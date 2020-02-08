Содержание пенсионного фонда РФ.
11:04. 8 февраля 2020 106 просмотров 6 коммент. Опубликовал: Владимир
ПФР самый раздутый в мире - 121 тыс сотрудников. В пересчете на 1 млн населения - 3 место (после Польши и Украины). Содержание одного сотрудника обходится бюджету в 918 тыс руб в год.
Источник: https://cont.ws/@vladb/1579049
Бизнес-проект “Утилизация России” Дерипаски работает.
Криво работает. Вмнесто утилизации новын дороги и города. И даже Моль не утилизировали.
Может скоро всё изменится?
Нормально работает, 40% стоимости дорог на зарубежные счета капает.
Ага. Ты это дурачкам расскажи.
Или давай номер счёта я проверю.
ПФР рабочие места бездельникам.
Переведут в ЦИФРУ и сразу сто тыщ. безработных
трам-трам.
На Украине, за время правления президента еврея Вальцмана – Порошенко, количество пенсионеров уменьшилось на один миллион человек. Люди не доживают до пенсии, скоро некому будет выходить на пенсию.