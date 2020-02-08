Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2020
- 17:08 В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела ВСУ. Карта обстрелов республики. 08.02.2020.
- 13:52 Горячая точка на участке разведения: около патруля ОБСЕ прогремело три взрыва.
- 09:28 Три года без Гиви.
- 01:23 Удары ВСУ по армии ЛНР: подробности гибели бойцов и опасные перспективы на фронте.
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела ВСУ. Карта обстрелов республики. 08.02.2020
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Горячая точка на участке разведения: около патруля ОБСЕ прогремело три взрыва
Киевские каратели обстреляли беспилотник и патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Луганской Народной Республики.
«Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи населённого пункта Золотое-4, а также три взрыва в непосредственной близости от местоположения сотрудников миссии, после которых представители ОБСЕ немедленно покинули этот район», — говорится в сообщении.
В Народной милиции отметили, что «данные преступные факты также подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ».
Ранее глава Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением в связи с гибелью защитников ЛНР от миномётного удара ВСУ.
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Три года без Гиви
Три года назад не стало Михаила «Гиви» Толстых. Теракт оборвал жизнь героя Новороссии, верившего в неё и в нашу общую победу.
Потом СМИ облетели страшные кадры из выжженного огнемётом «Шмель» кабинета комбата, фотографии нескончаемой очереди из желающих проститься с Михаилом в чудовищно холодный февральский день похорон.
Гиви пережил своего боевого товарища Арсена Павлова (Моторолу) всего на три с половиной месяца, он не увидел похорон «Бати» (первого главы ДНР Александра Захарченко).
Его вклад в дело обретения Донбассом независимости сложно переоценить. В самые тёмные дни 2015 года его подразделение освобождало аэропорт, откуда украинскими карателями велись бесчеловечные обстрелы прилегающего Киевского района Донецка.
А ещё он всегда верил в Победу. И говорил об этом во многих интервью: «Точно знаю одно — мы победим. Военным путём, дипломатическим, но мы победим».
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Герой ДНР Гиви навсегда в нашей памяти. Ему было всего 36 лет.
19.07.1980 — 08.02.2017
«Три года назад террористы убили Героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых — легендарного комбата и прирожденного военного тактика.
Благодаря Гиви батальон „Сомали“ снискал славу одного из лучших штурмовых батальонов Республики. Михаил Толстых мог найти выход из любой ситуации, зарядить уверенностью и отвагой каждого своего бойца, сам являясь примером мужества и чести.
Он брался за самые трудные задания, и, казалось, наперед знал, как поступит противник. За все это его панически боялись враги.
Гиви всей душой верил в несгибаемый Донбасс и делал все возможное и невозможное, чтобы Республика выстояла! Вечная память погибшему Герою…» — говорит сегодня глава ДНР Денис Пушилин.
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Удары ВСУ по армии ЛНР: подробности гибели бойцов и опасные перспективы на фронте
Известный ветеран ополчения Донбасса Владлен Татарский сообщил некоторые подробности о гибели защитников ЛНР, рассказав об опасных перспективах фронтовых позиций армий Народных Республик при отсутствии контрбатарейной борьбы.
«Все репостят сообщение пресс-службы НМ ЛНР о гибели бойцов ополчения. Под замес попали казаки 6-го полка. Участок этого полка всегда тревожный. Работала 44-я артбригада укров, а значит, в пацанов летели 152-е снаряды.
Огонь корректировался БПЛА и размотать полевой опорный пункт было не сложно, учитывая, что противник не боялся контрбатарейного удара. Не сею панику, но скажу, что все эти «ВОПы” (именно в кавычках) взводные опорные пункты, – прим. РВ) кавычках) линии фронта может в любой момент постичь та же участь. Сам попал в апреле под такой замес, к счастью, отделались двумя легкоранеными и потерей некоторых матсредств. Год назад в р-не Сокольников, враг практически каждый день обстреливал нас со ствольной артиллерии, ответки с нашей стороны не было… К счастью, обстрелы были безрезультатны.
Что делать?
Высшее военное руководство республик связано политическими моментами, но тем не менее этот вопрос надо решать, а то не кем будет командовать…
Создать ложные позиции при активной и безнаказанной работе вражеских БПЛА не получится. Да и быстро их создавать просто НЕКОМУ.
Только жесткая контрбатарейная борьба, КОТОРАЯ СЕЙЧАС НАПРОЧЬ ОТСУТСТВУЕТ, может решить проблему. После того как накроет укров прям во время их суеты возле орудий, желание устраивать пострелухи пропадёт… НУ а если ОБСЕ или высшее руководство что-то предъявит, то всегда можно включить «хуцпу» и сказать, что это они сами себя обстреляли… Да и левое бк найти можно! Было бы желание воевать, а не заниматься разной (фигнёй)…
Царство Небесное погибшим Воинам!».
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