По газу договорились. По нефти – нет

После 8 часов вчерашних переговоров Путина и Лукашенко стало ясно не так уж и много.1. Договорились договариваться дальше по экономическим и интеграционным вопросам.2. Газ будут поставлять в Белоруссию по той же цене, что и раньше.3. Нефть будут поставлять по рыночной цене без скидок. Переговоры на этот счет будут продолжены.С интеграцией все достаточно туманно и никакой внятной конкретики озвучено не было.Значимой пресс-конференции по итогам переговоров не было.Не густо для "момента истины". Видимо торговля по принципу дотации в обмена на интеграцию будут продолжена, что опять будет сопровождаться легкой информационной войной в СМИ.В итоге, какого-то небывалого прогресса в отношениях нет, но и разрыва, которым пугали перед переговорами, также не произошло. Ситуация продлена во времени, где цена на нефть и вопрос интеграции будут и далее напоминать о своей проблематике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5626268.html