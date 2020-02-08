Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 февраля 2020

Военкор Олег Блохин продолжает сопровождать Сирийскую Арабскую армию в ходе её контртеррористической операции в зоне деэскалации Идлиб, где буквально за считанные недели были освобождены сотни населённых пунктов и примерно 1200 кв км территорий.

Последние дни правительственными войсками САР был задан просто спринтерский темп. После взятия Мардиха, Джубаса и Нейраба, армейцы за пол дня охватили Серакиб, перерезав проходящие через него трассы М4 и М5 и оставив небольшой коридор на северо-западе для выхода тех, кто желает покинуть город. Через короткие промежуток времени солдаты Асада вошли в город и зачистили его от террористов.

Уже традиционно снова в этой зоне наблюдается некоторое количество турецких блок-постов и опорных пунктов, которые оказались окруженными подразделениями САА. В эти котлы турецкое командование зачем-то загоняет своих солдат.

«После короткой передышки из-за захвата стратегического города Саракиб на востоке провинции Идлиб, сирийские правительственные войска продолжили наступление.

Они двинулись дальше вдоль трассы М5 „Алеппо-Дамаск“ на северо-восток, в сторону города Алеппо. Уже сегодня днём сирийская армия вошла в административные границы провинции Алеппо.

В ходе небольших боевых стычек с группами боевиков коалиции „Тахрир Аш-Шам“ и протурецкой „Сирийской национальной армии“, им удалось взять ещё пять населённых пунктов, включая очень важный холмистый посёлок Хувайр.

Он открывает путь на город Аль-Ис, расположенный южнее Алеппо и являющийся ключевым в многолетней обороне боевиков на этих холмах, начиная с 2016 года. Теперь правительственные силы получают возможность атаковать его с юга, а не только с востока.

Параллельно с этим, сирийские войска заняли три посёлка юго-западнее Алеппо. Они двигаются в сторону Идлиба на юг, стремясь, видимо, соединиться с первой группой войск.

Для антиправительственных сил ситуация складывается не лучшим образом. В Идлибе настоящая истерика по поводу того, что турки их „кинули“, позволив силам Асада взять сперва Маарет Ан-Нуман, а затем и Серакиб.

Впрочем, турецкие войска в Идлибе, судя по всему, начали уже по-серьёзному развёртывать линию обороны и окапываться, в частности восточнее города Идлиб. Там у них и будет „красная линия“ для сирийской армии.

Завтра в Турцию прибудет высокопоставленная российская делегация для обсуждения конкретно этого вопроса. Чувствуется, что разговор будет не из приятных», — прокомментировали обстановку авторы телеграм-канал «Усы Асада».

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