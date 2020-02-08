Насколько опасен новый вирус по сравнению с другими болезнями XXI века.

Способность к распространению нового коронавируса выше, чем у атипичной пневмонии 2002 года: 1 носитель заражает 3,8 чел, против 3 у SARS. Летальность ~ 2%, т.е. болезнь гораздо более «безобидная» по сравнению со многими аналогами.

Если посчитать число заболевших (17 тыс) в процентах к населению Китая (1,4 млрд) получается всего - 0,0012% - т.е. до эпидемии (~0,5%) еще далеко.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1579051