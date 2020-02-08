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Содержание пенсионного фонда РФ.

11:04. 8 февраля 2020 106 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

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ПФР самый раздутый в мире - 121 тыс сотрудников. В пересчете на 1 млн населения - 3 место (после Польши и Украины). Содержание одного сотрудника обходится бюджету в 918 тыс руб в год.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1579049

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