«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.4
Православный священник держит свечу во время службы в подвале церкви в Грозном
14 января. Чеченские сепаратисты уносят женщину, тяжело раненную осколками на площади Минутка
16 января. Жители в разрушенном доме
16 января. Чеченские боевики несут тело погибшего товарища
17 января. Чеченец с пулеметом направляется в центр города Грозного
18 января. В Урус-Мартане, в 25 километрах к западу от Грозного,женщина стоит возле больничной койки своего восьмилетнего племянника Михаила
21 января. Догорает президентский дворец
24 января. Чеченские боевики-сепаратисты эвакуируют своего товарища, раненного в бою в центре Грозного
25 января. Разрушенный Грозный
25 января. Чеченские боевики-сепаратисты бегут от снайперских огней
26 января. Пара, тянущая тележку со своими вещами
28 января. Группа чеченских беженцев, бежавших от боевых действий в Грозном, проходит через железнодорожный вокзал в Назрани
29 января, Чеченская беженка кормит свою внучку в Назрани
29 января. Чеченка-беженка со своим сыном, проверяет регистрационный список в назранской школе, принимающей чеченских беженцев
Гражданские лица проходят мимо российского бронетранспортера
А где фото русских рабов захваченных чеченцами?