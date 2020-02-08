Неполживая Оленька. Бывший главред журнала “Народный журналист”.

поэтому меня и заинтриговало обращение 26-его депутата Курской областной думы Ольги Сергеевны Ли ко всем жителям Земли, призывающей не платить услуги ЖКХ и успокаивающей, что ничего страшного не случится, "даже выгодно", не думайте, а распространяйте...(возможно, сегодня это видео выйдет в топы)

"Меня всегда впечатляло,когда идут вопреки, на разрыв, предлагают непопулярные решения, рискуют... вообще, считаю, что бунт в определенный момент своего существования может быть созидателен (да, я в юности прочитал "Бунтующий человек" Камю и еще вернусь к нему))

В общем, неуважаемые критики власти, выбесили вы меня на ночь глядя своим форсингом некой Ольгой Ли (да простят меня пользователи за ещё одно упоминание этой личности), и поэтому я решил тут выложить критику на критика, которую мне любезно предоставил @Vernato . Кушайте, не обляпайтесь. Авторская орфография сохранена.

Судя информации на сайте Курской облдумы: Ольга прежде работала только журналистом. Последнее место работы газета "Народный журналист" (до этого она работала в газете, публикующей фото моделей).

(судя по информации на сайте и блоге газеты, посвященных встречам с избирателями, Ольга ходила на эти встречи только в прошлом году (да и видео он-лайн общения датированы прошлым годом)

Судя по всему, существенную нагрузку по приему населения ведут помощники Ольги

У неё их два: Березин Константин Александрович (бизнесмен, осужденный) и Демидов Роман Валентинович (коммунист)

Во-впервых, два помощника Ольги вполне себе взрослые дядьки - совершенно очевидно их влияние на депутата

Во-вторых, облом - это блог из "Вконтакте" газеты "Народный журналист", он переполнен перепостами из феерических произведений несистемной оппозиции

Я немного надеялся, что чудесная Ольга Ли выросла на работах Бакунина-Прудона-Кропоткина..., оказалось, нет - блог "Народного журналиста" строго следует в канве креатива белоленточного движения (это ни хорошо, ни плохо, просто жаль - Ольга Ли оказывается из того же "болота", ничего нового((

Наконец, третье - "Народный журналист" принадлежит Международному журналу "Sasha"

(сами посмотрите на фото - насколько они претят вашим эстетическим чувствам)

Международный журнал "Sasha" принадлежит помощнику Ольги Ли Константину Сусолкину (более известному как Березин)

Березин выступает в он-лайн приемной Ольги Ли, параллельно фотографируя моделей

Не буду касаться компромата о том, кто такой Березин, как он любит собирать автомобили и женщин (первое, что выдает Гугл - здесь и здесь)

Сусолкин уже был осужден за вымогательство, на форумах долго и нудно рассуждают, как Сусолкин обувал граждан, как спит с моделями, вызывает духов и тп, и тд

"Курская правда" - рупор режима, вроде как дотошно выполняет госзаказ, обличая и Ли, и Сусолкина (здесь)

не буду делать поспешных выводов,

по мне так лучше не заострять на том, что было, надо смотреть, что есть,

поэтому уложу под кат одно из последних заявлений Ли о борьбе с режимом:

"Дорогие друзья, сегодня, прочитав не одну сотню комментариев, еще больше убедилась в том, что всероссийский бойкот оплаты коммунальных платежей - единственный способ остановить этот грабеж. Последствия в этом случае для недобросовестных УК признают и сами их руководители. Мое выступление это артподготовка , после чего неминуемо последует удар армии униженных, ограбленных граждан. Меня вовсе не смущают отдельные комментарии кремлевских троллей и деградировавшей части населения. Их выкрики в мой адрес не более чем предсмертная судорога воровской власти. Им не в чем меня упрекнуть. Я не завишу не от одной из партий, как депутат не получаю зарплату. То есть ярмом на шее у народа не являюсь. Они высказывают обвинения в том, что я читаю текст обращения. Но ведь никто этого не скрывает. У меня нет времени на заучивание текстов. Я работаю практически сутками. Два комитета в Думе, сами заседания, редакция. Впрочем моим критикам не до содержания обращения, им поставлена задача забить в нете положительные комментарии. Не дай Бог, народ последует моим призывам. Относительно сомнений того, как можно стать депутатом областной Думы в 25 лет. Да очень просто, при условии что за вас проголосует народ. В отличие от некоторых моих коллег потративших на избирательную компанию от 12 до 15 миллионов, мой кандидатский бюджет в 2011 году составил 180 тысяч рублей. Мне не дали возможности даже приобрести место на уличных щитах. Кое-как выбили два билборда и шит на машине. Меня пытались убедить сменить фамилию, на что я ответила, что если я предам своих предков, то с такой же легкостью предам и избирателей. И несмотря ни на что, в том числе и фамилию, люди отдали мне свои голоса. Почему? Да наверное потому что я до этого пять лет защищала их интересы как редактор единственной оппозиционной в регионе газеты. Сегодня я кость в горле казнокрадов. Почему, прочитайте несколько статей на сайте газеты и все сами поймете. Для себя не ищу славы, материальных благ, иначе продалась бы давно, как те же лидеры курских коммунистов и не только.Возможно, кому-то этого не понять. Но я сказала, за период моего пребывания в Думе не получу ни клочка земли, ни других депутатских благ, это же касается и моих помощников. Им, кстати, тоже достается, но мы умеем отбивать атаки государственных банд-формирований, сросшихся в единый комок как навозные черви. Более того, своей задачей я вижу организацию народного движения, в котором не будет лидеров. Хватит кормить этих толстых и жирных котов. Я не призываю выходить на митинги. Это нужно, но и есть другой способ выразить свой протест, об одном из них я уже заявила. И вообще, почему мы оппозиционно настроенные граждане должны стоять перед окнами их кабинетов на улице. Пусть они стоят перед нашими окнами. Мы должны собираться, но не в парках и скверах, а вполне легально в залах и обсуждать наши проблемы и вырабатывать пути их решения. Управлять общегражданским движением должны народные избранники , народные депутаты. Выборы, которые я постараюсь организовать и тем самым завершу свою миссию. Пригласят меня как рядового члена движения - скажу спасибо, нет -не обижусь. А сегодня мне стыдно смотреть своим избирателям в глаза. И стыдно не за себя, а за нашу власть. Конечно, мне есть в чем упрекнуть и избирателей, причем не только моих. Прежде всего, в отсутствии у них активной гражданской позиции. Выбрали депутата и все. Борись Ольга одна с этой вооруженной до зубов не только административным ресурсом, но хорошо материально обеспеченной армией. Никто не спрашивает, где мы берем деньги на выпуск газеты и даже на конверты для отправки писем на их запросы. А ведь только на эти цели расходуется около 60 тыс в месяц. Откровенно я не побоялась бы получить помощь, в том числе и из-за рубежа. А что в этом плохого. Если там есть люди, которые обеспокоены ситуацией в России и хотят помочь нашему народу - это преступление? Другое дело, я не приняла бы помощь на условиях иных, чем защита прав и свобод моего народа. Почему-то Единой России можно получать транши от иностранных компаний, причем на цели, как мы видим, прямо противоположные моим и мне подобным. Впрочем, это просто мысли вслух в защиту НКО. Таких как я не финансируют ни наши, ни зарубежные "спонсоры". Первым мы не нужны понятно почему, вторым тоже, поскольку как я уже сказала под дудку плясать за доллары не станем. А вообще друзья, если у вас есть вопросы я готова на них ответить честно и откровенно и без бумажки, в чем вы можете убедиться посмотрев мои другие ролики и выступления в Думе. Присылайте вопросы я выйду в прямой эфир на нашем сайте и мы поговорим. Не надо искать в комнате черную кошку, тем боле что там ее нет."

"...Мое выступление это артподготовка , после чего неминуемо последует удар армии униженных, ограбленных граждан...

Меня вовсе не смущают отдельные комментарии кремлевских троллей и деградировавшей части населения. Их выкрики в мой адрес не более чем предсмертная судорога воровской власти...

Откровенно я не побоялась бы получить помощь, в том числе и из-за рубежа. А что в этом плохого. Если там есть люди, которые обеспокоены ситуацией в России и хотят помочь нашему народу - это преступление?..."

Сижу и впечатляюсь генезисом птенца гнезда Навального - вроде, девушка искренняя и взаправду борется, но ведь сейчас её будут играть и играть те, кто первым ухватит - а потом уже произойдет необратимая деформация, когда весь мир разделится

на секту "хороших" и кремлевских троллей заодно с деградировавшей частью населения, корчащихся в судорогах умирающей воровской власти

(Ну и вопрос той же степени наивности, что и призывы Ольги Ли - а тем, кто поверил, кто честно пытается оказывать жкх услуги... вроде той бабушки из Омской области на прямой линии, им тоже не платить? Но тогда всё неминуемо вернется в госсобственность... может, Ольга Ли читала не Бакунина, а Ленина?))

UPD: Ольга Ли сделала еще одно заявление: дайте мне кабинет и телефон правительственной связи)

Данные из Вики:

Родилась в 1986 году в казахстанском Абае[4]. В начале 1990-х с семьёй переехала в Курск.

В 2003 году поступила на экономический факультет Юго-Западного государственного университета, училась на заочном отделении. Работала журналистом в «Международном журнале „Саша“».

При поддержке курского предпринимателя Константина Березина основала газету «Народный журналист»[1] для публикации «обращений, жалоб и радостей»[4]. Также газета публиковала компромат[4].

В 2011 году избрана депутатом Курской областной думы по списку КПРФ (без вступления в партию)[1].

В 2012 году инициировала сбор подписей за отставку действующего губернатора Курской области Александра Михайлова.

На выборах в Государственную думу VII созыва Ольга Ли возглавила региональные списки партии «Яблоко» в Курской и Белгородской областях, а также была выдвинута кандидатом по Курскому одномандатному округу № 109[5][6]. По итогам выборов Ли заняла 4 место с 10,15 % голосов избирателей, уступив кандидатам от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, но обойдя представителя «Справедливой России», действующего депутата Государственной думы Александра Четверикова[7].

Видеообращение к Путину и уголовные дела [ править | править код ]

2 марта 2016 года Ольга Ли опубликовала на Youtube видеообращение к Владимиру Путину, в котором резко раскритиковала проводимую им внешнюю и внутреннюю политику[3]. После этого против неё возбудили два уголовных дела — по обвинениям в клевете и экстремизме, а курские депутаты сочли её виновной в «посягательстве на конституционный строй»[4].

В октябре 2016 года уголовное дело против Ольги Ли в части обвинения её в экстремизме было прекращено за отсутствием состава преступления (обвинение в клевете осталось)[8]. В ноябре того же года было возвращено в прокуратуру уголовное дело по обвинению Ольги Ли в клевете в отношении судьи, возбужденное в марте 2016 года[9]. 26 июня 2017 года Ольга Ли была осуждена за клевету в отношении судьи Людмилы Шуровой и ей присуждён штраф в размере 90 тыс. рублей.[10]

В начале марта 2019 года учредитель газеты «Народный журналист» Константин Березин сообщил, что Ольга Ли была вынуждена уйти из газеты и из политики, так как неоднократно получала угрозы не только в свой адрес, но и в адрес её малолетних детей, со стороны ряда представителей государственных силовых структур (в том числе, угрозы в адрес Ольги Ли при многочисленных свидетелях были высказаны и депутатом Виктором Карамышевым). Ввиду того, что Ольга уже неоднократно столкнулась с реальным проявлением ряда подобных угроз ранее, эти очередные угрозы она восприняла более чем серьёзно и была вынуждена принять такое решение.[11][12]