Содержание пенсионного фонда РФ.

ПФР самый раздутый в мире - 121 тыс сотрудников. В пересчете на 1 млн населения - 3 место (после Польши и Украины). Содержание одного сотрудника обходится бюджету в 918 тыс руб в год.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1579049