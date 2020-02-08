1964-1975. Томас Тэйлор Хаммонд в Киеве. Часть 2
17:11. 8 февраля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.