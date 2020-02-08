Откуда взялась Татария. Освоение Сибири. Андрей Новиков. Часть 2
Культурные памятники древности
Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 1 – https://youtu.be/5ZuGDxjct-M
- Культурные памятники древности, подобие и непонятность. – Почему селяне знали о назначении храмов лучше учёных и церковнослужителей.
- Строение Земли и назначение храмов. Как определить, где строить храм, город.
- Кто, когда и как производил освоение Сибири. Кто и как жил до 17 века в Сибири.
- Тобольск, особенность местности на примере одного города, кто строил, населял и осваивал Сибирь.
- Как сегодня осваивается наша Земля, что утратили мы в понимании таких организмов и сущностей, как лес, река, местность, Земля.
- Природная безопасность, техносфера и жизнь Земли, как избежать техногенных катастроф.
- Чувствование невидимого, как мы связаны с местностью.
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