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Насколько опасен новый вирус по сравнению с другими болезнями XXI века.

11:05. 8 февраля 2020 100 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Способность к распространению нового коронавируса выше, чем у атипичной пневмонии 2002 года: 1 носитель заражает 3,8 чел, против 3 у SARS. Летальность ~ 2%,  т.е. болезнь гораздо более «безобидная» по сравнению со многими аналогами. 
 
Если посчитать число заболевших (17 тыс) в процентах к населению Китая (1,4 млрд) получается всего - 0,0012% - т.е. до эпидемии (~0,5%) еще далеко.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1579051

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1803 1043
    Моль 8 февраля 2020 в 11:11

    Короновирус более опасен, чем какой-то птичий или свиной грипп. Надо закрыть границы с Китаем и перекрыть им газ, а трубу Сила Сибири направить на газификацию Сибири.

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