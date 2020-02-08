Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 февраля 2020
- 12:03 «Все слезы оставила дома» вызволенные из Сирии дети встретились с родными.
- 07:38 Стремительный удар САА в Идлибе: освобождены сотни населённых пунктов (ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 22:20 Сирийские правительственные силы стремительно наступают. На подступах к Серакибу – Олег Блохин.
- Вчера 20:08 Удар по северу Сирии: протурецкая армия боевиков терроризирует население (ВИДЕО).
- Вчера 19:00 США начали антироссийскую спецоперацию в Сирии.
«Все слезы оставила дома» вызволенные из Сирии дети встретились с родными
«Звезда» узнала, как попали маленькие российские граждане в охваченную войной страну и чьих родственников удалось найти.
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Стремительный удар САА в Идлибе: освобождены сотни населённых пунктов (ВИДЕО, КАРТА)
Военкор Олег Блохин продолжает сопровождать Сирийскую Арабскую армию в ходе её контртеррористической операции в зоне деэскалации Идлиб, где буквально за считанные недели были освобождены сотни населённых пунктов и примерно 1200 кв км территорий.
Последние дни правительственными войсками САР был задан просто спринтерский темп. После взятия Мардиха, Джубаса и Нейраба, армейцы за пол дня охватили Серакиб, перерезав проходящие через него трассы М4 и М5 и оставив небольшой коридор на северо-западе для выхода тех, кто желает покинуть город. Через короткие промежуток времени солдаты Асада вошли в город и зачистили его от террористов.
Уже традиционно снова в этой зоне наблюдается некоторое количество турецких блок-постов и опорных пунктов, которые оказались окруженными подразделениями САА. В эти котлы турецкое командование зачем-то загоняет своих солдат.
«После короткой передышки из-за захвата стратегического города Саракиб на востоке провинции Идлиб, сирийские правительственные войска продолжили наступление.
Они двинулись дальше вдоль трассы М5 „Алеппо-Дамаск“ на северо-восток, в сторону города Алеппо. Уже сегодня днём сирийская армия вошла в административные границы провинции Алеппо.
В ходе небольших боевых стычек с группами боевиков коалиции „Тахрир Аш-Шам“ и протурецкой „Сирийской национальной армии“, им удалось взять ещё пять населённых пунктов, включая очень важный холмистый посёлок Хувайр.
Он открывает путь на город Аль-Ис, расположенный южнее Алеппо и являющийся ключевым в многолетней обороне боевиков на этих холмах, начиная с 2016 года. Теперь правительственные силы получают возможность атаковать его с юга, а не только с востока.
Параллельно с этим, сирийские войска заняли три посёлка юго-западнее Алеппо. Они двигаются в сторону Идлиба на юг, стремясь, видимо, соединиться с первой группой войск.
Для антиправительственных сил ситуация складывается не лучшим образом. В Идлибе настоящая истерика по поводу того, что турки их „кинули“, позволив силам Асада взять сперва Маарет Ан-Нуман, а затем и Серакиб.
Впрочем, турецкие войска в Идлибе, судя по всему, начали уже по-серьёзному развёртывать линию обороны и окапываться, в частности восточнее города Идлиб. Там у них и будет „красная линия“ для сирийской армии.
Завтра в Турцию прибудет высокопоставленная российская делегация для обсуждения конкретно этого вопроса. Чувствуется, что разговор будет не из приятных», — прокомментировали обстановку авторы телеграм-канал «Усы Асада».
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Сирийские правительственные силы стремительно наступают. На подступах к Серакибу – Олег Блохин
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Удар по северу Сирии: протурецкая армия боевиков терроризирует население (ВИДЕО)
Протурецкие боевики продолжают агрессию против населения на севере Сирии. В преимущественно курдской провинции Хасаке жители поселка Тель-Тамр остались без электричества после удара банд по электростанции.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В ходе обстрела протурецкими незаконными вооруженными формированиями позиций курдских отрядов самообороны была выведена из строя электроподстанция. В итоге Тель-Тамр и порядка 10 прилегающих поселков остались без света. Жителям негде приготовить еду и элементарно согреть свои дома.
Местные жители рассказали «Русской Весне» о произошедшем.
— Здравствуйте. Откуда Вы?
— Здравствуйте. Из деревни Мукиф.
— Расскажите, что произошло?
— ССА (Свободная сирийская армия) нанесла удары по электростанции. Поэтому сейчас нет электричества.
***
— Добрый день, откуда Вы?
— Добрый. Я рабочий на станции энергоснабжения
— Расскажите, что произошло на станции?
— Снаряд упал по станции и произошёл взрыв
— Спасибо за информацию
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США начали антироссийскую спецоперацию в Сирии
Администрация президента США решила укрепить свои утраченные политические позиции на севере Сирии за счет обвинений России и Дамаска в ухудшении гуманитарной обстановки на северо-востоке страны.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
План Вашингтон разработал как всегда «классический»: через подконтрольные администрации Белого дома средства массовой информации снять серию видеорепортажей о негативном развитии ситуации в северных и северо-восточных районах Сирии после ввода на их территорию правительственных сил и воинского (миротворческого) контингента России.
С этой целью 31 января через ирако-сирийскую границу в районе неофициального пункта пропуска «Самалька» проехала съемочная группа американских журналистов в сопровождении военнослужащих оперативной группы психологических операций ВС США. В состав журналистской группы вошли восемь человек, среди которых семь сотрудников информационного агентства «Вайс Ньюс» (VICE NEWS, г. Нью-Йорк, США), в частности, Хайнд Тахер (Hind Taher), Адам Десидерио (Adam Desiderio), Амел Гуетатфи (Аmel Guettatfi) и специалист новостного канала АБС (AMERICAN BROADCASTING COMPANY, г. Нью-Йорк, США) Лук Майклсон (Luck Maiklson).
По оперативным данным, задачами группы являются сбор сведений о гуманитарной обстановке и деятельности воинского контингента РФ в провинции Хасеке, интервьюирование руководства «Автономной администрации Севера и Востока Сирии» (ААСВС) и командования Сирийских демократических сил, а также посещение административного центра провинции, населенных пунктов Телль-Тамер, Амуда, лагерей беженцев «Вошакани» и «Эль-Холь».
При подготовке материалов предусмотрена видеосъемка мест дислокации подразделений и действий российских военнослужащих на маршрутах патрулирования и при проведении ими гуманитарных акций.
«Что касается работы с курдским населением, то здесь журналисты планируют обратить особое внимание аудитории на значительную роль США и достигнутых результатах по строительству равноправного и демократического общества в подконтрольных районах Сирии. При этом освещение деятельности России будет представлено исключительно с негативной стороны. Дамаск западные телевизионщики будут позиционировать как власть, нежелающую идти на сближение с автономной администрацией и способную разрешить вопрос на северо-востоке Сирии только силовым путем», — сообщил военно-дипломатический источник.
Также, по его словам, во время освещения темы лагерей беженцев, СМИ уделят особое внимание на наличие среди жителей лагерей «подавляющего большинства» граждан РФ и стран СНГ, в том числе членов семей боевиков ИГИЛ*. При этом акцент будет сделан на безразличии руководства России к своим согражданам, содержащимся в лагерях беженцев, а также на воспрещении международным организациям доставлять гуманитарную помощь в лагерь «Эль-Холь».
А теперь разберем на чем же хотят сыграть американские пропагандисты под руководством военнослужащих из группы психологических операций США. Во-первых, работа с курдским населением будет позиционироваться исключительно в свете: «США надежный партнер и союзник», готовый всегда прийти на помощь и обучающий, как правильно построить демократию на арабо-курдских землях. Москву и Дамаск американские журналисты подадут как государства неспособные организовать и контролировать процесс постконфликтного урегулирования.
Во-вторых, тему лагерей беженцев они (западная пресса) раскроет более подробно. Особый акцент будет сделан на постановочных интервью с детьми беженцев, родившемся в России, которые обязательно скажут, что не нужны своей стране. И это все на фоне недавнего визита уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Напомним, что в ходе ее поездки в Сирию, в том числе в лагерь Аль-Холь, обратно на родину удалось вывести 35 детей.
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И, в-третьих, вполне ожидаемо и прогнозируемо, что все свои постановочные и откровенно фейковые сюжеты американские журналисты будут подкреплять порцией отборного вранья. То есть, как обычно, подтасовка фактов и неприкрытая ложь — вот один из главных приемов западной пропаганды. Возможно, что резкий всплеск медийной активности США в Заевфратье будет замечен международным сообществом и воспринят в правильном свете, а не как очередная информационная кампания, дискредитирующая Россию и официальный Дамаск. Причем крайне дешевая по исполнению.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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