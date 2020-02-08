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По газу договорились. По нефти – нет

15:14. 8 февраля 2020 175 просмотров Один комментарий Опубликовал:


После 8 часов вчерашних переговоров Путина и Лукашенко стало ясно не так уж и много.

1. Договорились договариваться дальше по экономическим и интеграционным вопросам.
2. Газ будут поставлять в Белоруссию по той же цене, что и раньше.
3. Нефть будут поставлять по рыночной цене без скидок. Переговоры на этот счет будут продолжены.

С интеграцией все достаточно туманно и никакой внятной конкретики озвучено не было.
Значимой пресс-конференции по итогам переговоров не было.

Не густо для "момента истины". Видимо торговля по принципу дотации в обмена на интеграцию будут продолжена, что опять будет сопровождаться легкой информационной войной в СМИ.
В итоге, какого-то небывалого прогресса в отношениях нет, но и разрыва, которым пугали перед переговорами, также не произошло. Ситуация продлена во времени, где цена на нефть и вопрос интеграции будут и далее напоминать о своей проблематике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5626268.html

Метки: белоруссия, газ, лукашенко, нефть, Путин, Россия, Сочи

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 192 72
    serjoza 8 февраля 2020 в 16:16

    ну,за чем белорусским буржуинам соединяться с россиянскими?Они же их разорвут и пустят по миру.Конкуренция-разединяет.

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