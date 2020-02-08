Откуда взялась Татария. Освоение Сибири. Андрей Новиков. Часть 2

Культурные памятники древности



Автор-сказитель – Андрей Новиков

Часть 1 – https://youtu.be/5ZuGDxjct-M



- Культурные памятники древности, подобие и непонятность. – Почему селяне знали о назначении храмов лучше учёных и церковнослужителей.

- Строение Земли и назначение храмов. Как определить, где строить храм, город.

- Кто, когда и как производил освоение Сибири. Кто и как жил до 17 века в Сибири.

- Тобольск, особенность местности на примере одного города, кто строил, населял и осваивал Сибирь.

- Как сегодня осваивается наша Земля, что утратили мы в понимании таких организмов и сущностей, как лес, река, местность, Земля.

- Природная безопасность, техносфера и жизнь Земли, как избежать техногенных катастроф.

- Чувствование невидимого, как мы связаны с местностью.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e9skvrtZE2s