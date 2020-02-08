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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.4

10:47. 8 февраля 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Православный священник держит свечу во время службы в подвале церкви в Грозном


14 января. Чеченские сепаратисты уносят женщину, тяжело раненную осколками на площади Минутка


16 января


16 января


16 января


16 января


16 января. Жители в разрушенном доме


16 января. Чеченские боевики несут тело погибшего товарища


17 января. Чеченец ​​с пулеметом направляется в центр города Грозного


18 января. В Урус-Мартане, в 25 километрах к западу от Грозного,женщина стоит возле больничной койки своего восьмилетнего племянника Михаила


21 января. Догорает президентский дворец


24 января. Чеченские боевики-сепаратисты эвакуируют своего товарища, раненного в бою в центре Грозного


25 января. Разрушенный Грозный


25 января


25 января. Чеченские боевики-сепаратисты бегут от снайперских огней


26 января. Пара, тянущая тележку со своими вещами


28 января. Группа чеченских беженцев, бежавших от боевых действий в Грозном, проходит через железнодорожный вокзал в Назрани


29 января, Чеченская беженка кормит свою внучку в Назрани


29 января. Чеченка-беженка со своим сыном, проверяет регистрационный список в назранской школе, принимающей чеченских беженцев


Гражданские лица проходят мимо российского бронетранспортера

Источник: https://humus.livejournal.com/7068480.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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