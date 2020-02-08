Открытым текстом 07.02.2020

Эпидемия на спаде — истерика на подъеме

Эпидемия коронавирусного воспаления лёгких разрастается. В Китае запрещено выходить из дому без нужды, остановлена почти четверть промышленности, многомиллионные города в карантине.

Российская Федерация военно-транспортными самолётами эвакуировала из районов заражения своих граждан и соотечественников по Евразийскому экономическому союзу. Новости похожи на фильмы про конец света. Но, судя по статистике, не такая уж и катастрофа.

Число заболевших за неделю выросло втрое — до почти тридцати тысяч. Но специалисты полагают: не болеют чаще, а выявляют больных быстрее и точнее. Умерли уже почти шесть сотен, зато выздоровело вдвое больше. Эпидемиологи ждут спада болезни уже недели через две.

Открытым текстом радуюсь: миру на редкость повезло, что новый вирус появился в стране высокотехнологичной и в то же время высокодисциплинированной.

Если бы нам пришлось закрыть на карантин, скажем, Омск или Казань — сколько кричали бы наши правозащитники о правах человека, о сталинских методах, о ГУЛАГе? Что написал бы в уютном интернет-дневничке какой-нибудь Пархоменко или Шендерович, если бы его не пустили в магазин без защитной маски? Как встали бы на дыбы наши олигархи? Ведь закрытый завод — их убытки. А ради прибыли можно угрохать и рабочих, и их семьи, и город, где завод работает. Сами-то они давно живут за границей: мол, где хорошо, там и Родина. А здесь — место заработка и его “не жалко”.

А как возмутились бы за рубежом? “Как один” встали бы на защиту демократических ценностей! У нас. А свои границы, конечно, перекрыли бы. И вывезли бы оказавшихся там русских в карантин. Но в Китае с давних времён мобилизуются быстро и чётко. Вместо паники и разлада — взрыв энтузиазма. Тысячи врачей добровольно двинулись в заражённые районы. Требования санитарных служб соблюдаются неукоснительно. В очаге коронавируса Ухане — одиннадцать миллионов жителей! — на улице только в защитных масках, даже тротуары дезинфицируют несколько раз в день. У каждой дверной ручки находится коробка со спиртовыми салфетками: все, кто её касаются, протирают за собой. Можно ли представить себе такое в стране “победившего капитализма”?

Китай сейчас на первом месте в мире по объёму материального производства. Сейчас многое там приостановлено. Но и оставшегося хватает для обеспечения всех жизненных нужд. В том числе для борьбы с новым вариантом коронавирусного воспаления лёгких.

Всего за десять дней в Ухане, где началась эпидемия, построили госпиталь на несколько тысяч коек.

Открытым текстом объясняю: госпиталь смонтирован из тысяч готовых блоков на одну-две комнаты. Их конструкция отработана, изготовление налажено. Госпиталь, по сути, собран из фельдшерских пунктов для мелких деревень. Но это не мешает ему работать. Да и действенная комбинация общедоступных лекарств, действующих на коронавирусы других типов, подобрана быстро. Словом, наши лёгкие вне опасности. А вот мозги — вряд ли.

Растёт поток ложных сообщений о заражениях. В Интернете гуляют уже сотни видеоинсценировок. В первый после каникул торговый день на китайских биржах курс акций упал в среднем на одну двенадцатую. К концу недели отыграл часть падения, но всё ещё далёк от того, что был до болезни. От задержек экспорта из Китая страдает весь мир.

Открытым текстом напоминаю: Трамп избран президентом за обещание вернуть в Соединённые Государства Америки производства, начиная с восьмидесятых годов выведенные в регионы с дешёвой рабочей силой — по большей части в Китай. Для этого, в частности, закрывает импорт пошлинами да санкциями по любому поводу. Уже четвёртый год ведёт экономическую войну с Китаем. И тут нечаянная радость: у конкурента смертельно опасный вирус и остановка почти четверти промышленности. Ну как этим не воспользоваться?

И вот почти сразу после сообщения об эпидемии в Интернет полился поток сообщений о массовых заражениях по всему белу свету да неведомо на каких улицах снятых постановочных видеороликов с “ужасами” пандемии. А западные новости стали тиражировать страшилки в стиле “мы все умрём”. Следом, как положено, рухнули акции китайских компаний. Открытым текстом спрашиваю: вы всё ещё думаете, что это случайная цепь событий? Ну-ну.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-07-02-2020/