бы практику превозношения одного человека, но организовать не позволил партийный аппарат. Маленков был из тех, кто не сомневался, что КПСС отыграла свою роль. Партию создавали для захвата и удержания власти, а поскольку эта задача была выполнена, властные полномочия КПСС предлагалось перераспределить между горсоветами, райсоветами и остальными органами обычной государственной власти. Однако это не так просто было сделать: Маленков столкнулся с серьезным сопротивлением», — говорит Жуков.

В прошлом главный по кадрам, Маленков вступил на путь конфликта с партийной бюрократией, притом по поводу, которого можно было бы избежать: урезал бытовые привилегии высокопоставленных чиновников, отлучив их от питания и лечения по высшим кремлевским стандартам. В прошлое ушли «конверты» — дополнительные денежные вознаграждения, не подлежавшие учету.

Раздражением в рядах партийцев воспользовался Никита Хрущев, которому после смерти Сталина доверили руководство КПСС. Опираясь на нее, набиравший силу политик атаковал Маленкова. Сформировалось двоевластие: Маленков возглавил исполнительную вертикаль, но на местах влиянием пользовались партийные кланы, переходившие на сторону Хрущева. Уравновесить положение могла бы поддержка органов внутренних дел, также располагавших региональной сетью, но спустя четыре месяца после смерти Сталина Маленков разрывает свой давний союз с Берией. Того арестовывают и расстреливают, а председатель Совета министров, с одной стороны, избавляется от внушавшего ужас конкурента, с другой — остается перед лицом Хрущева без потенциальных союзников.

«Свержение Маленкова — результат хрущевских интриг. В обмен на возвращение бытовых привилегий партийная бюрократия готова была избрать кого угодно», — убежден Жуков. Однако помимо личных существовали и экономические расхождения. Хрущев выступил в защиту тяжелой промышленности как локомотива советской экономики и убедил большую часть политического класса. Идея Маленкова наладить производство упаковок для товаров, которые нравились бы потребителю, не произвела впечатления на номенклатуру и не получила развития в СССР. Осень патриарха Сын Георгия Маленкова доктор биологических наук Андрей Георгиевич Маленков поделился с ТАСС воспоминаниями об отце. «Он не был замкнутым человеком, но дома о политике никогда не говорили. Было известно, что все прослушивалось. Опалу отец переживал с достоинством. В 1957–1968 годах очень успешно работал директором ГЭС, а потом ТЭЦ. На пенсии занимался наукой — физикой, историей, написал программу реформ. Их направленность можно понять по фразе: „Только экономически независимый человек может быть свободен“. Можно сказать, что Дэн Сяопин осуществил идеи, близкие отцу», — рассказал ТАСС Маленков-младший. По его словам, третий вождь Страны Советов называл Никиту Хрущева «авантюристом и проходимцем», однако сохранил уважение к Сталину, которому был обязан карьерой. Когда в 1988 году Маленков скончался, немецкий журнал Spiegel опубликовал некролог, в котором утверждалось, будто в старости свергнутый вождь обратился к православной вере. У Маленкова-младшего другие сведения. «То, что отец пел на паперти, — чепуха. В конце жизни его мысли были о другом, он рассуждал о ноосфере, говорил, что она и представляет собой истинный коммунизм», — доводит свой рассказ до конца Маленков-младший. Заместитель начальника отдела использования документов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Анна Кочетова считает, что не упустить свой исторический шанс — одержать победу над Хрущевым — Маленкову могли помешать качества его характера. «Изучив все выявленные нами документы, я пришла к выводу, что Маленков был очень хорошим исполнителем, какие бы он должности ни занимал. Инициативных документов сохранилось очень мало. И встает вопрос — а были ли они вообще? Думаю, если бы он обладал лидерскими качествами, он бы смог противостоять Хрущеву. Ведь фактически он никак не противостоял обвинениям, которые были ему предъявлены при снятии с поста председателя Совета министров СССР. Мало того, он со всем соглашался», — рассказала историк-архивист в разговоре с ТАСС. Как считает Кочетова, десталинизация СССР при Маленкове шла бы другим курсом и, возможно, оказалась бы гораздо более постепенной. «Уже на следующий день после похорон Сталина, 10 марта 1953 года, Маленков собрал редакторов газет и отругал их за номера, посвященные похоронам Сталина. Досталось больше всего главному редактору „Правды“. Маленков осудил размещение несуществующей фотографии — Сталин, Маленков и Мао Цзэдун (был сделан коллаж), и то, что его речь (Маленкова) была размещена на первой полосе. По его мнению, все это насаждало культ личности. Он призвал бороться с этим и с самим культом личности. Однако ни в одном своем выступлении он не подвергал критике Сталина и все то, что он сделал. Наоборот, он везде подчеркивал его заслуги и то, что „мы продолжаем дело Ленина и Сталина“. Думаю, и в дальнейшем десталинизация проходила бы „мягко“. Во всяком случае, такого выступления, какое было у Хрущева, — о развенчании культа личности — не было бы точно. Но это мое мнение», — заключает специалист.

Обложка: Георгий Маленков, 1956 год © Monty Fresco/Topical Press Agency/Getty Images

Источник: https://nstarikov.ru/vtoroj-posle-stalina-kak-hrushhev-uvel-vlast-u-togo-kogo-schitali-preemnikom-otca-narodov-112942