Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2020

Три года назад не стало Михаила «Гиви» Толстых. Теракт оборвал жизнь героя Новороссии, верившего в неё и в нашу общую победу.

Потом СМИ облетели страшные кадры из выжженного огнемётом «Шмель» кабинета комбата, фотографии нескончаемой очереди из желающих проститься с Михаилом в чудовищно холодный февральский день похорон.

Гиви пережил своего боевого товарища Арсена Павлова (Моторолу) всего на три с половиной месяца, он не увидел похорон «Бати» (первого главы ДНР Александра Захарченко).

Его вклад в дело обретения Донбассом независимости сложно переоценить. В самые тёмные дни 2015 года его подразделение освобождало аэропорт, откуда украинскими карателями велись бесчеловечные обстрелы прилегающего Киевского района Донецка.

А ещё он всегда верил в Победу. И говорил об этом во многих интервью: «Точно знаю одно — мы победим. Военным путём, дипломатическим, но мы победим».

Читайте также: Мать Михаила Толстых: Горжусь, что воспитала такого сына (ФОТО)

Герой ДНР Гиви навсегда в нашей памяти. Ему было всего 36 лет.

19.07.1980 — 08.02.2017

«Три года назад террористы убили Героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых — легендарного комбата и прирожденного военного тактика.

Благодаря Гиви батальон „Сомали“ снискал славу одного из лучших штурмовых батальонов Республики. Михаил Толстых мог найти выход из любой ситуации, зарядить уверенностью и отвагой каждого своего бойца, сам являясь примером мужества и чести.

Он брался за самые трудные задания, и, казалось, наперед знал, как поступит противник. За все это его панически боялись враги.

Гиви всей душой верил в несгибаемый Донбасс и делал все возможное и невозможное, чтобы Республика выстояла! Вечная память погибшему Герою…» — говорит сегодня глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также: Гиви. Смерти вопреки