Здесь все-таки нужно брать ответственность

Прекрасное от Володина.Разумеется Саратов не был 3-м городом Российской Империи, а только 12-м на конец XIX века (данные на 1895 или 1898)В логике Володина получается, что царское правительство выкачивало ресурсы из центральных губерний и вкладывалось в приграничные территории, так как из 12 крупнейших городов Российской Империи, только 3 располагались на территории нынешней России.А если отбросить 2 столицы, то и вовсе 1 из 10.Ну а ниже, одна из причин, почему в Саратове не растет население.Коэффициент рождаемости.Коэффициент смертности.Возрастные коэффициенты рождаемости городского населения Саратовской области (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)Как не трудно заметить из заглавного графика, особенно неистовствовала советская власть в Саратове в 2009 году.Относительно же места Саратова, то как не трудно заметить, его население после преодоления последствий гражданской войны и разрухи, уверенно росло (при кровавом тиране после голода, коллективизации и ВОВ, выросло более чем в 2 раза с 1926 по 1959 – сейчас без голода, войны и коллективизации, население Саратова почему то особо не растет – не сумев замедлить рост Саратова при жизни, проклятый Сталин взялся за свое черное дело после смерти), просто Саратов рос не так быстро, как росло население в других городах СССР и он постепенно отставал как от крупных городов РСФСР, так и других союзных республик. Могу предположить, что если бы не развал СССР, Саратов сейчас бы уже был городом миллионником. Но Перестройка, развал СССР, Святые 90-е, последствия Святых 90-х и вуаля.В то время, как скажем вяленькая на начало 20 века Самара к 90-м годам подошла в числе крупнейших городов СССР (ее специально коммунисты откармливали, чтобы никто не догадался). А еще, зачем-то Екатеринбург прокачали, в этом тоже кроется свои маленькая атомная бомба под Россию заложенная кровавым тираном. Ну а ужасы роста Новособирска, до сих пор сокрыты в самых секретных архивах КГБ, где в секретной папке хранятся страшные документы, где рассказывается, как коммунисты не любили Саратов, но неровно дышали к Новосибирску.Возвращаясь к топ-12, то если смотреть на современную Россию, то на территории бывшего СССР помимо Москвы и Питера, сразу 4 города – Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, являются лидерами по численности населения.И на момент развала СССР таких городов (не считая столиц) было 4 – Горький, Куйбышев, Новосибирск и Свердловск. Куйбышев снова переименовали в Самару и она выпала из топ-12 (но выпала она конечно не из-за переименования), а ее место заняла Казань. Население переименованного Горького сократилось, переименованного Свердловска несколько выросло, а Новосибирск осталися примерно на том же уровне. Соответственно, именно во времена Советской власти число городов в топ-12 по населению на территории бывшей Российской Империи с учетом столиц выросло до 6. И столько же остается в современной России. В богоспасаемой Российской Империи таких городов было только 3 из 12. Надо приложить все усилия, чтобы вернуться во времена былого величия Саратова.Касательно прочего – зато теперь, благодаря демократии мы достигли того, что русский язык успешно вычищается из сопредельных лимитрофов, при этом часть из них продолжают "подкармливать". И это не говоря о том, что при "многонационалах" количество людей разговаривающих на русском уверенно росло, а при пришедшим им на смену "радетелем за русский народ", количество людей говорящих на русском уверенно сокращается как на территории бывшего СССР, так и за его пределами, в том числе и по данным государственной статистики.Осталось узнать, кто же возьмет на себя ответственность за эту, новую и мудрую политику. Ну кроме большевиков, на которых можно списывать все что угодно, лишь бы не рассматривать вопрос об актуальных ответственных лицах, которых не надо искать на страницах учебников истории, а кое-где поближе можно разглядеть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5622960.html