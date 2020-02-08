Главная » Видео, История, Мировоззрение

Откуда взялась Татария. Освоение Сибири. Андрей Новиков. Часть 1

14:02. 8 февраля 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Культурные памятники древности

Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/e9skvrtZE2s

- Культурные памятники древности, подобие и непонятность. – Почему селяне знали о назначении храмов лучше учёных и церковнослужителей.
- Строение Земли и назначение храмов. Как определить, где строить храм, город.
- Кто, когда и как производил освоение Сибири. Кто и как жил до 17 века в Сибири.
- Тобольск, особенность местности на примере одного города, кто строил, населял и осваивал Сибирь.
- Как сегодня осваивается наша Земля, что утратили мы в понимании таких организмов и сущностей, как лес, река, местность, Земля.
- Природная безопасность, техносфера и жизнь Земли, как избежать техногенных катастроф.
- Чувствование невидимого, как мы связаны с местностью.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5ZuGDxjct-M

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Откуда взялась Татария. Освоение Сибири. Андрей Новиков. Часть 2
....- Кто, когда и как производил освоение Сибири. Кто и как жил до... 17 века в Сибири.- Тобольск, особенность местности на примере..., кто строил, населял и осваивал Сибирь.- Как сегодня осваивается наша Земля...
Почему татаро-монгольского ига быть не могло ?
...иудеи. В Сибири сохранились разнообразные ...татар займет полстраницы. В летописях упоминаются татары служивые, татары крещеные, татары безбожные, государевы татары и татары..., то откуда же взялся монголо-татарский...океана, давно освоенного русскими. Лишь...
А.В. Пыжиков. Загадочная Сибирь (глава из книги)
... происходить освоение. И это все означало знакомство с Сибирью, а... что происходит в Сибири, т. е. Откуда идёт поток золотых,...прекрасно отделана. Он поинтересовался откуда она у них. Ему...монголо-татары завоевали Китай.Они тоже оттуда определенную часть взяли, ...
Трагедия Древнего Урала. Зороастр.
...проводились постепенно. Сначала был освоен Первый РУБЕЖ –Урал и ... по сухопутному пути в Сибирь-«Сибирскому Тракту». Всё таки...не могут объяснить сами татары. Значит они не первые...Русии. Предположительно можно объяснить откуда взялись русские, вероятно от тех,...
Кому принадлежит Аляска де-юре?
... самое активное заселение и освоение русскими Аляски, а с... экспедиций по северо-востоку Сибири, оставил потомкам "Описание ...по Волге в самое гнездо татар, в их столицу Сарайчик..., - так называемых "индейцев"? Откуда взялось такое название? Неужели, если Колумб...
ЕВРОПА И АЗИЯ
..., при полном отсутствии татар. ТАРы-ФАРаоны-САРы...восточной оконечности Колымы. • ОТКУДА НАЗВАНИЕ «ЕГИПЕТ». Расшифровать...Таким образом Восточная Сибирь из-за похолодания...борьба за главенство. Московия взяла вверх. №8. ...Великое завоевание и освоение Европы и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)