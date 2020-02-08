Империя зла или бумажный тигр?
11:14. 8 февраля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/B1UrK2WX-fI
Источник: https://youtu.be/B1UrK2WX-fI
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Человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему Провидением, — точно так же, как домашнее животное живёт своими инстинктами, даже когда служит человеку.
Империя зла? К сожалению НЕ зла и надеюсь будет ЗЛЕЕ.