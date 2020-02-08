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Публикую письмо профессора Ковалева о посещении музея истории Физтеха.Вспомнил это словцо посетив в рамках устроенной Физтехсоюзом 6-й конференции выпускников, музей истории Физтеха. Вела экскурсию женщина средних лет Екатерина Грек. Начала она с отцов-основателей. И, упомянув президента АН, физика С. И. Вавилова, стала рассказывать про его репрессированного брата академика-генетика Н.И. Вавилова, и его смерть «от голода» в тюрьме. Возникновение мысли о создании Физтеха она подала занимательно. После разделения Физико-математического института на физический (ФИАН) и математический (МИАН), чему способствовал С.И. Вавилов, математики думали: вот старые уйдут на пенсию, а кому передать наши знания и умение экспериментировать? А были они все из гнезда папы Иоффе, из Ленинградского Физтеха. И решили создать в Москве Физтех, готовить себе смену … Может, молокососам такие рассказы и нравятся. А мне кажется, человеку, не отличающему физика от математика, нечего делать в музее Физтеха.Далее следовал длинный рассказ о несчастьях П.Л. Капицы, которого Сталин с Берией со свету хотели сжить, но почему-то поставили директором института, и ещё оборудование ему завезли из-за границы. На моё замечание, что надо бы всё-таки рассказывать об истории Физтеха, а о не репрессированных родственниках Вавилова и Капицы, она ответила тем, что очень любит Капицу. Потёк рассказ об ужасах тоталитаризма. О том, как Капица выручал из тюрьмы Л.Д. Ландау, «которого бы тоже заморили голодом», о том, что лекции неблагонадёжного Ландау стенографировались. (Похоже, это стенографирование не было секретом, вскоре по стенограмме как писал Н.В.Карлов в книге «Повесть древних времён, или предыстория Физтеха» издали курс лекций.)…Сколь-нибудь связному повествованию о начале Физтеха, о том как удалось собрать созвездие выдающихся учёных, преподавателей, о первых студентах, их жизни просто не находилось места в потоке обличений проклятого социалистического прошлого. Она даже не упомянула ни первого физтеховского завкафедрой математики крупнейшего геометра член корреспондента Б.Н.Делоне, ни выдающихся математиков академиков М.А.Лаврентьева, С.Л. Соболева, С.М.Никольского, зачинавших физтеховские математические курсы. Экскурсоводу явно было не до слагаемых неповторимой системы Физтеха, дававшей основательное и разностороннее образование.Образование позволявшее выпускнику найти место в жизни по своим склонностям. Я знаю немало физтехов, со специальностью инженера-физика, впоследствии ставших признанными профессиональными математиками. За шесть лет учёбы на Физтехе студенты усваивали программу по объёму раза в два три превосходящую учебные программы американских и английских университетов, занимающих первые места в нынешних рейтингах. Целями Физтеха было воспитание людей, способных осуществить атомный, космический проекты, создать совершенные летательные аппараты, развить лазерную технику. Как мелка рядом с этими задачами ныне декларируемая цель попасть в «топ 100» рейтингов, составляемых заграничными дядями по их понятиям. Ложна и отдаёт интеллектуальным холопством эта цель! Старый Физтех подтвердил свой уровень не рейтингами, а своими выпускниками, двигающими науку и технику по всему свету.В памяти от её речей осталось лишь, как первый ректор, генерал И.Ф. Петров «хотел заставить всех преподавателей летать на самолёте»… У нас были мастерские, где мы, первокурсники, работали на станках, паяли, варили металл. Старшие рассказывали, как поначалу студент ФАЛТа (будущий инженер по летательной технике) должен был, действительно, налетать сколько-то на самолёте. Это и есть политехническое образование. Но чтобы пожилых преподавателей сажать за штурвал самолёта? Такая идея родится только вместе с шизоидной приверженностью либеральному тренду.«Неизвестные, вроде Дородницына»? Если Грек, крупнейший специалист по прикладной математике, академик, основатель Вычислительного Центра АН СССР (который ныне носит его имя), а также один из отцов-основателей Физтеха и факультета управления и прикладной математики на нём А.А.Дородницын, неизвестен – то это её проблемы. Но стоит ли выставлять своё невежество?Заключила она «бронебойным» аргументом — в СССР высшее образование до 1956 года было платным. На что у меня вырвалось — Впервые слышу! … Но тут я оказался не совсем прав. Оказывается, был такой эпизод с осени 1940 по 1956-й год. Действительно, было постановление СНК за подписью Молотова о введении платы за обучение в трёх старших классах школ, техникумах и ВУЗах. Однако, уже с самого начала был сделан ряд исключений: для авиационных и военных учебных заведений, детдомовцев, детей инвалидов, и др..Моя мать кончала учительский институт летом 1941 года, когда уже гремела война, и хотя много рассказывала про те времена, нужду (когда сельские школьники писали на обёрточной бумаге за неимением тетрадей), полуголодную жизнь, но я ни разу не слыхал о плате за учёбу. Платить им было нечем, дед умер в начале тридцатых, а бабушка одна в деревне поднимала пятерых детей. Мой отец, пройдя войну на Северном Флоте, заканчивал высшее образование в 1957, и тоже ничего не говорил про его платность. Поскольку моих родителей давно нет в живых, я решил расспросить родственников жены. И узнал, что тесть платил лишь в 1953 году за восьмой класс, за два последующих платы уже не взимали. Тёща вспомнила, как в школе кормили бесплатно и вкусно, а поступив в институт в 1953-ем, вроде бы, семестр платила, но потом не платила, поскольку училась на отлично. Получала повышенную стипендию. За свои 66 лет я не слышал ни одного случая невозможности получить образование в те времена из-за нехватки средств на его оплату. По-видимому, был ещё ряд более поздних актов, корректирующих контингент с которого взималась плата. Не надо думать, что в те времена была такая уж уравниловка, о чём нам прожужжали уши либералы. Были семьи, перебивавшиеся, что называется, с хлеба на воду. Но были и содержавшие домашнюю прислугу. Больше всего шумят об уравниловке по моим наблюдениям именно выходцы из последних семей.По постановлению 1940 года согласно Википедии: «Размер оплаты составлял 150 -200 руб. для школ, и 300 – 500 руб. в год в ВУЗах. Плата за обучение составляла в 1940 году в среднем примерно 10 % от семейного бюджета (при одном работающем), в 1950 году и далее вплоть до отмены оплаты в 1956 — около 5 %.» Естественно, такой, несопоставимый с современным, размер платы за обучение и стал причиной того, что этот эпизод стёрся из памяти народной.Коль скоро я начал вспоминать. То мы и за общежитие платили, если не изменяет память, по 1руб. 80коп. в месяц. А обычная физтеховская стипендия была 45 руб., выше чем в большинстве других ВУЗов.. Аспирантская 130 рублей. Пообедать в столовой получалось меньше чем за рубль. Несмотря на то, что первые два курса прошли в постоянном недосыпе от упорных, напряжённых занятий, я вспоминаю эти годы, наполненные бескорыстной дружбой, ежедневным познанием нового и надеждами, как самые счастливые в моей жизни. Такие же воспоминания остались и о поездках «на картошку», романтических посиделках у ночного костра на опушке леса под искрами, взмывающими к звёздам, походе после трудового дня в усадьбу первого президента Российской академии наук Екатерины Дашковой, находившуюся в Троицком через реку Протву от пионерлагеря, где мы жили. Тогда зародилась и крепла наша дружба, которую мы пронесли через годы. До сих пор часто встречаемся своим курсом.В институтском телефонном справочнике Екатерина Грек числится Главным специалистом музея. Возникает вопрос: неужели на Физтехе нет более грамотных и не занимающихся оголтелой пропагандой людей?Выпускник Физтеха 1976 года профессор М.Д.Ковалёв

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5625606.html