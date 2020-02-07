Здесь все-таки нужно брать ответственность
12:23. 7 февраля 2020 138 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Прекрасное от Володина.
До революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.
Задайте себе вопрос, почему сегодня он 17-й по численности населения и, если говорить об экономике, в десятку уже не входит, — обратился к депутатам Володин. — Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому». (с) Володин
Разумеется Саратов не был 3-м городом Российской Империи, а только 12-м на конец XIX века (данные на 1895 или 1898)
В логике Володина получается, что царское правительство выкачивало ресурсы из центральных губерний и вкладывалось в приграничные территории, так как из 12 крупнейших городов Российской Империи, только 3 располагались на территории нынешней России.
А если отбросить 2 столицы, то и вовсе 1 из 10.
Ну а ниже, одна из причин, почему в Саратове не растет население.
Коэффициент рождаемости.
Коэффициент смертности.
Возрастные коэффициенты рождаемости городского населения Саратовской области (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
Как не трудно заметить из заглавного графика, особенно неистовствовала советская власть в Саратове в 2009 году.
Относительно же места Саратова, то как не трудно заметить, его население после преодоления последствий гражданской войны и разрухи, уверенно росло (при кровавом тиране после голода, коллективизации и ВОВ, выросло более чем в 2 раза с 1926 по 1959 – сейчас без голода, войны и коллективизации, население Саратова почему то особо не растет – не сумев замедлить рост Саратова при жизни, проклятый Сталин взялся за свое черное дело после смерти), просто Саратов рос не так быстро, как росло население в других городах СССР и он постепенно отставал как от крупных городов РСФСР, так и других союзных республик. Могу предположить, что если бы не развал СССР, Саратов сейчас бы уже был городом миллионником. Но Перестройка, развал СССР, Святые 90-е, последствия Святых 90-х и вуаля.
В то время, как скажем вяленькая на начало 20 века Самара к 90-м годам подошла в числе крупнейших городов СССР (ее специально коммунисты откармливали, чтобы никто не догадался). А еще, зачем-то Екатеринбург прокачали, в этом тоже кроется свои маленькая атомная бомба под Россию заложенная кровавым тираном. Ну а ужасы роста Новособирска, до сих пор сокрыты в самых секретных архивах КГБ, где в секретной папке хранятся страшные документы, где рассказывается, как коммунисты не любили Саратов, но неровно дышали к Новосибирску.
Возвращаясь к топ-12, то если смотреть на современную Россию, то на территории бывшего СССР помимо Москвы и Питера, сразу 4 города – Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, являются лидерами по численности населения.
И на момент развала СССР таких городов (не считая столиц) было 4 – Горький, Куйбышев, Новосибирск и Свердловск. Куйбышев снова переименовали в Самару и она выпала из топ-12 (но выпала она конечно не из-за переименования), а ее место заняла Казань. Население переименованного Горького сократилось, переименованного Свердловска несколько выросло, а Новосибирск осталися примерно на том же уровне. Соответственно, именно во времена Советской власти число городов в топ-12 по населению на территории бывшей Российской Империи с учетом столиц выросло до 6. И столько же остается в современной России. В богоспасаемой Российской Империи таких городов было только 3 из 12. Надо приложить все усилия, чтобы вернуться во времена былого величия Саратова.
Касательно прочего – зато теперь, благодаря демократии мы достигли того, что русский язык успешно вычищается из сопредельных лимитрофов, при этом часть из них продолжают "подкармливать". И это не говоря о том, что при "многонационалах" количество людей разговаривающих на русском уверенно росло, а при пришедшим им на смену "радетелем за русский народ", количество людей говорящих на русском уверенно сокращается как на территории бывшего СССР, так и за его пределами, в том числе и по данным государственной статистики.
Осталось узнать, кто же возьмет на себя ответственность за эту, новую и мудрую политику. Ну кроме большевиков, на которых можно списывать все что угодно, лишь бы не рассматривать вопрос об актуальных ответственных лицах, которых не надо искать на страницах учебников истории, а кое-где поближе можно разглядеть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5622960.html
Володин – редкостный… Или редкостное?..
Как не трудно заметить из заглавного графика, особенно неистовствовала советская власть в Саратове в 2009 году.- вот и вся причина в Саратове в 2009 году ещё СОВЕТЫ рулили.
Ты букву “Ф” поменяй на “П”.
Хорош народ дурить
Статью почитай дятел а не только всех облаивай.